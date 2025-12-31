Évi kulturális szövet: emlékezetes pillanatok a Ligeten

Fotó: Forrás: Tomcsa Sándor Színház
Kiállítások, könyvbemutatók, koncertek, színházi előadások és közösségi események formálták az évet. A Liget kulturális áttekintője hónapról hónapra idézi fel azokat a pillanatokat, amelyek megmutatták: a kultúra él, kérdez és összeköt.
Az év során a Liget hasábjain kirajzolódott egy sokszínű, élő kulturális térkép: személyes hangú kötetbemutatók, múltat értelmező történeti előadások, kortárs képzőművészeti reflexiók, zenei és színházi találkozások váltották egymást. Volt, ami a közösségi emlékezethez szólt, és volt, ami különböző kérdéseket tett fel – de közös bennük, hogy mind hozzátettek valamit ahhoz, ahogyan önmagunkra és a világunkra tekintünk. Az alábbi válogatás hónapról hónapra idézi fel az év kiemelkedőbb kulturális eseményeit.
Fotó: Szőcs-Veres Imola/HMKK archívuma
Az év eleje máris erős irodalmi és képzőművészeti hangsúlyokat hozott. Gere Nóra Éva Repedések című első verseskötete érett hangon szólalt meg: pályakezdőként is mély élettapasztalatról és kiforrott költői látásmódról tanúskodik. A személyes múlt rétegeit bontotta ki Fazakas Ildikó egyéni kiállítása is, ahol fotókba sűrített emlékfragmentumok, elvarratlan történetek és ismerősen rideg terek rajzolták ki az identitás törékeny szerkezetét.
Fotó: Incze Katalin / Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda
A hónap fontos szellemi eseménye volt Tánczos Vilmos új kötetének bemutatója: A történések színe és visszája erdélyi tudósokkal folytatott beszélgetéseken keresztül rajzol meg egy nemzedéki portrét, tudományos és emberi nézőpontokat egyaránt érvényesítve. Ugyancsak Tánczos Vilmos nevéhez kötődött az a nagy érdeklődéssel kísért előadás, amely a népi tárgyak sorsát vizsgálta egy csíki parasztgazdaság örökségén keresztül, felvetve a kérdést: mikor és hogyan „hal meg” egy tárgy, és mit őriz meg belőle az emlékezet?
Fotó: Borbély Fanni
A januárt a Barabás Miklós Céh új kiállítása zárta, amely a Mikó-vár falai között a Hargita megyei – különösen a csíkszeredai – alkotók legjelentősebb munkáiból válogatott. A tárlat egyszerre volt szakmai összegzés és határozott jelenlétjelzés: élő, szerves és nélkülözhetetlen művészetről tett tanúságot.
Fotó: Nagy Lilla
Februárban a kortárs irodalom és színház, valamint a vizuális művészetek kerültek fókuszba. Budapesten, felolvasószínházi kísérettel mutatták be az Örkény István drámaírói ösztöndíj hét alkotását tartalmazó Százhúszból hét című drámakötetet, amely friss hangokon, különböző poétikákon keresztül nyújt képet a mai magyar dráma sokszínűségéről.
Fotó: Magyari Lukács
A hónap fotóművészeti kínálatát Czire Alpár Félrerángatott harangkötél című fotókiállítása erősítette, amely a fotózást önismereti útként értelmezve mutatta meg a székelykeresztúri alkotó érzékeny, nemzetközi kontextusban is érvényes munkáit. Ugyanakkor a hagyomány új nézőpontból jelent meg a Népi épített örökségünk gyerekszemmel című anyagban, ahol a székelyföldi építészet a gyermeki látásmód frissességén keresztül vált újraértelmezhetővé.
Fotó: Péter Beáta
A tudományos és ismeretterjesztő események sorát gazdagította Gagyi József legújabb kötetének bemutatója, amely fél évszázad tereptapasztalatát összegezte, míg Demeter Ervin Erdélyiség. Egy elszakított nemzetrész művészete című könyve több mint négyszázötven erdélyi alkotó munkásságát állította fókuszba, hosszú távú referenciapontot kínálva az erdélyi művészet értelmezéséhez.
Irodalmi fronton Miklóssi Szabó István két kötetének budapesti bemutatója vetett fel önkritikus kérdéseket identitásról és közösségi önképről, míg Bara Barnabás február végi kiállítása a figuratív szobrászat nyelvén a női test ábrázolásán keresztül beszélt szépségről, időről és múlandóságról. A hónap során Málnási Levente előadása a székely örökség budapesti reprezentációját elemezte, a zárást pedig a Hargita Székely Néptáncszínház Toldi-feldolgozása adta, amely mozgásban és zenében keltette új életre a klasszikus hőstörténetet.
Fotó: Forrás: Tomcsa Sándor Színház
Márciusban a kulturális reflexiók hangsúlyosan társadalmi és történeti kérdések felé fordultak. Az MCC eseményén a színház működését mint társadalmi tükröt vizsgálták: Boros Kinga és Kozma Attila beszélgetése a színpadi jelenlét, az intézményi keretek és a nézői elvárások feszültségeire irányította a figyelmet. A múlt értelmezésének más terepei is megnyíltak: a székelyföldi történelmi címerek világa, a földbe szúrt kard mítosza vagy a csíki szlávok emlékezete mind azt mutatták meg, miként él tovább a történelem szimbólumokban és narratívákban.
Fotó: Kelemen Kinga / Csíki Jazz
Az irodalom Radnóti Miklós emlékezete felé fordult: a Kaddis Radnóti Miklósért című kötet egyszerre vállalta a gyászt és az életigenlést, több hangon, több nyelvi regiszteren megszólalva. A hónap képzőművészeti kínálatát Csiszér Imre kiállítása és a Transylvanian Design Week közösségi fókuszú, kísérletező világa gazdagította. Márciusban helyet kaptak a nehezebb témák is: a szexuális nevelés kérdései és a parentifikáció jelenségét feltáró Ellopott gyermekkor című kötet egyaránt a társadalmi felelősség felé terelték a figyelmet.
Fotó: Borbély Fanni
Áprilisban az oktatás, az irodalom és a technológia metszéspontjai kerültek előtérbe. A líratanítás mai lehetőségeiről szóló diskurzus azt vizsgálta, miként szólítható meg a 21. századi diák a költészet nyelvén. Ezzel párhuzamosan súlyos történelmi témák is megjelentek: B. Kovács András Kiskorúak halállistán című kötete a háború gyermekáldozataira irányította rá a figyelmet.
Fotó: Nagy Lilla
A költészet napjához kapcsolódó események Csíkszeredában idézték meg József Attila életművét, valamint egy új hangjátékkötet révén kortárs formában szólaltatták meg a klasszikus örökséget. Hátszegi Zsolt előadása a mesterséges intelligencia és a művészet kapcsolatát elemezte, míg a Struggle for connection és a táncvilágnapi események a mozdulat, a test és a kapcsolódás nyelvén fogalmaztak. A hónapot Benedek Pál háborús naplójának bemutatója zárta: egy tanú hangja szólt vissza egy eltűnő világból.
Fotó: Dömölky Dániel/Csíki Játékszín
Május a közösségi kulturális élmények hónapja volt. A Divat és változás kiállítás a viseletet mint társadalmi tükörképet értelmezte, míg Szabó János és több fiatal alkotó tárlatai a személyes és kollektív emlékezet rétegeit bontották ki. A jubileumi Csíkszeredai Könyvvásár néhány napra valódi kultúrtérré alakította az arénát: írók és olvasók találkozási pontjává.
Fotó: Borbély Fanni
Az olvasóvá nevelés kérdései, a tánc és a zene mitikus történetei – Orfeusz és Eurüdiké újraértelmezése –, valamint a végzősök kiállítása mind az ifjú nemzedékek hangját erősítették. A hónap gazdag kiállításkínálatát a STUDIO 9 tárlata, Berecz András fotói, Weinstock Ernő emlékező objektívje és Návay Ákos csíksomlyói sorozata tette teljessé.
A pünkösdi időszakban a Búcsújárás előadása a színházat a közösségi szolidaritás terévé emelte.
Júniusban egy fiatal amerikai nézőpontján keresztül kaptunk friss, külső reflexiót a Trianon utáni magyar identitásról, majd a test, táplálkozás és tudatosság találkozásának lehettünk tanúi a Tányértól a súlyzóig előadáson. A Nagy István Művészeti Középiskola diákjai humorral, vizualitással és friss gondolkodással értelmezték újra Johann Sebastian Bach alakját a Régizene Fesztivál kísérőkiállításán. A balett is kiemelt figyelmet kapott: a test mint az emlékezet hordozója jelent meg a tánc nyelvén Csíkszeredában.
Fotó: Nagy Barna
A Múzeumok Éjszakáján ritkán látható terek és tárgyak nyíltak meg a látogatók előtt, bepillantást engedve a múzeumi háttérmunkába és a megőrzés csendes, mégis izgalmas világába, majd a Moments című kiállításon a 2011–2025 közötti időszakot átfogó munkák személyes és kollektív emlékezetté formálta a megörökített pillanatokat, hangsúlyozva az idő múlásának és a visszatekintésnek az erejét.
Júliusban a nyár ritmusa határozta meg a kulturális eseményeket. Fancsali Kinga Nem a haláltól című kötete traumákból és női tapasztalatokból építkezett, míg a Csíkszeredai Régizene Fesztivál Bach zenéjén keresztül spirituális és zenei mélységeket nyitott meg. A Hámor park programjai a közösségi együttlét könnyedségét hozták, a GyógynövényNap pedig az élő hagyomány és az emlékezés ünnepe lett.
Fotó: Nagy Lilla-Dóra
Képzőművészeti fronton Csomortáni-Gál László és más alkotók visszatekintő tárlatai, valamint a Csíki Jazz fesztivál improvizatív világa tette teljessé a hónapot: zene, kép és közösség természetes egységben volt jelen.
Augusztusban a vizualitás és a szabadtéri események domináltak. Kecskés Róbert és Szentes Zágon kiállításai a fény, az emlékezet és a generációk közötti párbeszéd kérdéseit járták körül. György Alfréd kötete Csíksomlyón a hit és a segítés tapasztalatát fogalmazta meg lírai formában.
Fotó: Borbély Fanni
A Beats in the park a városi nyár ritmusát adta, míg az Üveggyöngyvarázs fesztivál előadásai a tudományt és a mesét kapcsolták össze, kozmikus távlatokat nyitva a közönség számára.
Szeptember az újrakezdés és a kísérletezés hónapja volt. Egyetemisták városálmai formálták újra Csíkszeredát, míg Petru Lucaci fekete univerzuma a szín kulturális jelentését értelmezte újra. A DráMa programjai az írott szövegtől a színpadig vezették végig a résztvevőket, megmutatva az alkotás soklépcsős folyamatát.
Októberben a személyes és történelmi emlékezet került előtérbe. Elekes Gyula és Nagy Szidónia Éva kiállításai az emberi lét kérdéseit vizsgálták, míg Márton Árpád önéletrajzi kötete egy korszak kordokumentumává vált. Tudomány és gondolkodástörténet jelent meg az Óriások vállán előadáson, irodalmi fronton pedig Szabó T. Anna új kötete szólalt meg erőteljes női hangon.
Fotó: Borbély Fanni
A hónapot gazdagította Siklódy Ferenc nagyszabású kiállítása, történelmi előadások Kratochvil Károlyról és Anonymusról, valamint színházi és fotóművészeti események sora.
Novemberben a múlt sötétebb rétegei és a kortárs reflexiók találkoztak. A Magyar boszorkánykönyv hiedelemvilágot idézett meg, míg a Szárhegy 2025 és az Őszi szalon a kortárs művészet sokféleségét mutatta fel. Történelmi szembenézésre adott lehetőséget a Securitate működését feltáró előadás.
Fotó: Forrás: Tomcsa Sándor Színház
A hónap emlékezésre is teret kínált: Márkos András emlékkiállítása és Dósa Zoltán új kötete a hiányt, a halált és a humort egyszerre szólaltatta meg. Keresztes Evelin tárlatán a tekintet vált központi motívummá: portréi nem pusztán ábrázolnak, hanem kapcsolatot teremtenek, belső történeteket sejtetve. A 8. Textil Biennálé ezzel párhuzamosan a hagyomány és a kortárs alkotói gondolkodás találkozását mutatta meg: fiatal művészek ősi technikákhoz nyúltak vissza, hogy új, mai jelentésekkel töltsék meg az anyagot és a formát.
Fotó: Gegő Imre / Csíki Székely Múzeum
A mozgás és az önkeresés témája a filmnyelven keresztül is hangsúlyt kapott. Zichó Viktor A lélek ösvényein – bringával Bhutánon át című filmje nemcsak földrajzi utazásként, hanem spirituális zarándoklatként is értelmezhető: a fizikai határok feszegetése kulturális és belső tapasztalatokkal fonódik össze.
Az évet az emlékezés és az összegzés hangulata zárta. Oláh-Gál Elvira kötete és a Pál Gábor életútját feldolgozó dokumentumfilm egy rendkívüli sorsot rajzolt újra. Tudomány és zene találkozott Nagy Péter előadásán, míg Székedi Ferenc albuma egy teljes életművet és közösséget állított fókuszba.
Fotó: Borbély Fanni
A kortárs művészet provokatív hangon zárta az évet: Magdalena Pelmuș Gendered Blood című kiállítása nem megnyugtatott, hanem kérdezett – méltó lezárásaként egy olyan kulturális évnek, amely végig a figyelem, a párbeszéd és az értelmezés tereiben mozgott.
A Long Story Short nem akar szerethető lenni, inkább marad „igazi”. Raphael Bob-Waksberg új animációja a gyászt, a családi múltat és a zsidó identitást nem lineáris időben, hanem érzelmi pontossággal rendezi egymás mellé.
Különleges koncerttel zárja az évet a 4S Street zenekar: december 27-én a fiúk hazatérnek Gyergyószentmiklósra, hogy a Basilides Tibor Sportcsarnokban tartsák meg az OTTHON című koncertjüket. A zenekar gitárosával, Fülöp Loránddal beszélgettünk.
Még pár nap, és itt a karácsony. Amikor már nincs idő tökéletesre, előkerülnek a legegyszerűbb eszközök: filc, fonal, linóleum. Kézzel készített díszek, amelyek nemcsak a fát, hanem az ünnepet is felöltöztetik.
Miért kötözték össze régen a háztartásban lévő ollók éleit spárgával? Milyen hiedelem társult hozzá? A Csíki Székely Múzeum e havi kiemelt tárgya erre nyújt magyarázatot.
Magdalena Pelmuș Gendered Blood című kiállítása nem magyaráz, hanem szembesít. A test, az erőszak és a nemi szerepek találkozása itt nem narratíva, hanem feszült állapot: dísz és seb, fegyver és szerv, vonzás és taszítás egyszerre.
Nemcsak egy könyv, hanem egy életmű, egy korszak és egy közösség arcképe került reflektorfénybe a Hargita Megyei Kulturális Központban. Székedi Ferenc Mindig formában – Botár László című albuma túlmutat a műkritikán: emberi történetekből építkezik.
Az összetartozásról, az egymás iránti tiszteletről, a közösen végzett munka teremtő erejéről, és arról is mesél a Nemzeti Színházban vasárnap felavatott díszfüggöny, hogy ennek a nemzetnek van jövője. Budapesten jártunk.
Két erdélyi világutazó, Mihály Alpár és Bertici Attila idén életük egyik legnagyobb kalandjára indult: két 12 lóerős robogóval húsz nap alatt több mint nyolcezer kilométert tettek meg Kelet-Európából egészen Szenegál fővárosáig, Dakarig.
Hat éve egy merész ötlet született Csíkszeredában: zenével átszőtt tudományos történetmesélés. A projekt mára közösséggé, élménnyé és ünneppé nőtte ki magát, most pedig a jubileumi, karácsonyi „Best of” előadáson vehettünk részt.
Krasznahorkai mondatai özönlenek. Rád ragadnak. Mintha a lassú sötétség húzna magával, amelyben felvillan valami makacs fény. Ki a magyar irodalom egyik legkülönösebb alakja, az idei irodalmi Nobel-díjas?
