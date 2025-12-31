Évi kulturális szövet: emlékezetes pillanatok a Ligeten

Kiállítások, könyvbemutatók, koncertek, színházi előadások és közösségi események formálták az évet. A Liget kulturális áttekintője hónapról hónapra idézi fel azokat a pillanatokat, amelyek megmutatták: a kultúra él, kérdez és összeköt.

Az év során a Liget hasábjain kirajzolódott egy sokszínű, élő kulturális térkép: személyes hangú kötetbemutatók, múltat értelmező történeti előadások, kortárs képzőművészeti reflexiók, zenei és színházi találkozások váltották egymást. Volt, ami a közösségi emlékezethez szólt, és volt, ami különböző kérdéseket tett fel – de közös bennük, hogy mind hozzátettek valamit ahhoz, ahogyan önmagunkra és a világunkra tekintünk. Az alábbi válogatás hónapról hónapra idézi fel az év kiemelkedőbb kulturális eseményeit.

Fotó: Szőcs-Veres Imola/HMKK archívuma

Január Az év eleje máris erős irodalmi és képzőművészeti hangsúlyokat hozott. Gere Nóra Éva Repedések című első verseskötete érett hangon szólalt meg: pályakezdőként is mély élettapasztalatról és kiforrott költői látásmódról tanúskodik. A személyes múlt rétegeit bontotta ki Fazakas Ildikó egyéni kiállítása is, ahol fotókba sűrített emlékfragmentumok, elvarratlan történetek és ismerősen rideg terek rajzolták ki az identitás törékeny szerkezetét.

Fotó: Incze Katalin / Magyarország Főkonzulátusa Csíkszereda

A hónap fontos szellemi eseménye volt Tánczos Vilmos új kötetének bemutatója: A történések színe és visszája erdélyi tudósokkal folytatott beszélgetéseken keresztül rajzol meg egy nemzedéki portrét, tudományos és emberi nézőpontokat egyaránt érvényesítve. Ugyancsak Tánczos Vilmos nevéhez kötődött az a nagy érdeklődéssel kísért előadás, amely a népi tárgyak sorsát vizsgálta egy csíki parasztgazdaság örökségén keresztül, felvetve a kérdést: mikor és hogyan „hal meg” egy tárgy, és mit őriz meg belőle az emlékezet?

Fotó: Borbély Fanni

A januárt a Barabás Miklós Céh új kiállítása zárta, amely a Mikó-vár falai között a Hargita megyei – különösen a csíkszeredai – alkotók legjelentősebb munkáiból válogatott. A tárlat egyszerre volt szakmai összegzés és határozott jelenlétjelzés: élő, szerves és nélkülözhetetlen művészetről tett tanúságot.

Fotó: Nagy Lilla

Február Februárban a kortárs irodalom és színház, valamint a vizuális művészetek kerültek fókuszba. Budapesten, felolvasószínházi kísérettel mutatták be az Örkény István drámaírói ösztöndíj hét alkotását tartalmazó Százhúszból hét című drámakötetet, amely friss hangokon, különböző poétikákon keresztül nyújt képet a mai magyar dráma sokszínűségéről.

Fotó: Magyari Lukács

A hónap fotóművészeti kínálatát Czire Alpár Félrerángatott harangkötél című fotókiállítása erősítette, amely a fotózást önismereti útként értelmezve mutatta meg a székelykeresztúri alkotó érzékeny, nemzetközi kontextusban is érvényes munkáit. Ugyanakkor a hagyomány új nézőpontból jelent meg a Népi épített örökségünk gyerekszemmel című anyagban, ahol a székelyföldi építészet a gyermeki látásmód frissességén keresztül vált újraértelmezhetővé.

Fotó: Péter Beáta

Fotó: Forrás: Tomcsa Sándor Színház

Március Márciusban a kulturális reflexiók hangsúlyosan társadalmi és történeti kérdések felé fordultak. Az MCC eseményén a színház működését mint társadalmi tükröt vizsgálták: Boros Kinga és Kozma Attila beszélgetése a színpadi jelenlét, az intézményi keretek és a nézői elvárások feszültségeire irányította a figyelmet. A múlt értelmezésének más terepei is megnyíltak: a székelyföldi történelmi címerek világa, a földbe szúrt kard mítosza vagy a csíki szlávok emlékezete mind azt mutatták meg, miként él tovább a történelem szimbólumokban és narratívákban.

Fotó: Kelemen Kinga / Csíki Jazz

Fotó: Borbély Fanni

Április Áprilisban az oktatás, az irodalom és a technológia metszéspontjai kerültek előtérbe. A líratanítás mai lehetőségeiről szóló diskurzus azt vizsgálta, miként szólítható meg a 21. századi diák a költészet nyelvén. Ezzel párhuzamosan súlyos történelmi témák is megjelentek: B. Kovács András Kiskorúak halállistán című kötete a háború gyermekáldozataira irányította rá a figyelmet.

Fotó: Nagy Lilla

A költészet napjához kapcsolódó események Csíkszeredában idézték meg József Attila életművét, valamint egy új hangjátékkötet révén kortárs formában szólaltatták meg a klasszikus örökséget. Hátszegi Zsolt előadása a mesterséges intelligencia és a művészet kapcsolatát elemezte, míg a Struggle for connection és a táncvilágnapi események a mozdulat, a test és a kapcsolódás nyelvén fogalmaztak. A hónapot Benedek Pál háborús naplójának bemutatója zárta: egy tanú hangja szólt vissza egy eltűnő világból.

Fotó: Dömölky Dániel/Csíki Játékszín

Május Május a közösségi kulturális élmények hónapja volt. A Divat és változás kiállítás a viseletet mint társadalmi tükörképet értelmezte, míg Szabó János és több fiatal alkotó tárlatai a személyes és kollektív emlékezet rétegeit bontották ki. A jubileumi Csíkszeredai Könyvvásár néhány napra valódi kultúrtérré alakította az arénát: írók és olvasók találkozási pontjává.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Nagy Barna

A Múzeumok Éjszakáján ritkán látható terek és tárgyak nyíltak meg a látogatók előtt, bepillantást engedve a múzeumi háttérmunkába és a megőrzés csendes, mégis izgalmas világába, majd a Moments című kiállításon a 2011–2025 közötti időszakot átfogó munkák személyes és kollektív emlékezetté formálta a megörökített pillanatokat, hangsúlyozva az idő múlásának és a visszatekintésnek az erejét. Július Júliusban a nyár ritmusa határozta meg a kulturális eseményeket. Fancsali Kinga Nem a haláltól című kötete traumákból és női tapasztalatokból építkezett, míg a Csíkszeredai Régizene Fesztivál Bach zenéjén keresztül spirituális és zenei mélységeket nyitott meg. A Hámor park programjai a közösségi együttlét könnyedségét hozták, a GyógynövényNap pedig az élő hagyomány és az emlékezés ünnepe lett.

Fotó: Nagy Lilla-Dóra

Képzőművészeti fronton Csomortáni-Gál László és más alkotók visszatekintő tárlatai, valamint a Csíki Jazz fesztivál improvizatív világa tette teljessé a hónapot: zene, kép és közösség természetes egységben volt jelen. Augusztus Augusztusban a vizualitás és a szabadtéri események domináltak. Kecskés Róbert és Szentes Zágon kiállításai a fény, az emlékezet és a generációk közötti párbeszéd kérdéseit járták körül. György Alfréd kötete Csíksomlyón a hit és a segítés tapasztalatát fogalmazta meg lírai formában.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Forrás: Tomcsa Sándor Színház

A hónap emlékezésre is teret kínált: Márkos András emlékkiállítása és Dósa Zoltán új kötete a hiányt, a halált és a humort egyszerre szólaltatta meg. Keresztes Evelin tárlatán a tekintet vált központi motívummá: portréi nem pusztán ábrázolnak, hanem kapcsolatot teremtenek, belső történeteket sejtetve. A 8. Textil Biennálé ezzel párhuzamosan a hagyomány és a kortárs alkotói gondolkodás találkozását mutatta meg: fiatal művészek ősi technikákhoz nyúltak vissza, hogy új, mai jelentésekkel töltsék meg az anyagot és a formát.

Fotó: Gegő Imre / Csíki Székely Múzeum

A mozgás és az önkeresés témája a filmnyelven keresztül is hangsúlyt kapott. Zichó Viktor A lélek ösvényein – bringával Bhutánon át című filmje nemcsak földrajzi utazásként, hanem spirituális zarándoklatként is értelmezhető: a fizikai határok feszegetése kulturális és belső tapasztalatokkal fonódik össze. December Az évet az emlékezés és az összegzés hangulata zárta. Oláh-Gál Elvira kötete és a Pál Gábor életútját feldolgozó dokumentumfilm egy rendkívüli sorsot rajzolt újra. Tudomány és zene találkozott Nagy Péter előadásán, míg Székedi Ferenc albuma egy teljes életművet és közösséget állított fókuszba.

Fotó: Borbély Fanni