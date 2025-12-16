szekelyhon szekelyhon

/ Stúdió
Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Arcél Élet+mód Lurkó Stúdió Kezelő Tabu EXTRA Rég+múlt Gasztroliget Könyvespolc
Hirdetés
Egy függöny, amely mesél

Egy függöny, amely mesél

Az összetartozásról, az egymás iránti tiszteletről, a közösen végzett munka teremtő erejéről, és arról is mesél a Nemzeti Színházban vasárnap felavatott díszfüggöny, hogy ennek a nemzetnek van jövője. Budapesten jártunk.

Hirdetés

Robogókon szelték át a kontinenseket

Két erdélyi világutazó, Mihály Alpár és Bertici Attila idén életük egyik legnagyobb kalandjára indult: két 12 lóerős robogóval húsz nap alatt több mint nyolcezer kilométert tettek meg Kelet-Európából egészen Szenegál fővárosáig, Dakarig.

Robogókon szelték át a kontinenseket
Robogókon szelték át a kontinenseket
2025. december 12., péntek

Robogókon szelték át a kontinenseket

Hirdetés
2025. december 11., csütörtök

Amikor a tudomány megszólal, és mögötte felhangosodik a rock

Hat éve egy merész ötlet született Csíkszeredában: zenével átszőtt tudományos történetmesélés. A projekt mára közösséggé, élménnyé és ünneppé nőtte ki magát, most pedig a jubileumi, karácsonyi „Best of” előadáson vehettünk részt.

Amikor a tudomány megszólal, és mögötte felhangosodik a rock
Amikor a tudomány megszólal, és mögötte felhangosodik a rock
2025. december 11., csütörtök

Amikor a tudomány megszólal, és mögötte felhangosodik a rock

Hirdetés
2025. december 10., szerda

Hömpölygő mondatok, világvégi fények

Krasznahorkai mondatai özönlenek. Rád ragadnak. Mintha a lassú sötétség húzna magával, amelyben felvillan valami makacs fény. Ki a magyar irodalom egyik legkülönösebb alakja, az idei irodalmi Nobel-díjas?

Hömpölygő mondatok, világvégi fények
Hömpölygő mondatok, világvégi fények
2025. december 10., szerda

Hömpölygő mondatok, világvégi fények

2025. december 09., kedd

Ki volt Pál Gábor? – Egy rendkívüli életút nyomában

„Ki volt a csíki nagytata?” – teszi fel a kérdést az unokája. Mások szerint „ő maga volt a becsületesség”, és egyszerűen „jó társaság”. Egy könyv és egy dokumentumfilm ezek nyomán próbálja újra összerakni Pál Gábor méltatlanul feledett alakját.

Ki volt Pál Gábor? – Egy rendkívüli életút nyomában
Ki volt Pál Gábor? – Egy rendkívüli életút nyomában
2025. december 09., kedd

Ki volt Pál Gábor? – Egy rendkívüli életút nyomában

Hirdetés
2025. december 08., hétfő

Regénybe illő történetek is rejlenek a börtönrácsok mögött | Mesterségem címere

Nem rabként, hanem börtönkönyvtárosként „zárják rá” a súlyos fémajtót évek óta Illyés Claudiára, a Maros Megyei Könyvtár alkalmazottjára.

Regénybe illő történetek is rejlenek a börtönrácsok mögött | Mesterségem címere
Regénybe illő történetek is rejlenek a börtönrácsok mögött | Mesterségem címere
2025. december 08., hétfő

Regénybe illő történetek is rejlenek a börtönrácsok mögött | Mesterségem címere

2025. december 05., péntek

Artisjus-díjban részesült Kedves Csanád

A csíkszeredai származású Kedves Csanád zeneszerző, előadóművész és zenei vezető az Artisjus Előadóművészi Díjában részesült. A szerzői egyesület azzal a céllal alapította a díjat, hogy köszönetet mondjon a kortárs zene elkötelezett terjesztőinek.

Artisjus-díjban részesült Kedves Csanád
Artisjus-díjban részesült Kedves Csanád
2025. december 05., péntek

Artisjus-díjban részesült Kedves Csanád

Hirdetés
2025. december 03., szerda

Fejfapoéta a halál árnyékában kacarászva

A halálra nem gyászos sóhajjal, hanem harsány nevetéssel felel Dósa Zoltán, aki új kötetében, a Rögcédulákban a mulandóságot nem tragédiának, hanem szellemes játéktérnek mutatja: ahol a szorongásból derű, a félelemből humor lesz.

Fejfapoéta a halál árnyékában kacarászva
Fejfapoéta a halál árnyékában kacarászva
2025. december 03., szerda

Fejfapoéta a halál árnyékában kacarászva

2025. december 01., hétfő

Méliusz József, akit a megújulás képessége jellemzett

Méliusz József életműve egyszerre személyes és történelmi tükör: az önismeret, a kisebbségi lét és a megújulás írói példája. Borcsa János irodalomtörténésszel a gondolkodó irodalom egyik legösszetettebb alakjáról beszélgettünk.

Méliusz József, akit a megújulás képessége jellemzett
Méliusz József, akit a megújulás képessége jellemzett
2025. december 01., hétfő

Méliusz József, akit a megújulás képessége jellemzett

2025. november 28., péntek

Hazatérő művészet – Márkos András emlékkiállítása

Absztrakt gesztusok, belső látomások, közösségi alkotás, formabontó performanszok, határokat nem ismerő kísérletezés: Márkos András művészete egyszerre személyes vallomás és világértelmező útkeresés. Munkái pedig ezúttal hazatértek.

Hazatérő művészet – Márkos András emlékkiállítása
Hazatérő művészet – Márkos András emlékkiállítása
2025. november 28., péntek

Hazatérő művészet – Márkos András emlékkiállítása

2025. november 28., péntek

Túl közel a fájdalomhoz – még közelebb a kiúthoz

A Túl közel csíkszeredai vetítése után nem maradt kényelmes távolság. A film főszereplője élőben mondta ki azt, amit sokan titokként cipelnek. A nézők ráébredtek: a bántalmazás nem mások története, hanem a társadalom közös kudarca.

Túl közel a fájdalomhoz – még közelebb a kiúthoz
Túl közel a fájdalomhoz – még közelebb a kiúthoz
2025. november 28., péntek

Túl közel a fájdalomhoz – még közelebb a kiúthoz

Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Egy függöny, amely mesél
Megnyitás

Egy függöny, amely mesél

Az összetartozásról, az egymás iránti tiszteletről, a közösen végzett munka teremtő erejéről, és arról is mesél a Nemzeti Színházban vasárnap felavatott díszfüggöny, hogy ennek a nemzetnek van jövője.

Matring, gomolya, matyuka – tudás, ami lassan a múltba vész
Megnyitás

Matring, gomolya, matyuka – tudás, ami lassan a múltba vész
Robogókon szelték át a kontinenseket
Megnyitás

Robogókon szelték át a kontinenseket
Hazai pályán a világ tetején és néha a gödör alján | Helyzetbe hozunk!
Megnyitás

Hazai pályán a világ tetején és néha a gödör alján | Helyzetbe hozunk!
Így született újjá a magyar mezőgazdasági szakoktatás | Gazdaszemmel
Megnyitás

Így született újjá a magyar mezőgazdasági szakoktatás | Gazdaszemmel
2025. november 27., csütörtök

A művészet a lélek megváltója – Őszi szalon, nem csak őszi képekkel

A hosszú éveken át tartó csend után ismét közös kiállítással jelentkeztek a csíki alkotók: az Őszi szalon nem nosztalgia, hanem új kezdet. Kijelentés arról, hogy a helyi művészetnek van mondanivalója, lendülete és jövőképe.

A művészet a lélek megváltója – Őszi szalon, nem csak őszi képekkel
A művészet a lélek megváltója – Őszi szalon, nem csak őszi képekkel
2025. november 27., csütörtök

A művészet a lélek megváltója – Őszi szalon, nem csak őszi képekkel

Hirdetés
2025. november 26., szerda

Amikor a rendszer jobban ismert téged, mint a szomszéd

Iratok, nevek, árnyékok: egy megye a célkeresztben. A Securitate figyel, mindent, mindenkit. Magyar szó? Jelentés. Kapcsolat? Kockázat. Hétköznapból dosszié lesz. A rendszer szemében egy egész közösség a gyanú oka. És ez csak a kezdet.

Amikor a rendszer jobban ismert téged, mint a szomszéd
Amikor a rendszer jobban ismert téged, mint a szomszéd
2025. november 26., szerda

Amikor a rendszer jobban ismert téged, mint a szomszéd

2025. november 25., kedd

Igazságkeresés a közös alkotás során

Szenvedélyesen megy a szépség után, és megadja a nőknek azt, amire valójában vágynak. De miért, vagy mi ellen küzd Don Juan? És mi az ő tragédiája? Kiliti Krisztián rendezővel beszélgettünk a közelgő donjuan bemutatója apropóján.

Igazságkeresés a közös alkotás során
Igazságkeresés a közös alkotás során
2025. november 25., kedd

Igazságkeresés a közös alkotás során

2025. november 21., péntek

Nehezített próbafolyamat, népes alkotógárda: donjuan Székelyudvarhelyen

Bemutatóra készül a Tomcsa Sándor Színház társulata: november 26-án a donjuan című stúdióelőadást tekinthetik meg a nézők a székelyudvarhelyi Siculus Ifjúsági Házban. A produkció alkotói sajtótájékoztatón számoltak be a részletekről.

Nehezített próbafolyamat, népes alkotógárda: donjuan Székelyudvarhelyen
Nehezített próbafolyamat, népes alkotógárda: donjuan Székelyudvarhelyen
2025. november 21., péntek

Nehezített próbafolyamat, népes alkotógárda: donjuan Székelyudvarhelyen

Hirdetés
2025. november 21., péntek

Kapcsolódások a művészet apropóján – csíki alkotók Miskolcon

Telt házas színházi előadások, kiállítás és könyvbemutató – a miskolci Határtalan Napok rendezvénysorozat meghívottja ezúttal Csíkszereda volt.

Kapcsolódások a művészet apropóján – csíki alkotók Miskolcon
Kapcsolódások a művészet apropóján – csíki alkotók Miskolcon
2025. november 21., péntek

Kapcsolódások a művészet apropóján – csíki alkotók Miskolcon

2025. november 21., péntek

Fiatal alkotók, ősi technikák – megnyílt a 8. Textil Biennálé

Nyolcadik alkalommal szervezte meg Csíkszeredában a Grafirka Egyesület a Textil Biennálét, amelyen a Nagy István Művészeti Középiskola tehetséges diákjai mutatkoznak be. Ismét láthatóvá vált: micsoda erőt hordoznak a fiatal alkotók munkái!

Fiatal alkotók, ősi technikák – megnyílt a 8. Textil Biennálé
Fiatal alkotók, ősi technikák – megnyílt a 8. Textil Biennálé
2025. november 21., péntek

Fiatal alkotók, ősi technikák – megnyílt a 8. Textil Biennálé

Hirdetés
2025. november 20., csütörtök

Film, kaland, valóság: Zichó Viktor Bhutánon át vezető útja

Csíkszeredában is bemutatták Zichó Viktor Bhutánról szóló expedíciós dokumentumfilmjét. A Lélek Ösvényein – bringával Bhutánon át című alkotás vetítése után közönségtalálkozót is tartottak a kerékpáros világjáróval.

Film, kaland, valóság: Zichó Viktor Bhutánon át vezető útja
Film, kaland, valóság: Zichó Viktor Bhutánon át vezető útja
2025. november 20., csütörtök

Film, kaland, valóság: Zichó Viktor Bhutánon át vezető útja

Hirdetés

Szavazógép

Szavazás Melyik időszámításnál maradjunk?

Szavazás eredménye
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!