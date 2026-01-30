A Digitális családi jóllét sorozat második része azt járja körül, mennyi a „normális” képernyőidő. Nem tilt, hanem gondolkodásra hív: hogyan lehet tudatosabban jelen lenni a digitális térben, családként is.

Valljuk be őszintén: ma már nemcsak a gyerekek nyúlnak automatikusan a telefonjuk után az üres percekben. Várakozás közben, két program között, egy fárasztó nap végén a felnőttek számára is reflexszé vált a képernyő felé fordulás. És ezért nem kell magunkat ostorozni. Az alkalmazások pontosan úgy vannak megtervezve, hogy nehéz legyen őket letenni. A kérdés tehát nem az, hogy „ki a hibás?”, hanem az, hogy hogyan lehetne tudatosabban jelen lenni a digitális térben – családként is.

Erre a kérdésre keresi a választ a Digitális családi jóllét című prevenciós oktatófilm-sorozat második része, amely a sokakat foglalkoztató dilemmát járja körül: mennyi a normális képernyőidő?

Nem döntés, hanem kapaszkodó

A projekt alkotói nem kész válaszokat akarnak ráerőltetni a családokra. Inkább gondolkodásra, beszélgetésre hívnak. A kisfilm olyan egyszerű, mégis erős kérdéseket vet fel, mint: Mikor válik a képernyőidő valódi együttlétté, és mikor meneküléssé? Mi történne, ha tudatosan máshogy próbálnánk meg?

korábban írtuk Digitális családi jóllét: mikor és hogyan lépjen be a gyerek az online világba? Az első okostelefon nemcsak eszköz, hanem felelősség is. Új prevenciós videósorozat segít a családoknak eligazodni a digitális világ lehetőségei és kockázatai között – ítélkezés nélkül, közösen gondolkodva.

Apró, de jelentős változtatások jelennek meg kapaszkodóként: az értesítések hosszabb időre való kikapcsolása, a telefon tudatos félretételének gyakorlása ünnepi, családi alkalmakon, vagy az a gondolat, hogy a képernyő csak akkor „kapcsolódjon be”, ha legalább két ember együtt, közös programként használja.

Helyi tapasztalatokra épülő projekt

A filmsorozat nem elméleti alapokra, hanem sok évnyi terepmunkára épül. Ahogy Szilágyi-Balázs Brigitta, a projekt egyik kezdeményezője fogalmaz, a Digitális családi jóllét létrejöttét szülői workshopok, intergenerációs foglalkozások tapasztalatai, valamint a MiOnline Program elmúlt tíz éve alapozta meg. Ez idő alatt közel húszezer diákkal dolgoztak együtt, ami világos képet adott arról, hogyan viszonyulunk Székelyföldön a digitális világhoz – tudatosságban, félelmekben és tévhitekben egyaránt.

A feldolgozott témák mind olyan kérdésekből születtek, amelyek újra és újra előkerülnek a szülői alkalmakon. Ilyen például az, hogy a gyerekek akár tízéves koruk előtt is találkozhatnak szexuális tartalmakkal vagy online pornóval, vagy az a sokakat meglepő tény, hogy az egyszer felkerült képek milyen gyorsan és visszafordíthatatlanul terjednek az online térben.