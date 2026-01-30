Részlet a Digitális családi jóllét című prevenciós oktatófilm-sorozat második részéből
A Digitális családi jóllét sorozat második része azt járja körül, mennyi a „normális” képernyőidő. Nem tilt, hanem gondolkodásra hív: hogyan lehet tudatosabban jelen lenni a digitális térben, családként is.
Valljuk be őszintén: ma már nemcsak a gyerekek nyúlnak automatikusan a telefonjuk után az üres percekben. Várakozás közben, két program között, egy fárasztó nap végén a felnőttek számára is reflexszé vált a képernyő felé fordulás. És ezért nem kell magunkat ostorozni. Az alkalmazások pontosan úgy vannak megtervezve, hogy nehéz legyen őket letenni. A kérdés tehát nem az, hogy „ki a hibás?”, hanem az, hogy hogyan lehetne tudatosabban jelen lenni a digitális térben – családként is.
Erre a kérdésre keresi a választ a Digitális családi jóllét című prevenciós oktatófilm-sorozat második része, amely a sokakat foglalkoztató dilemmát járja körül: mennyi a normális képernyőidő?
A projekt alkotói nem kész válaszokat akarnak ráerőltetni a családokra. Inkább gondolkodásra, beszélgetésre hívnak. A kisfilm olyan egyszerű, mégis erős kérdéseket vet fel, mint: Mikor válik a képernyőidő valódi együttlétté, és mikor meneküléssé? Mi történne, ha tudatosan máshogy próbálnánk meg?
Az első okostelefon nemcsak eszköz, hanem felelősség is. Új prevenciós videósorozat segít a családoknak eligazodni a digitális világ lehetőségei és kockázatai között – ítélkezés nélkül, közösen gondolkodva.
Apró, de jelentős változtatások jelennek meg kapaszkodóként: az értesítések hosszabb időre való kikapcsolása, a telefon tudatos félretételének gyakorlása ünnepi, családi alkalmakon, vagy az a gondolat, hogy a képernyő csak akkor „kapcsolódjon be”, ha legalább két ember együtt, közös programként használja.
A filmsorozat nem elméleti alapokra, hanem sok évnyi terepmunkára épül. Ahogy Szilágyi-Balázs Brigitta, a projekt egyik kezdeményezője fogalmaz, a Digitális családi jóllét létrejöttét szülői workshopok, intergenerációs foglalkozások tapasztalatai, valamint a MiOnline Program elmúlt tíz éve alapozta meg. Ez idő alatt közel húszezer diákkal dolgoztak együtt, ami világos képet adott arról, hogyan viszonyulunk Székelyföldön a digitális világhoz – tudatosságban, félelmekben és tévhitekben egyaránt.
A feldolgozott témák mind olyan kérdésekből születtek, amelyek újra és újra előkerülnek a szülői alkalmakon. Ilyen például az, hogy a gyerekek akár tízéves koruk előtt is találkozhatnak szexuális tartalmakkal vagy online pornóval, vagy az a sokakat meglepő tény, hogy az egyszer felkerült képek milyen gyorsan és visszafordíthatatlanul terjednek az online térben.
A projekt egyik fontos célja éppen ezért a tévhitek lebontása – például annak felismerése, hogy ezek nem „amerikai problémák”, hanem itt és most, a helyi közösségekben is jelen vannak.
A kisfilmek forgatókönyveinek alapjait közösen fektették le, a történeti szálakat azonban Köllő Ildikó filmrendező dolgozta ki. Az ő munkájának köszönhetően a felvezető történetek bátrak, direktek, kerülik a túlzott óvatoskodást, miközben a szakértőkkel közösen finomított párbeszédek végig a realitás talaján maradnak.
Mit tehetnek azok a szülők, akik napi szinten azzal szembesülnek, hogy nem ismerik a gyermekük online világát? És mit tehetnekEgy új, rövidfilmes sorozat erre keres gyakorlati, ítélkezésmentes válaszokat.
Az egyik legnagyobb kihívást az jelentette, hogy a videók végére szánt tanácsokat mindössze egy percbe kellett belesűríteni. Egy olyan csapat számára, amely alapvetően személyes workshopokban dolgozik, ez komoly kihívás volt – ugyanakkor izgalmas kísérlet is. A cél világos volt: minél több emberhez eljutni, ami ma leginkább a rövid, könnyen fogyasztható formátumokon keresztül lehetséges.
A Digitális családi jóllét sorozat – és benne a képernyőidőről szóló második rész – nem kész válaszokat ad. Inkább tükröt tart. Olyan történeteket mutat, amelyekben a családok magukra ismerhetnek, és amelyek nem lezárnak egy témát, hanem beszélgetéseket indítanak el otthon, az iskolában, a közösségekben.
A projekt a Spektrum Oktatási Központ és a MiOnline közös kezdeményezése, egy hatrészes prevenciós oktatófilm-sorozat, amely a digitális világ kihívásaira helyi tapasztalatokból, emberközeli módon keres válaszokat. A filmek megvalósulását Csíkszereda Városháza támogatta. A kisfilmek hossza 3–4 perc, elérhetők aSpektrum Oktatási Központ honlapján,YouTube-csatornáján, valamintFacebook- ésInstagram-oldalán.
