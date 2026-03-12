Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Éles fordulat várható az időjárásban március második felében

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Lehűlés és csapadék érkezik március második felére, felváltva az eddigi igazán száraz és szokatlanul meleg időszakot – jelzik előre a meteorológusok.

Székelyhon

2026. március 12., 12:472026. március 12., 12:47

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Rendkívül kevés csapadék volt eddig márciusban (az országos átlag most mindössze 0,1 l/nm a többéves 41 l/nm-es átlaghoz képest), és az átlaghőmérséklet közel egy fokkal a többéves átlag fölött van (4,6 Celsius-fok a 3,9 fokos többéves átlaghoz képest) – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

A jövő hét elejéig kitart a szokatlanul meleg idő, főként az ország nyugati és középső területein, ahol a hőmérséklet akár a 20 Celsius-fokot is elérheti.

Délen és a keleti régiókban viszont mérsékelni fogja a felmelegedést a Fekete-tenger felől érkező nedves légtömeg, amely ködöt és alacsonyan haladó felhőréteget hoz, különösen reggel és éjszaka.

Hirdetés

A légáramlás március 17. után változik meg döntően, amikor egy sarki eredetű légtömeg hatol be Európa északkeleti részéről. Ez a változás

az egész országban lecsökkenti a hőmérsékletet, és csapadékot is eredményez,

az alacsonyabb területeken eső formájában – vetítik előre a meteorológusok. A hegyekben a lehűlés havazást eredményezhet, új hótakaróval. Ugyanakkor a szél a hegygerinceken felerősödik, fokozva a hidegérzetet.

Az előrejelzés szerint március hátralévő részét már ez a hőmérséklet-csökkenés fogja jellemezni,

és a meleg napok utáni visszatérés az alacsony értékekhez hatással lehet a mezőgazdaságra: fennáll a fagy veszélye azokon a területeken, ahol a fák már kivirágoztak.

Csíkszék Udvarhelyszék Marosszék Gyergyószék Háromszék Időjárás
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. március 12., csütörtök

Szokatlan helyzet állt elő a székelyföldi benzinkutaknál csütörtök reggel

Egyes töltőállomásoknál 9 banival drágult csütörtökön a standard benzin, elérve a 8 lej 40 banis literenkénti árat. De ezúttal nem önmagában a drágulás a meglepő, azt ugyanis megszokhattuk már.

Szokatlan helyzet állt elő a székelyföldi benzinkutaknál csütörtök reggel
Szokatlan helyzet állt elő a székelyföldi benzinkutaknál csütörtök reggel
2026. március 12., csütörtök

Szokatlan helyzet állt elő a székelyföldi benzinkutaknál csütörtök reggel
Hirdetés
2026. március 12., csütörtök

Székelyföldiek körében is népszerű repülőtereken enyhült a folyadékkorlátozás

A Székelyföldről utazók által leggyakrabban használt repülőterek egy részén már enyhítették a kézipoggyászban szállítható folyadékokra vonatkozó szabályokat: bizonyos feltételek mellett akár kétliteres kiszerelésben is vihető folyadék a fedélzetre.

Székelyföldiek körében is népszerű repülőtereken enyhült a folyadékkorlátozás
Székelyföldiek körében is népszerű repülőtereken enyhült a folyadékkorlátozás
2026. március 12., csütörtök

Székelyföldiek körében is népszerű repülőtereken enyhült a folyadékkorlátozás
2026. március 12., csütörtök

Még Hargita megyében is kifizetődő a szezonon kívüli fóliasátras zöldségtermesztés

Más megyékhez képest ugyan hátrányból indulnak a Hargita megyei gazdák a zöldségtermesztést támogató de minimis programban, de számukra is tartogat lehetőségeket ez a csomag. Az érdekeltek még egy hónapig igényelhetnek támogatást az idei programban.

Még Hargita megyében is kifizetődő a szezonon kívüli fóliasátras zöldségtermesztés
Még Hargita megyében is kifizetődő a szezonon kívüli fóliasátras zöldségtermesztés
2026. március 12., csütörtök

Még Hargita megyében is kifizetődő a szezonon kívüli fóliasátras zöldségtermesztés
2026. március 12., csütörtök

A világ másik feléről lép be a román piacra a kiskereskedelmi vállalat

Belép a román piacra a malajziai kiskereskedelmi vállalat, a Mr. DIY – írja az MTI a Profit.ro nyomán, amely vállalat közleményéből értesült.

A világ másik feléről lép be a román piacra a kiskereskedelmi vállalat
A világ másik feléről lép be a román piacra a kiskereskedelmi vállalat
2026. március 12., csütörtök

A világ másik feléről lép be a román piacra a kiskereskedelmi vállalat
Hirdetés
2026. március 12., csütörtök

Új vonatok, nagyobb járatsűrűség a székelyföldi vasútvonalon is

Korszerű vonatok, a mostaninál jóval sűrűbben közlekedő szerelvények – a romániai vasúti személyszállítás megújítása nemsokára eléri Székelyföldet is, megváltozott körülményeket, minőséget biztosítva az utazóknak.

Új vonatok, nagyobb járatsűrűség a székelyföldi vasútvonalon is
Új vonatok, nagyobb járatsűrűség a székelyföldi vasútvonalon is
2026. március 12., csütörtök

Új vonatok, nagyobb járatsűrűség a székelyföldi vasútvonalon is
2026. március 11., szerda

A miniszterelnök szerint Románia érdekét szolgálja az amerikai katonai jelenlét

Ilie Bolojan miniszterelnök szerint az ország érdekét szolgálja és Bukarest megbízható szövetségesi szerepét bizonyítja az a javaslat, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen katonai erőket telepíthessen Romániába.

A miniszterelnök szerint Románia érdekét szolgálja az amerikai katonai jelenlét
A miniszterelnök szerint Románia érdekét szolgálja az amerikai katonai jelenlét
2026. március 11., szerda

A miniszterelnök szerint Románia érdekét szolgálja az amerikai katonai jelenlét
2026. március 11., szerda

Ilie Bolojan is fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt csütörtökön

Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön a Victoria-palotában fogadja a Romániába hivatalos látogatásra érkező Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

Ilie Bolojan is fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt csütörtökön
Ilie Bolojan is fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt csütörtökön
2026. március 11., szerda

Ilie Bolojan is fogadja Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt csütörtökön
Hirdetés
2026. március 11., szerda

Egyre több gólya veszi birtokba fészkét Alcsíkon

Az első gólya március 6-ai érkezését követően egyre több fészket vesznek birtokba a hazatérő vándormadarak Csíkszentsimonban. Fotókon és rövid videón mutatjuk.

Egyre több gólya veszi birtokba fészkét Alcsíkon
Egyre több gólya veszi birtokba fészkét Alcsíkon
2026. március 11., szerda

Egyre több gólya veszi birtokba fészkét Alcsíkon
2026. március 11., szerda

Percenként egy teherautónyi élelmiszer kerül a szemétbe Romániában, miközben sokan szegénységben élnek

Évente több mint 3,4 millió tonna, azaz percenként egy teherautónyi élelmiszer kerül a szemétbe Romániában, miközben a lakosság több mint 27 százaléka a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának van kitéve.

Percenként egy teherautónyi élelmiszer kerül a szemétbe Romániában, miközben sokan szegénységben élnek
Percenként egy teherautónyi élelmiszer kerül a szemétbe Romániában, miközben sokan szegénységben élnek
2026. március 11., szerda

Percenként egy teherautónyi élelmiszer kerül a szemétbe Romániában, miközben sokan szegénységben élnek
2026. március 11., szerda

Erdélyi bázist is említenek sajtóforrások az amerikai erők telepítésére

A Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) szerdán megvitatta az Egyesült Államoknak azt a kérését, hogy ideiglenesen katonai erőket és felszereléseket telepítsen Romániába a közel-keleti válsággal összefüggésben.

Erdélyi bázist is említenek sajtóforrások az amerikai erők telepítésére
Erdélyi bázist is említenek sajtóforrások az amerikai erők telepítésére
2026. március 11., szerda

Erdélyi bázist is említenek sajtóforrások az amerikai erők telepítésére
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!