Fotó: Haáz Vince
Lehűlés és csapadék érkezik március második felére, felváltva az eddigi igazán száraz és szokatlanul meleg időszakot – jelzik előre a meteorológusok.
Rendkívül kevés csapadék volt eddig márciusban (az országos átlag most mindössze 0,1 l/nm a többéves 41 l/nm-es átlaghoz képest), és az átlaghőmérséklet közel egy fokkal a többéves átlag fölött van (4,6 Celsius-fok a 3,9 fokos többéves átlaghoz képest) – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).
A jövő hét elejéig kitart a szokatlanul meleg idő, főként az ország nyugati és középső területein, ahol a hőmérséklet akár a 20 Celsius-fokot is elérheti.
Délen és a keleti régiókban viszont mérsékelni fogja a felmelegedést a Fekete-tenger felől érkező nedves légtömeg, amely ködöt és alacsonyan haladó felhőréteget hoz, különösen reggel és éjszaka.
A légáramlás március 17. után változik meg döntően, amikor egy sarki eredetű légtömeg hatol be Európa északkeleti részéről. Ez a változás
az alacsonyabb területeken eső formájában – vetítik előre a meteorológusok. A hegyekben a lehűlés havazást eredményezhet, új hótakaróval. Ugyanakkor a szél a hegygerinceken felerősödik, fokozva a hidegérzetet.
és a meleg napok utáni visszatérés az alacsony értékekhez hatással lehet a mezőgazdaságra: fennáll a fagy veszélye azokon a területeken, ahol a fák már kivirágoztak.
Egyes töltőállomásoknál 9 banival drágult csütörtökön a standard benzin, elérve a 8 lej 40 banis literenkénti árat. De ezúttal nem önmagában a drágulás a meglepő, azt ugyanis megszokhattuk már.
A Székelyföldről utazók által leggyakrabban használt repülőterek egy részén már enyhítették a kézipoggyászban szállítható folyadékokra vonatkozó szabályokat: bizonyos feltételek mellett akár kétliteres kiszerelésben is vihető folyadék a fedélzetre.
Más megyékhez képest ugyan hátrányból indulnak a Hargita megyei gazdák a zöldségtermesztést támogató de minimis programban, de számukra is tartogat lehetőségeket ez a csomag. Az érdekeltek még egy hónapig igényelhetnek támogatást az idei programban.
Belép a román piacra a malajziai kiskereskedelmi vállalat, a Mr. DIY – írja az MTI a Profit.ro nyomán, amely vállalat közleményéből értesült.
Korszerű vonatok, a mostaninál jóval sűrűbben közlekedő szerelvények – a romániai vasúti személyszállítás megújítása nemsokára eléri Székelyföldet is, megváltozott körülményeket, minőséget biztosítva az utazóknak.
Ilie Bolojan miniszterelnök szerint az ország érdekét szolgálja és Bukarest megbízható szövetségesi szerepét bizonyítja az a javaslat, hogy az Egyesült Államok ideiglenesen katonai erőket telepíthessen Romániába.
Ilie Bolojan miniszterelnök csütörtökön a Victoria-palotában fogadja a Romániába hivatalos látogatásra érkező Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.
Az első gólya március 6-ai érkezését követően egyre több fészket vesznek birtokba a hazatérő vándormadarak Csíkszentsimonban. Fotókon és rövid videón mutatjuk.
Évente több mint 3,4 millió tonna, azaz percenként egy teherautónyi élelmiszer kerül a szemétbe Romániában, miközben a lakosság több mint 27 százaléka a szegénység és a társadalmi kirekesztés kockázatának van kitéve.
A Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) szerdán megvitatta az Egyesült Államoknak azt a kérését, hogy ideiglenesen katonai erőket és felszereléseket telepítsen Romániába a közel-keleti válsággal összefüggésben.
