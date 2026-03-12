Lehűlés és csapadék érkezik március második felére, felváltva az eddigi igazán száraz és szokatlanul meleg időszakot – jelzik előre a meteorológusok.

Rendkívül kevés csapadék volt eddig márciusban (az országos átlag most mindössze 0,1 l/nm a többéves 41 l/nm-es átlaghoz képest), és az átlaghőmérséklet közel egy fokkal a többéves átlag fölött van (4,6 Celsius-fok a 3,9 fokos többéves átlaghoz képest) – közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM).

A jövő hét elejéig kitart a szokatlanul meleg idő, főként az ország nyugati és középső területein, ahol a hőmérséklet akár a 20 Celsius-fokot is elérheti.

Délen és a keleti régiókban viszont mérsékelni fogja a felmelegedést a Fekete-tenger felől érkező nedves légtömeg, amely ködöt és alacsonyan haladó felhőréteget hoz, különösen reggel és éjszaka.

Hirdetés

A légáramlás március 17. után változik meg döntően, amikor egy sarki eredetű légtömeg hatol be Európa északkeleti részéről. Ez a változás