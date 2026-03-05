Autókat ellenőriznek, az erdőt is átfésülik – nagy erőkkel keresik az ismeretlen férfit Háromszéken

Nagyszabású keresőakció zajlik Háromszéken, az Olt mentén. A rendőrök járműveket és az erdős területeket ellenőrzik, hogy megtalálják az ismeretlen férfit, aki egyes feltételezések szerint a mezőméhesi gyilkosság gyanúsítottja, Emil Gânj lehet.

Ellenőrzésre számíthatnak az autósok a Sepsiszentgyörgyöt és Csíkszeredát összekötő országút mentén, valamint Sepsibükszád és a Hatod környékén. A hatóságokhoz március 4-én, szerdán érkezett bejelentés arról, hogy egy ismeretlen férfit láttak az Olt folyó partján, Sepsibükszád térségében. A bejelentő szerint az illető egy erdős terület felé ment, azóta nem látták. A hír különösen nagy visszhangot keltett, miután egyes médiafelületeken felmerült, hogy a rejtélyes férfi kapcsolatba hozható a mezőméhesi gyilkosság gyanúsítottjával.

A keresőakció helyszínei és módszerei

A Kovászna megyei rendőrség szerint azonban egyelőre nem erősítette meg, hogy valóban a nőgyilkossággal vádolt Emil Gânj lenne a keresett személy. Csütörtöki közleményükben arról tájékoztattak, hogy a környékre rendőrökből, csendőrökből és a belügyminisztérium más munkatársaiból álló csapatokat vezényeltek ki, a kutatásba civileket is bevonnak. Tudomásunk szerint a keresőakciót már szerdán este elindították.