Autókat ellenőriznek, az erdőt is átfésülik – nagy erőkkel keresik az ismeretlen férfit Háromszéken

Nagyszabású keresőakció zajlik Háromszéken, az Olt mentén. A rendőrök járműveket és az erdős területeket ellenőrzik, hogy megtalálják az ismeretlen férfit, aki egyes feltételezések szerint a mezőméhesi gyilkosság gyanúsítottja, Emil Gânj lehet.

Farkas Orsolya

2026. március 05., 17:00

Átfogó rendőri ellenőrzés zajlik Sepsibükszád környékén • Fotó: Tuchiluș Alex

Átfogó rendőri ellenőrzés zajlik Sepsibükszád környékén

Fotó: Tuchiluș Alex

Nagyszabású keresőakció zajlik Háromszéken, az Olt mentén. A rendőrök járműveket és az erdős területeket ellenőrzik, hogy megtalálják az ismeretlen férfit, aki egyes feltételezések szerint a mezőméhesi gyilkosság gyanúsítottja, Emil Gânj lehet.

Farkas Orsolya

2026. március 05., 17:00

Ellenőrzésre számíthatnak az autósok a Sepsiszentgyörgyöt és Csíkszeredát összekötő országút mentén, valamint Sepsibükszád és a Hatod környékén. A hatóságokhoz március 4-én, szerdán érkezett bejelentés arról, hogy egy ismeretlen férfit láttak az Olt folyó partján, Sepsibükszád térségében. A bejelentő szerint az illető egy erdős terület felé ment, azóta nem látták. A hír különösen nagy visszhangot keltett, miután egyes médiafelületeken felmerült, hogy a rejtélyes férfi kapcsolatba hozható a mezőméhesi gyilkosság gyanúsítottjával.

A keresőakció helyszínei és módszerei

A Kovászna megyei rendőrség szerint azonban egyelőre nem erősítette meg, hogy valóban a nőgyilkossággal vádolt Emil Gânj lenne a keresett személy. Csütörtöki közleményükben arról tájékoztattak, hogy a környékre rendőrökből, csendőrökből és a belügyminisztérium más munkatársaiból álló csapatokat vezényeltek ki, a kutatásba civileket is bevonnak. Tudomásunk szerint a keresőakciót már szerdán este elindították.

Minden jármű csomagtartóját átvizsgálják • Fotó: Tuchiluș Alex

Minden jármű csomagtartóját átvizsgálják

Fotó: Tuchiluș Alex

Csütörtök délutáni terepszemlénken beigazolódott, hogy a hatóságok komolyan veszik a munkát:

Sepsibükszádon a csendőrség munkatársai teljesítettek szolgálatot, terepjárókkal és ATV-kkel fésülték át a környező erdős területeket,

egy kisebb csapat ottjártunkkor érkezett vissza. A rendőrök eközben Mikóújfaluban, a Hatod aljában, valamint Tusnádfürdő és Sepsibükszád között, a 12-es országúton tartottak átfogó ellenőrzést. Azok az autósok, akik a nap folyamán az említett zónában közlekedtek, aligha kerülhették el a hatóságokat.

A csendőrség csapatai is részt vesznek a keresésben • Fotó: Tuchiluș Alex

A csendőrség csapatai is részt vesznek a keresésben

Fotó: Tuchiluș Alex

Hivatalos álláspont és óvintézkedések

Noha a helyszínen nem árultak el részleteket a keresésről, amint láttuk, a rendőrök mindkét irányban, minden személyautót, furgont megállítottak, és

kivétel nélkül minden járművezetőt megkérték arra, hogy nyissák fel a jármű csomagtartóját.

Arról, hogy pontosan hány személy vesz részt a keresésben, és mekkora területet fésülnek át, a Kovászna megyei rendőrség, illetve a csendőrség szóvivőjét kérdeztük, de mostanáig nem kaptunk választ.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Emil Gânj a gyanúsítottja annak a brutális gyilkosságnak, amelyet a Maros megyei Mezőméhesen követtek el 2025 júliusában. A gyanú szerint a 37 éves férfi fejszével ölte meg 23 éves volt élettársát, majd felgyújtotta a házat, amiben a holttest volt. A hatóságok több mint nyolc hónapja körözik, de nem sikerült a nyomára akadni. A Háromszéken zajló keresés kapcsán a megyei rendőrök nyomatékosították: az illető kiléte egyelőre ismeretlen, de amint új, nyilvánosságra hozható információk állnak rendelkezésre, azokat közölni fogják.

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

• Fotó: Tuchiluș Alex

Fotó: Tuchiluș Alex

Háromszék Rendőrség
