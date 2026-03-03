Visszatáncolt a miniszter, mégis lehetségesnek tartja a 10 lejes üzemanyagárat

Fotó: Olti Angyalka
Az üzemanyag literenkénti ára akár a 10 lejt is elérheti Romániában, ha a kőolaj világpiaci ára hordónként 120–130 dollárra emelkedik, és tovább nő a gázolaj tonnánkénti ára – jelentette ki kedden Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.
Arra a kérdésre, hogyan alakulnak az üzemanyagárak a következő hetekben, a tárcavezető a Digi24-nek nyilatkozva elmondta: a forgatókönyv nagyban függ a közel-keleti konfliktus alakulásától.
Nem szeretném, hogy idáig fajuljon a helyzet, mindent megteszünk a sokk tompításáért” – idézi a minisztert az Agerpres hírügynökség.
Ivan emlékeztetett arra, hogy korábban alaptalannak nevezte a 10 lejes benzinárra vonatkozó spekulációkat, mivel jelenleg egy ilyén mértékű drágulásnak nincs gazdasági alapja. Magyarázata szerint a kőolaj világpiaci ára hétfőn mintegy 10 százalékkal emelkedett, de
A miniszter szerint az ország üzemanyag-ellátása biztosított, szükség esetén a stratégiai készletek akár 90 napig fedezhetik a fogyasztást. Hozzátette, hogy az illetékes hatóságok figyelik a piacot, és fellépnek az esetleges indokolatlan áremelésekkel szemben.
Arcátlan hazugságoknak' nevezte héfőn Bogdan Ivan energiaügyi miniszter azokat a „spekulációkat”, amelyek szerint a közel-keleti válság miatt a benzin vagy a gázolaj ára elérheti a literenkénti 10 lejt.
Belép a lakossági gázszolgáltatás piacára a legnagyobb román gázipari vállalat, a Romgaz – írja az MTI a profit.ro gazdasági portál cikke alapján.
Rakéták robbanására ébredtek Dubajban: egy székelyföldi származású, ott élő férfi a Rádió GaGának mesélt arról, milyen volt testközelből megtapasztalni a Közel-Keleten kiéleződött konfliktus első óráit, és hogyan reagált a város a támadásokra.
A közlekedésügyi rendőrség válaszára vár a marosvásárhelyi önkormányzat, hogy kiderüljön mikor állhat újra munkába a szabálytalanul parkoló járműveket elszállító vontatóautó. A szolgáltatást január végén szüntették be.
A szenátus közigazgatási bizottsága kedden kedvező jelentést fogadott el a barnamedve-kilövési kvótát meghatározó törvénytervezetről.
Tűz pusztított egy gelencei háznál hétfőn hajnalban: a lángok felemésztették az otthon tetőszerkezetét, a melléképületeket és egy autót. Pap László és családja most segítségre szorul, hogy mihamarabb visszaköltözhessenek az épületbe.
Ha a koalíciós pártok szerdán megállapodnak az állami költségvetés tervezetének végső formájáról, a parlament március 15. és 17. között megvitathatja a jogszabályjavaslatot – jelentette ki kedden Kelemen Hunor.
Aláírta kedden Nicușor Dan államfő a Mihai Dimian oktatási és kutatási miniszteri kinevezéséről szóló dekrétumot. Az új miniszter 16 órakor teszi le a hivatali esküt a Cotroceni-palotában.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok számára elengedhetetlen a névjegyzékbe való regisztráció, ha részt kívánnak venni a magyarországi országgyűlési választásokon. Március 18-ig még megtehetik.
Az Országos Katasztrófavédelmi Főfelügyelőség (IGSU) kedden bejelentette, hogy a jelenlegi biztonsági helyzet miatt elhalasztják a légvédelmi szirénák eredetileg szerdára tervezett tesztelését.
Az oltásokkal kapcsolatos kampányt indít az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP).
