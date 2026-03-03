Rovatok
Visszatáncolt a miniszter, mégis lehetségesnek tartja a 10 lejes üzemanyagárat

• Fotó: Olti Angyalka

Fotó: Olti Angyalka

Az üzemanyag literenkénti ára akár a 10 lejt is elérheti Romániában, ha a kőolaj világpiaci ára hordónként 120–130 dollárra emelkedik, és tovább nő a gázolaj tonnánkénti ára – jelentette ki kedden Bogdan Ivan energiaügyi miniszter.

Székelyhon

2026. március 03., 20:192026. március 03., 20:19

Arra a kérdésre, hogyan alakulnak az üzemanyagárak a következő hetekben, a tárcavezető a Digi24-nek nyilatkozva elmondta: a forgatókönyv nagyban függ a közel-keleti konfliktus alakulásától.

Idézet
Ha a hordónkénti ár meghaladja a 110–120 dollárt, elérhetjük a 10 lejes lélektani küszöböt is.

Nem szeretném, hogy idáig fajuljon a helyzet, mindent megteszünk a sokk tompításáért” – idézi a minisztert az Agerpres hírügynökség.

Ivan emlékeztetett arra, hogy korábban alaptalannak nevezte a 10 lejes benzinárra vonatkozó spekulációkat, mivel jelenleg egy ilyén mértékű drágulásnak nincs gazdasági alapja. Magyarázata szerint a kőolaj világpiaci ára hétfőn mintegy 10 százalékkal emelkedett, de

a nyersanyag a végső fogyasztói árnak csak körülbelül 25 százalékát teszi ki.

A miniszter szerint az ország üzemanyag-ellátása biztosított, szükség esetén a stratégiai készletek akár 90 napig fedezhetik a fogyasztást. Hozzátette, hogy az illetékes hatóságok figyelik a piacot, és fellépnek az esetleges indokolatlan áremelésekkel szemben.

korábban írtuk

Energiaügyi miniszter: arcátlan hazugságok a 10 lejes benzinnel és gázolajjal kapcsolatos spekulációk
Energiaügyi miniszter: arcátlan hazugságok a 10 lejes benzinnel és gázolajjal kapcsolatos spekulációk

Arcátlan hazugságoknak' nevezte héfőn Bogdan Ivan energiaügyi miniszter azokat a „spekulációkat”, amelyek szerint a közel-keleti válság miatt a benzin vagy a gázolaj ára elérheti a literenkénti 10 lejt.

