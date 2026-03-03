Ő lesz Románia új oktatási minisztere

Aláírta kedden Nicușor Dan államfő a Mihai Dimian oktatási és kutatási miniszteri kinevezéséről szóló dekrétumot. Az új miniszter 16 órakor teszi le a hivatali esküt a Cotroceni-palotában.

Ilie Bolojan miniszterelnök kedden küldte el az államfőnek a Mihai Dimian oktatási miniszteri kinevezésére vonatkozó javaslatot – közölte a kormányra hivatkozva az Agerpres.

Mihai Dimian 2024-től a Suceavai Ștefan cel Mare Egyetem rektora, azt megelőzően, 2021 és 2024 között rektorhelyettesként az oktatási intézmény tudományos kutatási tevékenységét koordinálta.

A PNL korábbi ismertetője szerint az új miniszter tíz éven át (2006 és 2016 között) tanársegédként/vendégtanárként és doktori témavezetőként dolgozott a washingtoni Howard Egyetemen.