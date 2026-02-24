Elfogadta a kormány a közigazgatási reformról és a gazdaságélénkítésről szóló sürgősségi rendeleteket

Fotó: Gov.ro
A kormány elfogadta a közigazgatási reformról és a gazdaságélénkítésről szóló sürgősségi rendeleteket – jelentette be kedden este Ilie Bolojan miniszterelnök.
2026. február 24., 21:262026. február 24., 21:26
A kormányfő közlése szerint az utóbbi jogszabály célja, hogy egészségesebb alapokra helyezze a gazdaságot és ösztönözze a növekedést. Hozzátette:
– ismerteti az Agerpres.
Ilie Bolojan elmondta, hogy a közigazgatási reformról szóló rendelet a központi és a helyi közigazgatás több fontos problémáját rendezi. A jogszabály szerinte
hatékonyabbá teszi az állam és az önkormányzatok működését,
csökkenti az indokolatlan kiadásokat
és erősíti a decentralizációt is.
Kifejtette, hogy a rendelet felgyorsítja és egyszerűsíti a decentralizációs eljárásokat, valamint
ha a helyi hatóságok vállalják a felújításukat és közösségi használatba adásukat.
Beszélt arról is, hogy az intézkedéscsomag növeli az önkormányzatok mozgásterét, különösen a városrendezés és településtervezés, valamint a helyi adók és illetékek területén, lehetővé téve, hogy
Mint mondta, a rendelet elfogadása után a decentralizáció révén a helyi hatóságok dönthetnek arról is, hogy engedélyezik-e, illetve milyen feltételek mellett engedélyezik a szerencsejátékok működését a településen.
Fotó: Gov.ro
Bolojan hangsúlyozta: az intézkedések javítják a közigazgatás minőségét és növelik a hatékonyságát, így az állam jobb szolgáltatásokat nyújthat az állampolgároknak.
A központi közigazgatást érintő intézkedésekről szólva a kormányfő elmondta, hogy
a következő hetekben felmérik az intézmények személyi állományát, indokolt esetben csökkentik az alkalmazotti létszámot,
emellett emelik a rendvédelmi szerveknél és a nemzetbiztonságért felelős intézményeknél dolgozók nyugdíjkorhatárát.
Az állami kórházak és a mentőszolgálatok mentesülnek a személyi kiadások 10 százalékos csökkentése alól – közölte a Facebook-oldalán Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter a közigazgatási reformról szóló sürgősségi kormányrendelet kedd esti elfogadása után.
A tárcavezető bejegyzésében kifejtette, hogy az egészségügyi rendszer sajátosságai miatt
Mint írta, a kormány döntése a rendszer stabilitását védi.
Rogobete hangsúlyozta, hogy a kivételek nem jelentik a reform feladását. Közlése szerint a teljesítményalapú kritériumok bevezetése továbbra is prioritás, és az erről szóló jogszabály előkészítése előrehaladott szakaszban van. Hozzátette:
A miniszter tájékoztatása szerint az igazságügyi orvostani intézetek, a vértranszfúziós központok és az Országos Transzplantációs Ügynökség szintén mentesülnek a kiadáscsökkentés alól. Mint írta, a minisztérium átszervezése és a 2025-ben bevezetett hatékonyságnövelő intézkedések lehetővé teszik lehetővé teszik a költségcsökkentési célok teljesítését anélkül, hogy ezeknek az alapvető egészségügyi intézményeknek a működését érintenék.
