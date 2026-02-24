Elfogadta a kormány a közigazgatási reformról és a gazdaságélénkítésről szóló sürgősségi rendeleteket

A kormány elfogadta a közigazgatási reformról és a gazdaságélénkítésről szóló sürgősségi rendeleteket – jelentette be kedden este Ilie Bolojan miniszterelnök.

A kormányfő közlése szerint az utóbbi jogszabály célja, hogy egészségesebb alapokra helyezze a gazdaságot és ösztönözze a növekedést. Hozzátette:

a következő hónapokban fokozatosan fogadják el a rendeletben szereplő támogatási programokat, amelyek a növekedés motorjai lehetnek az egyes ágazatokban

Ilie Bolojan elmondta, hogy a közigazgatási reformról szóló rendelet a központi és a helyi közigazgatás több fontos problémáját rendezi. A jogszabály szerinte hatékonyabbá teszi az állam és az önkormányzatok működését,

csökkenti az indokolatlan kiadásokat

és erősíti a decentralizációt is. Kifejtette, hogy a rendelet felgyorsítja és egyszerűsíti a decentralizációs eljárásokat, valamint

jogalapot teremt egyes, jelenleg nem megfelelően kezelt állami vagyonelemek – például sportlétesítmények – önkormányzati átvételéhez,

ha a helyi hatóságok vállalják a felújításukat és közösségi használatba adásukat. Beszélt arról is, hogy az intézkedéscsomag növeli az önkormányzatok mozgásterét, különösen a városrendezés és településtervezés, valamint a helyi adók és illetékek területén, lehetővé téve, hogy

a helyi hatóságok saját szükségleteikhez igazodó döntéseket hozzanak és hatékonyabban irányítsák a fejlesztéseket.

Mint mondta, a rendelet elfogadása után a decentralizáció révén a helyi hatóságok dönthetnek arról is, hogy engedélyezik-e, illetve milyen feltételek mellett engedélyezik a szerencsejátékok működését a településen.

Fotó: Gov.ro

Bolojan hangsúlyozta: az intézkedések javítják a közigazgatás minőségét és növelik a hatékonyságát, így az állam jobb szolgáltatásokat nyújthat az állampolgároknak. A központi közigazgatást érintő intézkedésekről szólva a kormányfő elmondta, hogy a következő hetekben felmérik az intézmények személyi állományát, indokolt esetben csökkentik az alkalmazotti létszámot,

emellett emelik a rendvédelmi szerveknél és a nemzetbiztonságért felelős intézményeknél dolgozók nyugdíjkorhatárát. Mentesülnek a személyi kiadások 10 százalékos csökkentése alól az állami kórházak és a mentőszolgálatok Az állami kórházak és a mentőszolgálatok mentesülnek a személyi kiadások 10 százalékos csökkentése alól – közölte a Facebook-oldalán Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter a közigazgatási reformról szóló sürgősségi kormányrendelet kedd esti elfogadása után. A tárcavezető bejegyzésében kifejtette, hogy az egészségügyi rendszer sajátosságai miatt

egy fűnyíró elv alapján alkalmazott, „könyvelési logikájú” 10 százalékos kiadáscsökkentés destabilizálhatta volna az ágazatot, és veszélyeztette volna a betegek biztonságát.

Mint írta, a kormány döntése a rendszer stabilitását védi. Rogobete hangsúlyozta, hogy a kivételek nem jelentik a reform feladását. Közlése szerint a teljesítményalapú kritériumok bevezetése továbbra is prioritás, és az erről szóló jogszabály előkészítése előrehaladott szakaszban van. Hozzátette:

a jövő héten a minisztérium egyeztet a szakszervezetekkel, a szakmai szervezetekkel és a Romániai Orvosi Kamaráról a részletekről.