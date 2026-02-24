Rovatok
Elfogadta a kormány a közigazgatási reformról és a gazdaságélénkítésről szóló sürgősségi rendeleteket

• Fotó: Gov.ro

A kormány elfogadta a közigazgatási reformról és a gazdaságélénkítésről szóló sürgősségi rendeleteket – jelentette be kedden este Ilie Bolojan miniszterelnök.

Székelyhon

2026. február 24., 21:262026. február 24., 21:26

2026. február 24., 22:292026. február 24., 22:29

A kormányfő közlése szerint az utóbbi jogszabály célja, hogy egészségesebb alapokra helyezze a gazdaságot és ösztönözze a növekedést. Hozzátette:

a következő hónapokban fokozatosan fogadják el a rendeletben szereplő támogatási programokat, amelyek a növekedés motorjai lehetnek az egyes ágazatokban

– ismerteti az Agerpres.

Ilie Bolojan elmondta, hogy a közigazgatási reformról szóló rendelet a központi és a helyi közigazgatás több fontos problémáját rendezi. A jogszabály szerinte

  • hatékonyabbá teszi az állam és az önkormányzatok működését,

  • csökkenti az indokolatlan kiadásokat

  • és erősíti a decentralizációt is.

Kifejtette, hogy a rendelet felgyorsítja és egyszerűsíti a decentralizációs eljárásokat, valamint

jogalapot teremt egyes, jelenleg nem megfelelően kezelt állami vagyonelemek – például sportlétesítmények – önkormányzati átvételéhez,

ha a helyi hatóságok vállalják a felújításukat és közösségi használatba adásukat.

Beszélt arról is, hogy az intézkedéscsomag növeli az önkormányzatok mozgásterét, különösen a városrendezés és településtervezés, valamint a helyi adók és illetékek területén, lehetővé téve, hogy

a helyi hatóságok saját szükségleteikhez igazodó döntéseket hozzanak és hatékonyabban irányítsák a fejlesztéseket.

Mint mondta, a rendelet elfogadása után a decentralizáció révén a helyi hatóságok dönthetnek arról is, hogy engedélyezik-e, illetve milyen feltételek mellett engedélyezik a szerencsejátékok működését a településen.

• Fotó: Gov.ro Galéria

Bolojan hangsúlyozta: az intézkedések javítják a közigazgatás minőségét és növelik a hatékonyságát, így az állam jobb szolgáltatásokat nyújthat az állampolgároknak.

A központi közigazgatást érintő intézkedésekről szólva a kormányfő elmondta, hogy

  • a következő hetekben felmérik az intézmények személyi állományát, indokolt esetben csökkentik az alkalmazotti létszámot,

  • emellett emelik a rendvédelmi szerveknél és a nemzetbiztonságért felelős intézményeknél dolgozók nyugdíjkorhatárát.

Mentesülnek a személyi kiadások 10 százalékos csökkentése alól az állami kórházak és a mentőszolgálatok

Az állami kórházak és a mentőszolgálatok mentesülnek a személyi kiadások 10 százalékos csökkentése alól – közölte a Facebook-oldalán Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter a közigazgatási reformról szóló sürgősségi kormányrendelet kedd esti elfogadása után.

A tárcavezető bejegyzésében kifejtette, hogy az egészségügyi rendszer sajátosságai miatt

egy fűnyíró elv alapján alkalmazott, „könyvelési logikájú” 10 százalékos kiadáscsökkentés destabilizálhatta volna az ágazatot, és veszélyeztette volna a betegek biztonságát.

Mint írta, a kormány döntése a rendszer stabilitását védi.

Rogobete hangsúlyozta, hogy a kivételek nem jelentik a reform feladását. Közlése szerint a teljesítményalapú kritériumok bevezetése továbbra is prioritás, és az erről szóló jogszabály előkészítése előrehaladott szakaszban van. Hozzátette:

a jövő héten a minisztérium egyeztet a szakszervezetekkel, a szakmai szervezetekkel és a Romániai Orvosi Kamaráról a részletekről.

A miniszter tájékoztatása szerint az igazságügyi orvostani intézetek, a vértranszfúziós központok és az Országos Transzplantációs Ügynökség szintén mentesülnek a kiadáscsökkentés alól. Mint írta, a minisztérium átszervezése és a 2025-ben bevezetett hatékonyságnövelő intézkedések lehetővé teszik lehetővé teszik a költségcsökkentési célok teljesítését anélkül, hogy ezeknek az alapvető egészségügyi intézményeknek a működését érintenék.

Belföld
A rovat további cikkei

2026. február 24., kedd

Csíkszereda „mostohagyermeke” Csíkzsögöd

A hódgátak miatti árvízveszély, az útmenti parkolás gondja, valamint a Kútpatak utca elhanyagoltsága került többek között terítékre a kedd esti lakossági fórumon, amelyet a zsögödi városrész lakói számára szervezett a csíkszeredai városvezetés.

Csíkszereda „mostohagyermeke” Csíkzsögöd
Csíkszereda „mostohagyermeke” Csíkzsögöd
2026. február 24., kedd

Csíkszereda „mostohagyermeke” Csíkzsögöd
2026. február 24., kedd

Nicușor Dan: Románia továbbra is minden szükséges támogatást megad Ukrajnának

Románia továbbra is minden szükséges támogatást megad Ukrajnának - közölte kedden Nicușor Dan államfő, miután részt vett a tettre készek koalíciójának ülésén.

Nicușor Dan: Románia továbbra is minden szükséges támogatást megad Ukrajnának
Nicușor Dan: Románia továbbra is minden szükséges támogatást megad Ukrajnának
2026. február 24., kedd

Nicușor Dan: Románia továbbra is minden szükséges támogatást megad Ukrajnának
2026. február 24., kedd

Kedd este fogadják el a közigazgatási reformcsomagot és a gazdaságélénkítő intézkedéseket

A kormány a kedd esti rendkívüli ülésén fogadja el a közigazgatási reformcsomagról és a gazdaságélénkítő intézkedésekről szóló sürgősségi rendeleteket.

Kedd este fogadják el a közigazgatási reformcsomagot és a gazdaságélénkítő intézkedéseket
Kedd este fogadják el a közigazgatási reformcsomagot és a gazdaságélénkítő intézkedéseket
2026. február 24., kedd

Kedd este fogadják el a közigazgatási reformcsomagot és a gazdaságélénkítő intézkedéseket
2026. február 24., kedd

Március 10-én választja meg a parlament az új ombudsmant

A képviselőház és a szenátus március 10-én 13 órától együttes ülést tart, amelyen megválasztják az új ombudsmant, az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) vezetőségének több tagját és a Számvevőszék egyik tanácsosát.

Március 10-én választja meg a parlament az új ombudsmant
Március 10-én választja meg a parlament az új ombudsmant
2026. február 24., kedd

Március 10-én választja meg a parlament az új ombudsmant
2026. február 24., kedd

Több mint 3500 köbméter illegálisan kitermelt faanyagot foglalt le tavaly decemberben az erdőőrség

Az Országos Erdőőrség 2025 decemberében 3560 köbméter illegálisan kitermelt faanyagot foglalt le, az okozott kárt mintegy kétmillió lejre becsülik – tájékoztatott kedden a Facebook-oldalán a környezetvédelmi minisztérium.

Több mint 3500 köbméter illegálisan kitermelt faanyagot foglalt le tavaly decemberben az erdőőrség
Több mint 3500 köbméter illegálisan kitermelt faanyagot foglalt le tavaly decemberben az erdőőrség
2026. február 24., kedd

Több mint 3500 köbméter illegálisan kitermelt faanyagot foglalt le tavaly decemberben az erdőőrség
2026. február 24., kedd

Május eleji robbantások a parajdi sóbánya felszínén: a Salrom tisztázta a történteket

„Lazító robbantásokat” végzett az Országos Sóipari Társaság tavaly májusban a parajdi sóbánya felszíni sórétegében, amikor új medret próbáltak kialakítani a megnövekedett hozamú Korond-patak elterelésére. A robbanások lehetséges hatásáról érdeklődtünk.

Május eleji robbantások a parajdi sóbánya felszínén: a Salrom tisztázta a történteket
Május eleji robbantások a parajdi sóbánya felszínén: a Salrom tisztázta a történteket
2026. február 24., kedd

Május eleji robbantások a parajdi sóbánya felszínén: a Salrom tisztázta a történteket
2026. február 24., kedd

Megnyitották az Erőss Zsolt Aréna parkolóját tehermentesítő kijáratot

Megnyílt az a kijárat Csíkszeredában, amely az Erőss Zsolt Aréna parkolóját tehermentesíti és a tervek szerint az ottani forgalmat is gördülékenyebbé teszi.

Megnyitották az Erőss Zsolt Aréna parkolóját tehermentesítő kijáratot
Megnyitották az Erőss Zsolt Aréna parkolóját tehermentesítő kijáratot
2026. február 24., kedd

Megnyitották az Erőss Zsolt Aréna parkolóját tehermentesítő kijáratot
2026. február 24., kedd

UNICEF: négy évvel a háború kezdete után is minden harmadik ukrán gyermek menekültként él

Az ukrajnai háború ötödik évébe lépve az ukrán gyermekek több mint egyharmada, csaknem 2,6 millióan továbbra is menekültként élnek - közölte kedden az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF).

UNICEF: négy évvel a háború kezdete után is minden harmadik ukrán gyermek menekültként él
UNICEF: négy évvel a háború kezdete után is minden harmadik ukrán gyermek menekültként él
2026. február 24., kedd

UNICEF: négy évvel a háború kezdete után is minden harmadik ukrán gyermek menekültként él
2026. február 24., kedd

Új szabályok jöhetnek a saját márkák és az árképzés terén

A kiskereskedelmi láncok saját márkás termékeinek arányát legfeljebb 20 százalékban korlátozná, azonos termékkategórián belül pedig egységes árrést vezetne be Florin Barbu mezőgazdasági miniszter.

Új szabályok jöhetnek a saját márkák és az árképzés terén
Új szabályok jöhetnek a saját márkák és az árképzés terén
2026. február 24., kedd

Új szabályok jöhetnek a saját márkák és az árképzés terén
2026. február 24., kedd

Máris kimutatható, hogy csökkentek a háztartások és a vállalkozások bevételei januártól

A háztartások lejmegtakarításai havi összevetésben 0,1 százalékkal 266,416 milliárd lejre csökkentek, éves összevetésben pedig 5,8 százalékkal (reálértéken mínusz 3,5 százalékkal) nőttek – derül ki a Román Nemzeti Bank adataiból.

Máris kimutatható, hogy csökkentek a háztartások és a vállalkozások bevételei januártól
Máris kimutatható, hogy csökkentek a háztartások és a vállalkozások bevételei januártól
2026. február 24., kedd

Máris kimutatható, hogy csökkentek a háztartások és a vállalkozások bevételei januártól
