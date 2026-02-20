Csökkenő átoltottság, növekvő halálozás – az álhíreket okolja az egészségügyi miniszter

Az egyre aggasztóbb méreteket öltő félretájékoztatás miatt csökkent jelentős mértékben a kanyaró elleni átoltottság – jelentette ki pénteken az egészségügyi miniszter.

ezért a minisztérium tájékoztató kampányt indított. Ennek keretében a kanyaró elleni oltás beadatására biztatják az embereket, elmagyarázva nekik, hogy ezeket a vakcinákat tesztelték, 30–40 éve használják, és a használatuk biztonságos.

A tárcavezető rámutatott arra is, hogy a családorvoslás az egészségügyi ellátórendszer alapja, és a pontos tájékoztatásnak is innen kell indulnia. „A családorvosok találkoznak a leggyakrabban a páciensekkel, ők kerülnek a legközelebb hozzájuk” – idézi a minisztert az Agerpres.

Mint arról beszámoltunk, a Mentsétek meg a gyermekeket (Salvați Copiii România) nevű civil szervezet szerint az elmúlt évtizedek legsúlyosabb oltási válságával néz szembe az ország. Hargita megyében ugyanakkor messze az országos átlag fölött van a kanyaró elleni átoltottság mértéke.