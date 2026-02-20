Csökkenő átoltottság, növekvő halálozás – az álhíreket okolja az egészségügyi miniszter

Fotó: Veres Nándor
Az egyre aggasztóbb méreteket öltő félretájékoztatás miatt csökkent jelentős mértékben a kanyaró elleni átoltottság – jelentette ki pénteken az egészségügyi miniszter.
Alexandru Rogobete elmondta, a közösségi médiában és más felületeken terjedő félretájékoztató tartalmak miatt
ezért a minisztérium tájékoztató kampányt indított. Ennek keretében a kanyaró elleni oltás beadatására biztatják az embereket, elmagyarázva nekik, hogy ezeket a vakcinákat tesztelték, 30–40 éve használják, és a használatuk biztonságos.
A tárcavezető rámutatott arra is, hogy a családorvoslás az egészségügyi ellátórendszer alapja, és a pontos tájékoztatásnak is innen kell indulnia. „A családorvosok találkoznak a leggyakrabban a páciensekkel, ők kerülnek a legközelebb hozzájuk” – idézi a minisztert az Agerpres.
Mint arról beszámoltunk, a Mentsétek meg a gyermekeket (Salvați Copiii România) nevű civil szervezet szerint az elmúlt évtizedek legsúlyosabb oltási válságával néz szembe az ország. Hargita megyében ugyanakkor messze az országos átlag fölött van a kanyaró elleni átoltottság mértéke.
Hargita megyében messze az országos átlag fölött van a kanyaró elleni átoltottság mértéke, de van két kategória, amelyben hiányosságok vannak. Melyek ezek, miért nem kapják meg az oltást, és mi a magyarázat a megye jó átoltottsági eredményeire?
Magas kockázatú drogok folytatólagosan elkövetett kereskedelmével gyanúsítanak egy 41 éves férfit, és vizsgálatot indított ellene a Hargita megyei rendőrség, illetve a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság (DIICOT) megyei irodája.
Több választási lehetőségük lesz a betegeknek, ha megtörik az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (CNSAS) monopóliuma – jelentette ki Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.
Az ország 16 megyéjét és Bukarestet érintő sárga riasztást adott ki pénteken a szeles, csapadékos időjárás miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM). Székelyföldön csak Kovászna megye egy részére érvényes a riasztás.
A nagyböjt minden szombatján déli 12 órától keresztúti ájtatosságot végeznek a csíksomlyói Kálvárián, a Jézus-hágón. A szervezők közösségi imára hívnak mindenkit, aki fontosnak tartja a nagyböjti elcsendesedést és hisz a közös könyörgés erejében.
A Románia és az Egyesült Államok közötti kapcsolat rendkívül érett, kölcsönös érdekekkel – jelentette ki Nicușor Dan csütörtökön Washingtonban, ahol részt vett a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett Béketanács ülésén.
Elsüllyedt egy konvojban haladó hajó csütörtökön a Sulina-csatorna jobb partján, a Duna 33. tengeri mérföldjénél.
Mindenki békét, stabilitást és jólétet akar Gázában, de a kérdés az, hogyan tudunk ezért cselekedni – jelentette ki Nicușor Dan államfő csütörtökön Washingtonban, a Béketanács első ülésén mondott beszédében.
Összesen 214 oszlófélben lévő bölény-, bivaly-, szarvas- és őztetemre bukkantak Récekeresztúr község bölényfarmján a Kolozs megyei prefektúra tájékoztatása szerint.
Közös nyilatkozatot fogadtak el az erdélyi magyar pártok és nemzeti tanácsok Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó jelenlétében. A nyilatkozat egyebek mellett a választójog és kisebbségi ügyek kapcsán rögzíti az álláspontjaikat.
A kormány csütörtöki ülésén elfogadott határozatával jóváhagyta 1200 új mentőautó beszerzésének finanszírozását.
1 hozzászólás