Nicușor Dan Washingtonban: Stratégiai szinten erős a román–amerikai partnerség

Fotó: Nicușor Dan/Facebook
A Románia és az Egyesült Államok közötti kapcsolat rendkívül érett, kölcsönös érdekekkel – jelentette ki Nicușor Dan csütörtökön Washingtonban, ahol részt vett a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett Béketanács ülésén.
A találkozón az államelnök szót váltott többek között Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel is. Ennek kapcsán a sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy az ilyen típusú eseményeken, mint amilyen a Béketanács ülése is volt, a résztvevők egy-két szót váltanak egymással udvariasságból, így ő is sok emberrel beszélt a világ minden részéről – számol be az Agerpres.
Romániának az USA-val való kapcsolata azonban a diplomácián, technikai megbeszéléseken alapul, amelyért a külügyminisztérium felel – magyarázta.
Az Antena 3-nak nyilatkozva pedig rámutatott, az USA új bukaresti nagykövete március elején veszi át mandátumát, ez pedig véleménye szerint dinamizálni fogja a két ország kapcsolatát.
Darryl Nirenberg bukaresti nagykövetnek való kinevezését tavaly év végén hagyta jóvá az amerikai szenátus. Az amerikai szenátus külügyi bizottságában lezajlott november 19-ei meghallgatásán Nirenberg stratégiai fontosságú szövetségesnek nevezte Romániát. Mint hangsúlyozta, az ország nagyszerű lehetőségeket kínál az amerikai vállalatok számára, és meghatározó szerepe lehet energiaforrások tekintetében.
– jelentette ki. Rámutatott arra is, hogy nagykövetként dolgozni fog az Egyesült Államok és Románia közötti védelmi és biztonsági partnerség elmélyítésén, a két ország közötti kereskedelmi és befektetői kapcsolatok erősítésén.
A nagyböjt minden szombatján déli 12 órától keresztúti ájtatosságot végeznek a csíksomlyói Kálvárián, a Jézus-hágón. A szervezők közösségi imára hívnak mindenkit, aki fontosnak tartja a nagyböjti elcsendesedést és hisz a közös könyörgés erejében.
Elsüllyedt egy konvojban haladó hajó csütörtökön a Sulina-csatorna jobb partján, a Duna 33. tengeri mérföldjénél.
Mindenki békét, stabilitást és jólétet akar Gázában, de a kérdés az, hogyan tudunk ezért cselekedni – jelentette ki Nicușor Dan államfő csütörtökön Washingtonban, a Béketanács első ülésén mondott beszédében.
Összesen 214 oszlófélben lévő bölény-, bivaly-, szarvas- és őztetemre bukkantak Récekeresztúr község bölényfarmján a Kolozs megyei prefektúra tájékoztatása szerint.
Közös nyilatkozatot fogadtak el az erdélyi magyar pártok és nemzeti tanácsok Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó jelenlétében. A nyilatkozat egyebek mellett a választójog és kisebbségi ügyek kapcsán rögzíti az álláspontjaikat.
A kormány csütörtöki ülésén elfogadott határozatával jóváhagyta 1200 új mentőautó beszerzésének finanszírozását.
Magyarország külhoni ifjúsági fővárosaként Gyergyószentmiklós több mint 130 eseménynek ad otthont az év során. A hivatalos programsorozat március 20–21-én indul útjára.
A kabinet csütörtöki ülésén első olvasatban megvitatott sürgősségi kormányrendeletet értelmében a fiatalok, a kiszolgáltatott helyzetű személyek és a tartósan munkanélküliek munkaerőpiacra való belépésének támogatását célzó intézkedéseket hoz a kormány.
Legkésőbb év végéig be kell üzemelni az uniós támogatással kiépült Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási rendszer begyűjtési és szállítási szolgáltatását, amelyre csütörtökön írták alá a szerződést a nyertes konzorciummal.
Gyorsabb, precízebb diagnosztizálásra ad módot a korszerűen felszerelt patológiai laboratórium, amelyet 9,1 millió lejes európai uniós támogatásból bővített ki modern orvosi eszközökkel a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház.
szóljon hozzá!