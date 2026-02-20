Rovatok
Nicușor Dan Washingtonban: Stratégiai szinten erős a román–amerikai partnerség

• Fotó: Nicușor Dan/Facebook

Fotó: Nicușor Dan/Facebook

A Románia és az Egyesült Államok közötti kapcsolat rendkívül érett, kölcsönös érdekekkel – jelentette ki Nicușor Dan csütörtökön Washingtonban, ahol részt vett a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett Béketanács ülésén.

Székelyhon

2026. február 20., 10:392026. február 20., 10:39

A találkozón az államelnök szót váltott többek között Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel is. Ennek kapcsán a sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy az ilyen típusú eseményeken, mint amilyen a Béketanács ülése is volt, a résztvevők egy-két szót váltanak egymással udvariasságból, így ő is sok emberrel beszélt a világ minden részéről – számol be az Agerpres.

Romániának az USA-val való kapcsolata azonban a diplomácián, technikai megbeszéléseken alapul, amelyért a külügyminisztérium felel – magyarázta.

Nicușor Dan szerint azonban a Románia és az Egyesült Államok közötti kapcsolat rendkívül érett, kölcsönös érdekekkel.

Az Antena 3-nak nyilatkozva pedig rámutatott, az USA új bukaresti nagykövete március elején veszi át mandátumát, ez pedig véleménye szerint dinamizálni fogja a két ország kapcsolatát.

Darryl Nirenberg bukaresti nagykövetnek való kinevezését tavaly év végén hagyta jóvá az amerikai szenátus. Az amerikai szenátus külügyi bizottságában lezajlott november 19-ei meghallgatásán Nirenberg stratégiai fontosságú szövetségesnek nevezte Romániát. Mint hangsúlyozta, az ország nagyszerű lehetőségeket kínál az amerikai vállalatok számára, és meghatározó szerepe lehet energiaforrások tekintetében.

Idézet
A Romániával való kapcsolatunk sosem volt fontosabb, mint most

– jelentette ki. Rámutatott arra is, hogy nagykövetként dolgozni fog az Egyesült Államok és Románia közötti védelmi és biztonsági partnerség elmélyítésén, a két ország közötti kereskedelmi és befektetői kapcsolatok erősítésén.

Belföld Politika Amerika
