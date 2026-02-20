Nicușor Dan Washingtonban: Stratégiai szinten erős a román–amerikai partnerség

A Románia és az Egyesült Államok közötti kapcsolat rendkívül érett, kölcsönös érdekekkel – jelentette ki Nicușor Dan csütörtökön Washingtonban, ahol részt vett a Donald Trump amerikai elnök által kezdeményezett Béketanács ülésén.

A találkozón az államelnök szót váltott többek között Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel is. Ennek kapcsán a sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy az ilyen típusú eseményeken, mint amilyen a Béketanács ülése is volt, a résztvevők egy-két szót váltanak egymással udvariasságból, így ő is sok emberrel beszélt a világ minden részéről – számol be az Agerpres.

Romániának az USA-val való kapcsolata azonban a diplomácián, technikai megbeszéléseken alapul, amelyért a külügyminisztérium felel – magyarázta.