Gyors és egyszerű mandulás kiflik

Gyors és egyszerű keksz készült A pszichológus konyhájában: a csokiba mártott kiflicskék az év bármely időszakában sikert aratnak.
A recept zsenialitása, hogy semmilyen különleges eszközre nincs (még csak habverőre se) szükség az elkészítéséhez, a formázás pedig olyan egyszerű, hogy akár a gyerekekkel közösen is elkészíthetjük.
A csokiba mártott kiflit még beleforgathatjuk apróra vágott mandulába is, de csoki helyett porcukorral is megszórhatjuk a kiflicskéket.
A Nőileg magazin decemberi A pszichológus konyhája meghívottja Mátéfi Timea unitárius lelkész volt, aki a vidéki lelkészi létről is mesél a műsorban. A teljes videót itt nézhetitek meg.
28 dkg vaj
15 dkg cukor
15 dkg darált mandula
35 dkg liszt
A csokimázhoz:
5 dkg étcsokoládé
5 dkg tejcsokoládé
1 ek. olaj
A hozzávalókat alaposan összegyúrjuk. Fél órára hűtőbe tesszük. Mogyorónyi tésztából ujjnyi hengereket formázunk, kifli formájúra meghajlítjuk. 180 Celsius-fokos sütőben megsütjük. A kétféle csokit az olajjal gőz fölött megolvasztjuk. A pici kiflik egyik végét csokiba mártjuk, majd hagyjuk megdermedni.
