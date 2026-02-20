Románból is magabiztosan: ingyen kapják kézhez az új segédanyagot a magyar nyolcadikosok

Fotó: Tuchiluș Alex
Minden magyar tannyelvű nyolcadikos diák ingyenes, vizsgára felkészítő kiadványt kap a napokban. Az anyag a megújult, differenciált tantervhez igazodik, segítve ezzel a magyar diákok hatékonyabb felkészülését a júniusi megmérettetésre.
Kétségtelen, hogy ma már könnyebb a román nyelvet tanulni az iskolában a magyar anyanyelvű diákok számára, mert differenciált tanterv szerint tanulnak a magyar tannyelvű osztályokban. Azaz nem ugyanazt a tankönyvet kapja a magyar diák, mint a román anyanyelvű, de
Ezen próbál segíteni az új kiadvány, amelyet Maros megyében is megkapnak a magyar nyolcadikosok – már el is kezdték azok kiosztását. Az RMDSZ és a Communitas Alapítvány közös kötete ingyen jut el a diákokhoz, és a megújult tantervhez igazodik.
Az új kiadványt minden magyar nyolcadikos ingyen kapja kézhez
Fotó: Tuchiluș Alex
Antal Levente Mihály, Maros megye helyettes főtanfelügyelője közölte, a kiadványt ingyen kapja meg minden végzős magyar diák, Marosvásárhelyen 551 nyolcadikos jut hozzá, Maros megyei szinten pedig 1490 tanuló.
de nem ez az egyetlen tesztes könyv, amelyből gyakorolhatják a diákok a vizsgatételeket. Dávid Ilona, a marosvásárhelyi Dacia Általános Iskola magyar diákokat tanító román szakos tanára már végigoldott egy hasonló tesztes könyvet a nyolcadikosaival, és épp egy másikat, a Szőcs Imre által írt kiadványt kezdték el oldani. Utóbbi 30 tesztet tartalmaz, és nincs javítókulcsa, viszont van a végén néhány nyelvtant gyakorló feladattípus – magyarázta el megkeresésünkre a pedagógus.
Fotó: Tuchiluș Alex
Az újonnan megjelent segédanyagot még nem volt alkalma tüzetesebben átnézni, mert nyomtatott formátumban még nem kapták meg, de mint kifejtette, várja, hogy ők is kézhez kapják, és dolgozhassanak belőle. Ez is tartalmaz fogalmazás-modelleket, amely segíthet a gyerekeknek hasonló jellegű fogalmazások megalkotásában, ezért is hasznos ez a kiadvány – véli Dávid Ilona.
A román nyelv jó elsajátításához azonban nem mindig elég a tesztes könyvekből begyakorolni a feladatokat, hasznos lenne román anyanyelvűek körében is mozogni. „Fontos, hogy hallják a román nyelv kiejtését, a szavak megfelelő hangsúlyozását, a mondatok szerkezetét.
Ha nincs ilyen lehetőség, akkor jó lenne, ha a gyerek eljárna például edzésekre, ahol vannak román anyanyelvű gyerekek vagy edzők, akikkel társaloghat” – fejtette ki Dávid Ilona.
Fotó: Tuchiluș Alex
Hargita és Kovászna megyében nehezebb román anyanyelvűek társaságában begyakorolni a nyelvet, de
(például National Geographic, Discovery, Da Vinci csatornák román nyelvű műsorai), természetesen koruknak megfelelő témában. Hozzátette, román felirattal is jó ilyeneket nézni, ha már elég folyékonyan olvasnak a diákok, a lényeg, hogy találkozzanak a nyelvvel az iskolán kívül is.
Fotó: Tuchiluș Alex
A segédanyagról, amelyet hamarosan minden romániai magyar nyolcadikos díjmentesen kézhez kap, az RMDSZ háromszéki képviselői is bemutatták.
Kondor Ágota szenátor, pedagógus kiemelte, hogy a könyv harminc tesztet és részletes javítókulcsot is tartalmaz, felépítése pedig hűen követi a tesztlapok formátumát:
Mint mondta, a könyvet olyan szakemberek állították össze, akik magyar diákoknak tanítanak román nyelvet és irodalmat; a szerzők többsége kolozsvári és zilahi iskolákban oktat.
– tájékoztatott Tamás Sándor, az RMDSZ területi szervezetének elnöke. Hangsúlyozta, hogy a román nyelv magabiztos ismerete kulcsfontosságú a székelyföldi magyar gyerekek számára, nemcsak a sikeres vizsga, hanem a továbbtanulás és a munkaerőpiaci érvényesülés miatt is.
Fotó: Tuchiluș Alex
Rámutatott továbbá, hogy az RMDSZ kiemelten fontosnak tartja a magyar diákok oktatási esélyeinek javítását, a nyelvtanulás támogatását. Ezt az elkötelezettséget tükrözi a Háromszéken 2023 óta működő ingyenes románnyelv-felkészítő, amelyen évente átlagosan 250-280 végzős diák vesz részt. A program eredményességét bizonyítja, hogy esetükben a román érettségi sikerességi aránya 92,93 százalék – tette hozzá.
Gál Károly parlamenti képviselő erdővidékiként úgy véli, a térségben szükséges és hasznos volt a program, és bízik benne, hogy a nyolcadikos képességvizsgát segítő tesztgyűjtemény is hasznára válik a diákoknak.
Kovászna megyében a 2025-ös képességvizsgán a nyolcadikosok 63,88 százaléka érte el az átmenőjegyet. Hargita megyében a diákok 61,66 százaléka, Maros megyében pedig a gyerekek 79,44 százaléka vizsgázott sikeresen.
