Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

A csíkszeredaiak egy része szeret szabálytalanul parkolni gyalogátkelőkön, zöldövezeteken

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Bár a helyi rendőrség csapata létszámát tekintve egy kisebb baráti társaságnak is beillene, a Csíkszeredai Helyi Rendőrség rendkívül aktív évet zárt: tavaly összesen 2331 jegyzőkönyvet állítottak ki, a bírságok összértéke pedig elérte az 1,4 millió lejt.

Barabás Hajnal

2026. február 16., 21:082026. február 16., 21:08

2026. február 16., 21:132026. február 16., 21:13

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Csíkszeredai Helyi Rendőrség a 2022-es év végétől indította el tevékenységét, kezdetben hat helyi rendőrrel, jelenleg pedig 9-en teljesítenek szolgálatot az intézménynél, melynek eddigi tevékenységéről a vezetői pozíciót betöltő Dombi Gyula számolt be a sajtónak.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Mint mondta, maga is gyakran részt vesz a terepmunkában, hogy megismerje azokat a problémákat, amelyekkel a kollégái is szembesülnek. Tőle tudjuk, hogy a leggyakoribb kihágások, amelyekkel találkoznak, az a szabálytalan parkolás gyalogátkelőkön, zöldövezeteken, és egyéb helyeken. Érdekességként megjegyezte, hogy

2022-ben 42 esetben bírságoltak közterületen való alkoholfogyasztásért, ehhez képest tavaly jelentősen visszaesett ezek száma,

csupán három ilyen kihágást jegyeztek.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

„Ez nem azt jelenti, hogy kevesebb ellenőrzést végeztünk, hanem valószínűleg híre ment a bírságoknak, ez lehetett visszatartó erő” – magyarázta Dombi Gyula. Emellett szó esett az illegális szemétlerakásról is, amelyért magas bírság jár: tavaly 14 ilyen esetet regisztráltak, és több mint 132 ezer lejnyi pénzbüntetést szabtak ki.

Összesen 750 ezer lejnyi bírságot gyűjtöttek be azoktól, akik a kért adatokat elmulasztották közölni 2025-ben.

A legtöbb esetben szabálytalan parkolás miatt kérték az autók tulajdonosait, hogy közöljék, kik vezették az adott időben a járműveket.

Hirdetés

Ennek közlésére 10 napos határidőt szabnak ki. A kért adatokat személyesen a helyi rendőrség székhelyén, e-mailen vagy akár postai úton is be lehet küldeni. Ennek elmulasztása magánszemélyek esetében 1822,50 lej, jogi személyek esetében 4252,50 lej bírságot von maga után.

Tavaly 368 ilyen esetben bírságoltak.

A helyi rendőrség ugyanakkor kerékpározókat és gyalogosokat is ellenőrzött, utóbbiak 405 lejes bírságban részesülhetnek szabálytalan átkelésért az úttesten.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

Ugyan a helyi rendőrség nem kobozhatja el a közterületeken illegálisan árusítók termékeit – például virágokat, erdei gyümölcsöket stb. – ezt megteheti a pénzügyi csalásellenes hatóság (ANAF Antifraudă) szebeni egysége, akikkel már három éve együtt dolgozik a csíkszeredai helyi rendőrség, több ellenőrző akciót is tartottak ilyen ügyekben.

A helyi rendőrség tavaly összesen 2331 jegyzőkönyvet állított ki és 1,4 millió lej értékben bírságolt.

• Fotó: Borbély Fanni Galéria

Fotó: Borbély Fanni

A jegyzőkönyvek közül 38-at támadtak meg a bíróságon, ezekből mindössze kettőt veszített el az intézmény, ezeket is egyelőre csak alapfokon. Dombi Gyula kiemelte, munkájukat nagyban segíti, hogy most már újra használhatják a testkamerát, amely a jegyzőkönyvek kiközlésében nyújt nagy segítséget.

korábban írtuk

Újra hordhatnak testkamerát a helyi rendőrök, bizonyítékként használható az ezzel készített videó
Újra hordhatnak testkamerát a helyi rendőrök, bizonyítékként használható az ezzel készített videó

Növeli a csíkszeredai helyi rendőrök biztonságát, hogy nemrégiben megjelent egy törvénymódosítás, amely újra lehetővé tette számukra, hogy testkamerát használjanak a munkavégzésük során. A felvett képsorokat hat hónapig kell megőrizniük.

A helyi rendőrök feladatai

A helyi rendőrség kilenc helyi rendőrrel tevékenykedik, két járművel két váltásban reggel 8 és este 11 óra között. A diszpécserszolgálat reggel 7 és 15 órái között fogadja a lakók hívásait. Többek között a közrend, közbiztonság, és közlekedésbiztonság fenntartása, környezetvédelem, kereskedelmi tevékenységek ellenőrzése tartozik a feladataik közé. Felszerelésük: gumibot, bilincs, paprikaspray, közlekedést irányító eszköz, szúrásálló mellény, speciális kesztyű, testkamera, elemlámpa, valamint egy multifunkcionális eszköz, amely csavarhúzóként, reszelőként és egyéb eszközként használható. Jövőbeli terveik közé tartozik a létszámbővítés és gumilövedékes fegyverek beszerzése is.

Csíkszék Csíkszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
1 hozzászólás Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

A gyalogátkelőn gázoltak el egy fiatal lányt Csíkszeredában
Juhait próbálta menteni a medvétől, a gazdát sebesítette meg a nagyvad
Nyílt háború lett, rendre egy magyar zászlóért büntették az FK Csíkszeredát
Chișinău figyelmen kívül hagyja a gagauz autonómia jogait. Interjú Sergei Manastyrly politológussal (1. rész)
Ebben az idényben már nem lép pályára FK-mezben Jozef Dolný
Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
A gyalogátkelőn gázoltak el egy fiatal lányt Csíkszeredában
Székelyhon

A gyalogátkelőn gázoltak el egy fiatal lányt Csíkszeredában
Juhait próbálta menteni a medvétől, a gazdát sebesítette meg a nagyvad
Székelyhon

Juhait próbálta menteni a medvétől, a gazdát sebesítette meg a nagyvad
Nyílt háború lett, rendre egy magyar zászlóért büntették az FK Csíkszeredát
Székely Sport

Nyílt háború lett, rendre egy magyar zászlóért büntették az FK Csíkszeredát
Chișinău figyelmen kívül hagyja a gagauz autonómia jogait. Interjú Sergei Manastyrly politológussal (1. rész)
Krónika

Chișinău figyelmen kívül hagyja a gagauz autonómia jogait. Interjú Sergei Manastyrly politológussal (1. rész)
Ebben az idényben már nem lép pályára FK-mezben Jozef Dolný
Székely Sport

Ebben az idényben már nem lép pályára FK-mezben Jozef Dolný
Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
Nőileg

Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 16., hétfő

Az Anghel Saligny program helyett uniós támogatással újítanak fel két csíkszeredai utcát  

Lemond Csíkszereda az Anghel Saligny program támogatásáról, amelyet a Hajnal, Akác és Gyár utcák felújítására biztosítottak korábban, ezeket ugyanis európai uniós támogatással szeretnék korszerűsíteni.

Az Anghel Saligny program helyett uniós támogatással újítanak fel két csíkszeredai utcát  
Az Anghel Saligny program helyett uniós támogatással újítanak fel két csíkszeredai utcát  
2026. február 16., hétfő

Az Anghel Saligny program helyett uniós támogatással újítanak fel két csíkszeredai utcát  
Hirdetés
2026. február 16., hétfő

A gyalogátkelőn gázoltak el egy fiatal lányt Csíkszeredában

Megsérült egy fiatal lány, miután a gyalogátkelőn elgázolták vasárnap este Csíkszeredában, a Brassói úton.

A gyalogátkelőn gázoltak el egy fiatal lányt Csíkszeredában
A gyalogátkelőn gázoltak el egy fiatal lányt Csíkszeredában
2026. február 16., hétfő

A gyalogátkelőn gázoltak el egy fiatal lányt Csíkszeredában
2026. február 13., péntek

Nemsokára bárki személyi igazolványt igényelhet Csíkszentsimonban is

Nemcsak a községbeliek, hanem gyakorlatilag bárki igényelhet rövidesen új személyi igazolványt Csíkszentsimonban, ahol megnyílik az első csíkszéki községi személyi nyilvántartó iroda.

Nemsokára bárki személyi igazolványt igényelhet Csíkszentsimonban is
Nemsokára bárki személyi igazolványt igényelhet Csíkszentsimonban is
2026. február 13., péntek

Nemsokára bárki személyi igazolványt igényelhet Csíkszentsimonban is
2026. február 13., péntek

Gyalogátkelőn ütöttek el egy idős házaspárt

Kórházi ellátásra szorult az a két idős, akiket egy gyalogátjárón ütöttek el Csíkszereda központjában hétfőn. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Gyalogátkelőn ütöttek el egy idős házaspárt
Gyalogátkelőn ütöttek el egy idős házaspárt
2026. február 13., péntek

Gyalogátkelőn ütöttek el egy idős házaspárt
Hirdetés
2026. február 13., péntek

Csíkcsobotfalván vasárnap lesz farsangbúcsúztatás

A közigazgatásilag Csíkszeredához tartozó Csíkcsobotfalván vasárnap délután tartják a hagyományos farsangbúcsúztatót. A csobotfalviak szombaton részt vesznek Alsósófalván a megyei farsangbúcsúztatón, majd saját településükön is eltemetik a telet.

Csíkcsobotfalván vasárnap lesz farsangbúcsúztatás
Csíkcsobotfalván vasárnap lesz farsangbúcsúztatás
2026. február 13., péntek

Csíkcsobotfalván vasárnap lesz farsangbúcsúztatás
2026. február 13., péntek

Az utolsó jóváhagyásokra várnak: egymillió lejes versenyfutás az idővel Csíkszeredában

Komoly pénzügyi kockázatot vállal a csíkszeredai önkormányzat, ha június közepéig nem sikerül lezárnia az új általános városrendezési terv engedélyeztetési folyamatát. Jelenleg a szükséges negyvenkét jóváhagyás jelentős része már megvan.

Az utolsó jóváhagyásokra várnak: egymillió lejes versenyfutás az idővel Csíkszeredában
Az utolsó jóváhagyásokra várnak: egymillió lejes versenyfutás az idővel Csíkszeredában
2026. február 13., péntek

Az utolsó jóváhagyásokra várnak: egymillió lejes versenyfutás az idővel Csíkszeredában
2026. február 12., csütörtök

Holtan találtak egy férfit Menaságújfaluban, a tragédia körülményeit vizsgálják

A patakmederben találták meg egy férfi holttestét a Csíkszentgyörgy községhez tartozó Menaságújfaluban szerdán este, a halálának körülményeit még vizsgálják.

Holtan találtak egy férfit Menaságújfaluban, a tragédia körülményeit vizsgálják
Holtan találtak egy férfit Menaságújfaluban, a tragédia körülményeit vizsgálják
2026. február 12., csütörtök

Holtan találtak egy férfit Menaságújfaluban, a tragédia körülményeit vizsgálják
Hirdetés
2026. február 11., szerda

A csíkszeredai művelődési ház felújítási munkálatait nyárig be kell fejezni

Alapos külső és belső átalakuláson esik át a Csíki Játékszínnek és a Hargita Székely Néptáncszínháznak otthont adó épület. A szerdai építőtelep-bejáráson kiderült: restaurált művészeti értékek is várják majd a közönséget a nyári átadás után.

A csíkszeredai művelődési ház felújítási munkálatait nyárig be kell fejezni
A csíkszeredai művelődési ház felújítási munkálatait nyárig be kell fejezni
2026. február 11., szerda

A csíkszeredai művelődési ház felújítási munkálatait nyárig be kell fejezni
2026. február 10., kedd

Érvénytelenítette a bíróság a Csukás-tó területének kisajátítását

Jogerőssé vált az a bírósági végzés, amely hatályon kívül helyezte a tusnádfürdői önkormányzat azon határozatát, amellyel a város kisajátította a Csukás-tó területét. A városvezetés eleget tesz ennek, de a kisajátítás újraindítására készül.

Érvénytelenítette a bíróság a Csukás-tó területének kisajátítását
Érvénytelenítette a bíróság a Csukás-tó területének kisajátítását
2026. február 10., kedd

Érvénytelenítette a bíróság a Csukás-tó területének kisajátítását
2026. február 09., hétfő

Megváltozhat-e az Octavian Goga sétány és főgimnázium neve egy törvény miatt?

Nem lehet kizárni, hogy megváltozhat a csíkszeredai Octavian Goga sétány, de akár a főgimnázium neve is, mert törvény tiltja, hogy a fasiszta propagandával kapcsolatba hozható személyekről köztereket, intézményeket nevezzenek el.

Megváltozhat-e az Octavian Goga sétány és főgimnázium neve egy törvény miatt?
Megváltozhat-e az Octavian Goga sétány és főgimnázium neve egy törvény miatt?
2026. február 09., hétfő

Megváltozhat-e az Octavian Goga sétány és főgimnázium neve egy törvény miatt?
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!