A csíkszeredaiak egy része szeret szabálytalanul parkolni gyalogátkelőkön, zöldövezeteken

Bár a helyi rendőrség csapata létszámát tekintve egy kisebb baráti társaságnak is beillene, a Csíkszeredai Helyi Rendőrség rendkívül aktív évet zárt: tavaly összesen 2331 jegyzőkönyvet állítottak ki, a bírságok összértéke pedig elérte az 1,4 millió lejt.

Barabás Hajnal 2026. február 16., 21:082026. február 16., 21:08 2026. február 16., 21:132026. február 16., 21:13

A Csíkszeredai Helyi Rendőrség a 2022-es év végétől indította el tevékenységét, kezdetben hat helyi rendőrrel, jelenleg pedig 9-en teljesítenek szolgálatot az intézménynél, melynek eddigi tevékenységéről a vezetői pozíciót betöltő Dombi Gyula számolt be a sajtónak.

Mint mondta, maga is gyakran részt vesz a terepmunkában, hogy megismerje azokat a problémákat, amelyekkel a kollégái is szembesülnek. Tőle tudjuk, hogy a leggyakoribb kihágások, amelyekkel találkoznak, az a szabálytalan parkolás gyalogátkelőkön, zöldövezeteken, és egyéb helyeken. Érdekességként megjegyezte, hogy

2022-ben 42 esetben bírságoltak közterületen való alkoholfogyasztásért, ehhez képest tavaly jelentősen visszaesett ezek száma,

csupán három ilyen kihágást jegyeztek.

„Ez nem azt jelenti, hogy kevesebb ellenőrzést végeztünk, hanem valószínűleg híre ment a bírságoknak, ez lehetett visszatartó erő” – magyarázta Dombi Gyula. Emellett szó esett az illegális szemétlerakásról is, amelyért magas bírság jár: tavaly 14 ilyen esetet regisztráltak, és több mint 132 ezer lejnyi pénzbüntetést szabtak ki.

Összesen 750 ezer lejnyi bírságot gyűjtöttek be azoktól, akik a kért adatokat elmulasztották közölni 2025-ben.

A legtöbb esetben szabálytalan parkolás miatt kérték az autók tulajdonosait, hogy közöljék, kik vezették az adott időben a járműveket. Hirdetés Ennek közlésére 10 napos határidőt szabnak ki. A kért adatokat személyesen a helyi rendőrség székhelyén, e-mailen vagy akár postai úton is be lehet küldeni. Ennek elmulasztása magánszemélyek esetében 1822,50 lej, jogi személyek esetében 4252,50 lej bírságot von maga után.

Tavaly 368 ilyen esetben bírságoltak.

A helyi rendőrség ugyanakkor kerékpározókat és gyalogosokat is ellenőrzött, utóbbiak 405 lejes bírságban részesülhetnek szabálytalan átkelésért az úttesten.

Ugyan a helyi rendőrség nem kobozhatja el a közterületeken illegálisan árusítók termékeit – például virágokat, erdei gyümölcsöket stb. – ezt megteheti a pénzügyi csalásellenes hatóság (ANAF Antifraudă) szebeni egysége, akikkel már három éve együtt dolgozik a csíkszeredai helyi rendőrség, több ellenőrző akciót is tartottak ilyen ügyekben.

A helyi rendőrség tavaly összesen 2331 jegyzőkönyvet állított ki és 1,4 millió lej értékben bírságolt.

A jegyzőkönyvek közül 38-at támadtak meg a bíróságon, ezekből mindössze kettőt veszített el az intézmény, ezeket is egyelőre csak alapfokon. Dombi Gyula kiemelte, munkájukat nagyban segíti, hogy most már újra használhatják a testkamerát, amely a jegyzőkönyvek kiközlésében nyújt nagy segítséget.