A csíkszeredaiak egy része szeret szabálytalanul parkolni gyalogátkelőkön, zöldövezeteken

Fotó: Borbély Fanni
Bár a helyi rendőrség csapata létszámát tekintve egy kisebb baráti társaságnak is beillene, a Csíkszeredai Helyi Rendőrség rendkívül aktív évet zárt: tavaly összesen 2331 jegyzőkönyvet állítottak ki, a bírságok összértéke pedig elérte az 1,4 millió lejt.
A Csíkszeredai Helyi Rendőrség a 2022-es év végétől indította el tevékenységét, kezdetben hat helyi rendőrrel, jelenleg pedig 9-en teljesítenek szolgálatot az intézménynél, melynek eddigi tevékenységéről a vezetői pozíciót betöltő Dombi Gyula számolt be a sajtónak.
Fotó: Borbély Fanni
Mint mondta, maga is gyakran részt vesz a terepmunkában, hogy megismerje azokat a problémákat, amelyekkel a kollégái is szembesülnek. Tőle tudjuk, hogy a leggyakoribb kihágások, amelyekkel találkoznak, az a szabálytalan parkolás gyalogátkelőkön, zöldövezeteken, és egyéb helyeken. Érdekességként megjegyezte, hogy
csupán három ilyen kihágást jegyeztek.
Fotó: Borbély Fanni
„Ez nem azt jelenti, hogy kevesebb ellenőrzést végeztünk, hanem valószínűleg híre ment a bírságoknak, ez lehetett visszatartó erő” – magyarázta Dombi Gyula. Emellett szó esett az illegális szemétlerakásról is, amelyért magas bírság jár: tavaly 14 ilyen esetet regisztráltak, és több mint 132 ezer lejnyi pénzbüntetést szabtak ki.
A legtöbb esetben szabálytalan parkolás miatt kérték az autók tulajdonosait, hogy közöljék, kik vezették az adott időben a járműveket.
Ennek közlésére 10 napos határidőt szabnak ki. A kért adatokat személyesen a helyi rendőrség székhelyén, e-mailen vagy akár postai úton is be lehet küldeni. Ennek elmulasztása magánszemélyek esetében 1822,50 lej, jogi személyek esetében 4252,50 lej bírságot von maga után.
A helyi rendőrség ugyanakkor kerékpározókat és gyalogosokat is ellenőrzött, utóbbiak 405 lejes bírságban részesülhetnek szabálytalan átkelésért az úttesten.
Fotó: Borbély Fanni
Ugyan a helyi rendőrség nem kobozhatja el a közterületeken illegálisan árusítók termékeit – például virágokat, erdei gyümölcsöket stb. – ezt megteheti a pénzügyi csalásellenes hatóság (ANAF Antifraudă) szebeni egysége, akikkel már három éve együtt dolgozik a csíkszeredai helyi rendőrség, több ellenőrző akciót is tartottak ilyen ügyekben.
Fotó: Borbély Fanni
A jegyzőkönyvek közül 38-at támadtak meg a bíróságon, ezekből mindössze kettőt veszített el az intézmény, ezeket is egyelőre csak alapfokon. Dombi Gyula kiemelte, munkájukat nagyban segíti, hogy most már újra használhatják a testkamerát, amely a jegyzőkönyvek kiközlésében nyújt nagy segítséget.
Növeli a csíkszeredai helyi rendőrök biztonságát, hogy nemrégiben megjelent egy törvénymódosítás, amely újra lehetővé tette számukra, hogy testkamerát használjanak a munkavégzésük során. A felvett képsorokat hat hónapig kell megőrizniük.
A helyi rendőrök feladatai
A helyi rendőrség kilenc helyi rendőrrel tevékenykedik, két járművel két váltásban reggel 8 és este 11 óra között. A diszpécserszolgálat reggel 7 és 15 órái között fogadja a lakók hívásait. Többek között a közrend, közbiztonság, és közlekedésbiztonság fenntartása, környezetvédelem, kereskedelmi tevékenységek ellenőrzése tartozik a feladataik közé. Felszerelésük: gumibot, bilincs, paprikaspray, közlekedést irányító eszköz, szúrásálló mellény, speciális kesztyű, testkamera, elemlámpa, valamint egy multifunkcionális eszköz, amely csavarhúzóként, reszelőként és egyéb eszközként használható. Jövőbeli terveik közé tartozik a létszámbővítés és gumilövedékes fegyverek beszerzése is.
