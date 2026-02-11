Ötödik alkalommal is halasztott az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazásának ügyében

Fotó: Románia Alkotmánybíróságának Facebook-oldala
Az alkotmánybíróság szerdán február 18-ra halasztotta a döntést a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványról.
A taláros testület annak ellenére halasztott ismét – ezúttal február 18-ra – a különleges nyugdíjak ügyében, hogy határozatképes volt, mert ugyan Gheorghe Stan alkotmánybíró tíznapos apasági szabadságot vett ki, végül mégis részt vett a szerdai ülésen.
Hivatalos források szerint azért halasztottak, hogy a testület vizsgálja meg a legfelsőbb bíróság kérését. Utóbbi intézmény azt indítványozta az alkotmánybíróságnak, hogy kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió Bíróságánál a különnyugdíjak reformjával kapcsolatban. A legfelsőbb bíróság ugyanis
Ez már az ötödik alkalom, hogy az alkotmánybírák elhalasztják a döntést az ügyben.
A testület ülése előtt arra figyelmeztetett Dragoș Pîslaru, az európai beruházásokért és projektekért felelős miniszter, hogy az alkotmánybíróság „utolsó utáni órában hozott” döntésén múlik, hogy Románia végleg elveszíti-e a 231 millió eurós vissza nem térítendő uniós támogatást – írja az Agerpres hírügynökség a miniszter Facebook-bejegyzésére hivatkozva.
Dragoș Pîslaru úgy fogalmazott, az alkotmánybíróság határozata eldöntheti, hogy az ország búcsút mond-e a jelentős összegnek, amelyből iskolák, kórházak vagy autópálya-szakaszok építését lehetne finanszírozni.
Emlékeztetett ugyanis, hogy a különnyugdíjak reformját Románia az országos helyreállítási tervben (PNRR) vállalta, és a bevezetése az igazságosabb nyugdíjrendszer és a költségvetési egyensúly szempontjából is elengedhetetlen.
A miniszter szerint a jelenlegi kormány megtette a reform bevezetéséhez szükséges lépéseket, és az Európai Bizottság jelezte, hogy a javaslata teljesíti a vállalt feltételeket. Ám a Bolojan-kabinet tervezetét a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CMS) negatívan véleményezte, a legfelsőbb bíróság pedig megtámadta az alkotmánybíróságon, utóbbi pedig többször elhalasztotta a döntést a beadványról.
