Ötödik alkalommal is halasztott az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazásának ügyében

Fotó: Románia Alkotmánybíróságának Facebook-oldala

Fotó: Románia Alkotmánybíróságának Facebook-oldala

Az alkotmánybíróság szerdán február 18-ra halasztotta a döntést a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványról.

Székelyhon

2026. február 11., 11:302026. február 11., 11:30

2026. február 11., 11:552026. február 11., 11:55

A taláros testület annak ellenére halasztott ismét – ezúttal február 18-ra – a különleges nyugdíjak ügyében, hogy határozatképes volt, mert ugyan Gheorghe Stan alkotmánybíró tíznapos apasági szabadságot vett ki, végül mégis részt vett a szerdai ülésen.

Hivatalos források szerint azért halasztottak, hogy a testület vizsgálja meg a legfelsőbb bíróság kérését. Utóbbi intézmény azt indítványozta az alkotmánybíróságnak, hogy kezdeményezzen előzetes döntéshozatali eljárást az Európai Unió Bíróságánál a különnyugdíjak reformjával kapcsolatban. A legfelsőbb bíróság ugyanis

úgy véli, hogy a kormány tervezetében szereplő intézkedések diszkriminálják a bírákat és az ügyészeket a különnyugdíjban részesülő más kategóriákkal szemben.

Ez már az ötödik alkalom, hogy az alkotmánybírák elhalasztják a döntést az ügyben.

Élesedik a helyzet

A testület ülése előtt arra figyelmeztetett Dragoș Pîslaru, az európai beruházásokért és projektekért felelős miniszter, hogy az alkotmánybíróság „utolsó utáni órában hozott” döntésén múlik, hogy Románia végleg elveszíti-e a 231 millió eurós vissza nem térítendő uniós támogatást – írja az Agerpres hírügynökség a miniszter Facebook-bejegyzésére hivatkozva.

Dragoș Pîslaru úgy fogalmazott, az alkotmánybíróság határozata eldöntheti, hogy az ország búcsút mond-e a jelentős összegnek, amelyből iskolák, kórházak vagy autópálya-szakaszok építését lehetne finanszírozni.

Emlékeztetett ugyanis, hogy a különnyugdíjak reformját Románia az országos helyreállítási tervben (PNRR) vállalta, és a bevezetése az igazságosabb nyugdíjrendszer és a költségvetési egyensúly szempontjából is elengedhetetlen.

A miniszter szerint a jelenlegi kormány megtette a reform bevezetéséhez szükséges lépéseket, és az Európai Bizottság jelezte, hogy a javaslata teljesíti a vállalt feltételeket. Ám a Bolojan-kabinet tervezetét a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CMS) negatívan véleményezte, a legfelsőbb bíróság pedig megtámadta az alkotmánybíróságon, utóbbi pedig többször elhalasztotta a döntést a beadványról.

korábban írtuk

A szabadságon lévő Gheorghe Stan alkotmánybíró is jelen van az alkotmánybíróság ülésén
A szabadságon lévő Gheorghe Stan alkotmánybíró is jelen van az alkotmánybíróság ülésén

A szabadságon lévő Gheorghe Stan alkotmánybíró is jelen van az alkotmánybíróság szerdai ülésén, amelyen a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó törvénytervezettel kapcsolatos beadványt tárgyalja a testület.

korábban írtuk

Nagyon nem akaródzik elfogadni a különleges nyugdíjak csökkentését
Nagyon nem akaródzik elfogadni a különleges nyugdíjak csökkentését

Február 11-ére halasztotta az alkotmánybíróság a bírák és ügyészek nyugdíjazását szabályozó új törvénytervezettel kapcsolatos beadvány megvitatását.

Belföld Társadalom
1 hozzászólás Hozzászólások
2026. február 11., szerda

2026. február 11., szerda

2026. február 11., szerda

2026. február 11., szerda

2026. február 11., szerda

2026. február 11., szerda

2026. február 11., szerda

2026. február 11., szerda

2026. február 10., kedd

2026. február 10., kedd

2026. február 10., kedd

2026. február 10., kedd

2026. február 10., kedd

2026. február 10., kedd

2026. február 10., kedd

2026. február 10., kedd

2026. február 10., kedd

2026. február 10., kedd

2026. február 10., kedd

2026. február 10., kedd

