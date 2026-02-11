Rovatok
Lelátókkal bővül a szentegyházi futballpálya

Tavasszal folytatódik a lelátóépítés a futballpálya déli részén

Tavasszal folytatódik a lelátóépítés a futballpálya déli részén

Fotó: Szentegyháza Polgármesteri Hivatala

A futballpálya két éve készült el, most pedig lelátókkal szeretnék komfortosabbá tenni azt, abban bízva, hogy a sport és a szurkolás még jobban összehozza a szentegyháziakat. A munkálatok elkezdődtek, és a tervek szerint még idén befejeződnek.

Fülöp-Székely Botond

2026. február 11., 12:042026. február 11., 12:04

2026. február 11., 12:22

Nagy összeget kért a tulajdonos a szentkeresztbányai, magántulajdonban lévő korábbi futballpályájáért, amit a szentegyházi önkormányzat nem tudott megvásárolni, ezért döntöttek úgy néhány éve, hogy más helyszínen építenek egy új sportlétesítményt – emlékeztetett Lőrincz Csaba polgármester. Ez a feladat is területvásárlással kezdődött, méghozzá a Sportolók utcában.

A telket először ki kellett takarítani, hiszen ott régi autókat tároltak, majd fel kellett tölteni a hatalmas gödröt, ami ott tátongott. Utóbbit azzal a földdel oldották meg, amit a közeli Mária út építése során termeltek ki. A fejlesztéseket közösen végezte a polgármesteri hivatal, illetve a Vasas Sportklub, mígnem 2024 nyarán felavathatták az új, öltözőkkel és parkolókkal is rendelkező sportpályát. Az elöljáró már akkor megígérte, hogy lelátókat is fognak építeni.

A szurkolókra is gondolnak

A polgármester úgy érzi, hogy mindenképp van értelme a sportfejlesztésekbe fektetni a városban, amit mi sem igazol jobban, minthogy

az új futballpálya megléte óta van felnőtt csapatuk, ami a megyei bajnokságban játszik, ugyanakkor 200 gyerek jár edzésekre.

Utóbbi egyrészt az utánpótlás képzése szempontjából fontos, másrészt a fiatalok megtanulnak csapatban dolgozni, kitartók lesznek, megtanulják elfogadni egymást és megszeretik az egészséges életmódot, ahelyett, hogy a telefonokat nyomkodnák. Lőrincz Csaba saját gyerekein is tapasztalta a pozitív változásokat, mint mondta, még az iskolában is jobban odafigyelnek.

• Fotó: Szentegyháza Polgármesteri Hivatala Galéria

Fotó: Szentegyháza Polgármesteri Hivatala

„Ezeket látva egy önkormányzatnak már ténylegesen az a dolga, hogy az infrastruktúrát kiépítse, illetve bővítse a sportolók számára” – fogalmazott Lőrincz Csaba. Tudatában van ugyanakkor annak is, hogy sokkal komfortosabb a szurkolók számára, ha rendezett módon, egy lelátóról biztathatják csapatukat, így szeretnék ezt megépíteni. „Ne elégedjünk meg egy egyszerű mezei pályával, hanem fejlesszük tovább azt. A futball egy tömegsport, ami összehozza az embereket.

Idézet
Ha van egy csapatunk, akkor szurkolunk nekik, ami ugyancsak erősíti az identitásunkat. Ezt szeretnénk 21. századivá tenni egy lelátó megépítésével”

– magyarázta az elöljáró.

• Fotó: Szentegyháza Polgármesteri Hivatala Galéria

Fotó: Szentegyháza Polgármesteri Hivatala

Százhatvan férőhely

A terv az, hogy két, összességében 160 férőhelyes lelátót építenek meg, a kettő között pedig egy kis támfalra is szükség lesz. Mindemellett pedig a kerítésépítést is be szeretnék fejezni.

A 600 ezer lej értékűre becsült projektet a helyi költségvetésből fogják finanszírozni.

A beruházásra egy éve szerződtek le egy céggel, ám a tavalyi év nagyon bizonytalan volt pénzügyi szempontból, így csak késő ősszel mertek belevágni. Hamar ki is épült az egyik lelátó alapja, ám az időjárási viszonyok miatt szüneteltetni kellett a munkát.

• Fotó: Szentegyháza Polgármesteri Hivatala Galéria

Fotó: Szentegyháza Polgármesteri Hivatala

Lőrincz Csaba ugyanakkor bízik benne, hogy még idén megvalósulhat a beruházás. Azt is elárulta, hogy az önkormányzat még vásárolt két telket a futballpálya közelében, így az építőcég egyszerűbben megközelítheti a helyszínt. Az említett területekkel

hosszú távon az a céljuk, hogy műfüves edzőpályát alakítsanak ki.

„A pálya nemcsak minket, hanem a teljes Homoród-mentét ki kell szolgálja. Azt szeretnénk, ha a környező településekről is hozzánk jönnének a gyerekek edzésre” – szögezte le a polgármester.

Udvarhelyszék Szentegyháza
