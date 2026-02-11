Lelátókkal bővül a szentegyházi futballpálya

A futballpálya két éve készült el, most pedig lelátókkal szeretnék komfortosabbá tenni azt, abban bízva, hogy a sport és a szurkolás még jobban összehozza a szentegyháziakat. A munkálatok elkezdődtek, és a tervek szerint még idén befejeződnek.

Nagy összeget kért a tulajdonos a szentkeresztbányai, magántulajdonban lévő korábbi futballpályájáért, amit a szentegyházi önkormányzat nem tudott megvásárolni, ezért döntöttek úgy néhány éve, hogy más helyszínen építenek egy új sportlétesítményt – emlékeztetett Lőrincz Csaba polgármester. Ez a feladat is területvásárlással kezdődött, méghozzá a Sportolók utcában.

A telket először ki kellett takarítani, hiszen ott régi autókat tároltak, majd fel kellett tölteni a hatalmas gödröt, ami ott tátongott. Utóbbit azzal a földdel oldották meg, amit a közeli Mária út építése során termeltek ki. A fejlesztéseket közösen végezte a polgármesteri hivatal, illetve a Vasas Sportklub, mígnem 2024 nyarán felavathatták az új, öltözőkkel és parkolókkal is rendelkező sportpályát. Az elöljáró már akkor megígérte, hogy lelátókat is fognak építeni.

A szurkolókra is gondolnak

A polgármester úgy érzi, hogy mindenképp van értelme a sportfejlesztésekbe fektetni a városban, amit mi sem igazol jobban, minthogy