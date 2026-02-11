Lelátókkal bővül a szentegyházi futballpálya

Tavasszal folytatódik a lelátóépítés a futballpálya déli részén
Fotó: Szentegyháza Polgármesteri Hivatala
A futballpálya két éve készült el, most pedig lelátókkal szeretnék komfortosabbá tenni azt, abban bízva, hogy a sport és a szurkolás még jobban összehozza a szentegyháziakat. A munkálatok elkezdődtek, és a tervek szerint még idén befejeződnek.
2026. február 11., 12:042026. február 11., 12:04
2026. február 11., 12:222026. február 11., 12:22
Nagy összeget kért a tulajdonos a szentkeresztbányai, magántulajdonban lévő korábbi futballpályájáért, amit a szentegyházi önkormányzat nem tudott megvásárolni, ezért döntöttek úgy néhány éve, hogy más helyszínen építenek egy új sportlétesítményt – emlékeztetett Lőrincz Csaba polgármester. Ez a feladat is területvásárlással kezdődött, méghozzá a Sportolók utcában.
A telket először ki kellett takarítani, hiszen ott régi autókat tároltak, majd fel kellett tölteni a hatalmas gödröt, ami ott tátongott. Utóbbit azzal a földdel oldották meg, amit a közeli Mária út építése során termeltek ki. A fejlesztéseket közösen végezte a polgármesteri hivatal, illetve a Vasas Sportklub, mígnem 2024 nyarán felavathatták az új, öltözőkkel és parkolókkal is rendelkező sportpályát. Az elöljáró már akkor megígérte, hogy lelátókat is fognak építeni.
A polgármester úgy érzi, hogy mindenképp van értelme a sportfejlesztésekbe fektetni a városban, amit mi sem igazol jobban, minthogy
Utóbbi egyrészt az utánpótlás képzése szempontjából fontos, másrészt a fiatalok megtanulnak csapatban dolgozni, kitartók lesznek, megtanulják elfogadni egymást és megszeretik az egészséges életmódot, ahelyett, hogy a telefonokat nyomkodnák. Lőrincz Csaba saját gyerekein is tapasztalta a pozitív változásokat, mint mondta, még az iskolában is jobban odafigyelnek.
Fotó: Szentegyháza Polgármesteri Hivatala
„Ezeket látva egy önkormányzatnak már ténylegesen az a dolga, hogy az infrastruktúrát kiépítse, illetve bővítse a sportolók számára” – fogalmazott Lőrincz Csaba. Tudatában van ugyanakkor annak is, hogy sokkal komfortosabb a szurkolók számára, ha rendezett módon, egy lelátóról biztathatják csapatukat, így szeretnék ezt megépíteni. „Ne elégedjünk meg egy egyszerű mezei pályával, hanem fejlesszük tovább azt. A futball egy tömegsport, ami összehozza az embereket.
– magyarázta az elöljáró.
Fotó: Szentegyháza Polgármesteri Hivatala
A terv az, hogy két, összességében 160 férőhelyes lelátót építenek meg, a kettő között pedig egy kis támfalra is szükség lesz. Mindemellett pedig a kerítésépítést is be szeretnék fejezni.
A beruházásra egy éve szerződtek le egy céggel, ám a tavalyi év nagyon bizonytalan volt pénzügyi szempontból, így csak késő ősszel mertek belevágni. Hamar ki is épült az egyik lelátó alapja, ám az időjárási viszonyok miatt szüneteltetni kellett a munkát.
Fotó: Szentegyháza Polgármesteri Hivatala
Lőrincz Csaba ugyanakkor bízik benne, hogy még idén megvalósulhat a beruházás. Azt is elárulta, hogy az önkormányzat még vásárolt két telket a futballpálya közelében, így az építőcég egyszerűbben megközelítheti a helyszínt. Az említett területekkel
„A pálya nemcsak minket, hanem a teljes Homoród-mentét ki kell szolgálja. Azt szeretnénk, ha a környező településekről is hozzánk jönnének a gyerekek edzésre” – szögezte le a polgármester.
Új orvosi készülékekkel bővült a gyermekosztály eszköztára a Székelyudvarhelyi Városi Kórházban, miután 42 ezer lej értékű adomány érkezett az Erdélyi Református Egyházkerület Nőszövetségétől. A felszereléseket kedden adták át.
Rendhagyó tárlatvezetésre hívja az érdeklődőket a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum: a kiállított rézkarcokat ezúttal maga az alkotó, Siklódy Ferenc grafikusművész mutatja be a közönségnek.
Népzene, ének és a tánc tölti meg a szentegyházi Bartók Béla Művelődési Házat: ötödik alkalommal rendezik meg a Nem úgy van most, mint volt régen – Felnőtt néptánccsoportok találkozója című eseményt, szombaton.
Lebontják a szentegyházi régi szülészet épületét, hogy helyére felhúzhassák az új palliatív ellátó központot. A bontást mihamarabb elkezdenék, mert csak ezután következhet az új épület tervezése és kivitelezése.
Erősen ittas állapotban, bejegyzetlen gépjárművel közlekedő sofőr került rendőrkézre Székelykeresztúr térségében csütörtökön délután. Az illető ellen eljárás indult.
Elégedetlenséget szült Parajdon az Erdélyt Moldvával összekötő A8-as autópálya Sóvárad és Gyergyóalfalu közötti szakaszának megépítéséhez szükséges területkisajátítások. Az is kiderült, hogy Parajd határában nem lehet majd felhajtani a sztrádára.
Egy börtönbüntetésre ítélt személyt kísértek be a büntetés-végrehajtási intézetbe a Hargita megyei rendőrök szerdán. A korondi férfi bőséges bűnlajstrommal rendelkezik.
Csőtörés miatt több háztartásban is vízszünet lesz Székelyudvarhelyen csütörtökön délutánig.
Több mint 30 millió lejt költött el az Országos Sóipari Társaság (Salrom), hogy csövekbe tereljék a Korond-patakot a beszakadt parajdi sóbányánál. Folyamatban van a beruházás átvétele, ám késedelmi kamattal fogják sújtani a kivitelezőt.
Karbantartási munkálatokat fog végezni a szolgáltató, ezért áramszünetre kell számítani szerdán reggel kilenc és délután négy óra között több székelyudvarhelyi utcában – közli a városháza.
szóljon hozzá!