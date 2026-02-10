Nem tudták határidőre kifizetni a számlát, napokig áram nélkül maradhat négy település

Barót nagy részén, valamint egész Felsőrákoson, Köpecen és Miklósváron szünetel a közvilágítás
Fotó: Tuchiluș Alex
Meghatározatlan ideig szünetel a közvilágítás Barót jelentős részén, valamint Felsőrákoson, Köpecen és Miklósváron. A polgármester szerint a városnak évek óta problémái vannak az áramszolgáltatóval a villanyórák leolvasása és a számlázás miatt.
2026. február 10., 20:582026. február 10., 20:58
2026. február 10., 21:062026. február 10., 21:06
Az áramszünetről hétfőn este értesítette a lakosságot Benedek-Huszár János baróti polgármester. Mint kiderült, az áramszolgáltató másfél évre visszamenőleg mintegy félmillió lej értékű számlát állított ki, amelynek kifizetésére szűkös határidőt szabott – és ezt a város nem tudta tartani. A közvilágítás Barót tömbháznegyedeiben, az olaszteleki úton, valamint a központtól a Gát utcáig, továbbá egész Felsőrákoson, Köpecen és Miklósváron szünetel.
Benedek-Huszár János tájékoztatása szerint az önkormányzat és a korábbi áramszolgáltató, a Electrica Furnizare Rt. között évek óta nézetkülönbségek voltak a város mintegy 70 villanyórájának leolvasása és az elfogyasztott energia kiszámlázását illetően. „Bár folyamatosan azt kértük, hogy az olvasást és a számlázást havonta végezzék, ezt nem tették meg.
– fogalmazott.
Például volt olyan eset, amikor egy szám elírása miatt 10 000 kilowattórás többletfogyasztást számláztak ki, és mivel a város nem volt hajlandó kifizetni, „levágták a villanyt” egy tömbház lépcsőházában. Az is megtörtént, hogy a polgármesteri hivatal villanyórája elromlott, ezért leszerelték és elvitték, ennek ellenére egy összegben mintegy 120 ezer lejt számláztak ki. Ez az adott periódusra közel napi 1400 kilowattóra fogyasztást jelent, ami egy gyár fogyasztása lenne, nem egy hivatal épületéé – világított rá az elöljáró.
Miután a nézeteltéréseket nem sikerült elsimítani, a város 2026. január elsejétől szolgáltatót váltott, az Electrica Furnizare Rt. pedig januárban 2025. december 31-ig terjedően kiállította visszamenőleg az összes számlát. „Csak a közvilágításra – amely esetében kéréseink ellenére 2024 nyarától kezdve egyetlen lejt sem számláztak, és minden hónapra 0 kilowattórát becsültek – hirtelen mintegy 400 ezer lejt számláztak ki, de
Miután éves villanyfogyasztásunk az alárendelt intézményekkel együtt kb. egymillió lej, ezt a hatalmas összeget, amely ennek több, mint fele, nem tudjuk ilyen hirtelen kifizetni” – húzta alá a városvezető.
Fotó: Erdély Bálint Előd
A számlafizetés határideje lejárt, így
Benedek-Huszár János elmondása szerint minden előzetes és törvénybe foglalt értesítés nélkül. Éppen ezért a város panaszt tett az Országos Energiaszabályozó Hatóságnál (ANRE) a levágások törvényessége, valamint a számlázás szabályszerűtlensége miatt, és kérte a tartozás átütemezését. Az elöljáró kiemelte: a fogyasztási pontok többségében nem a fogyasztás mennyisége, hanem a számlázás módja ellen van kifogásuk.
Belátható időn belül nem tudják helyreállítani a közvilágítást. Képünk illusztráció
Fotó: Erdély Bálint Előd
„Szerintünk nem tisztességes és nem szabályszerű másfél évnyi nullára becsült fogyasztás után félmillió lejt leszámlázni, annak a kifizetését 10 nap alatt kérni és előzetes figyelmeztetés nélkül a villanyt levágni” – nyomatékosított bejegyzésében. Noha a városvezető bízik abban, hogy napokban sikerül megtalálni a megfelelő megoldást, elismerte:
A közösségi oldalon olvasható tájékoztatásra több mint százan reagáltak. Többen saját, negatív tapasztalataikat osztották meg a szolgáltatóval kapcsolatban. Rámutattak ugyanakkor arra is, hogy a közvilágítás hiánya közbiztonsági kérdés, az áramszünet következményei sok lakost negatívan érintenek: azokat, akik napkelte előtt indulnak el a munkahelyükre, és este érnek haza, valamint a falvakból városba ingázó gyerekeket, akik már reggel hét órakor úton vannak az iskolába, amikor még sötét van.
Megkeresésünkre Benedek-Huszár János polgármester közölte, hogy hétfő délután óta nem történt érdemi előrelépés az ügyben.
