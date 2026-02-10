Nem tudták határidőre kifizetni a számlát, napokig áram nélkül maradhat négy település

Barót nagy részén, valamint egész Felsőrákoson, Köpecen és Miklósváron szünetel a közvilágítás

Meghatározatlan ideig szünetel a közvilágítás Barót jelentős részén, valamint Felsőrákoson, Köpecen és Miklósváron. A polgármester szerint a városnak évek óta problémái vannak az áramszolgáltatóval a villanyórák leolvasása és a számlázás miatt.

Farkas Orsolya 2026. február 10., 20:582026. február 10., 20:58 2026. február 10., 21:062026. február 10., 21:06

Az áramszünetről hétfőn este értesítette a lakosságot Benedek-Huszár János baróti polgármester. Mint kiderült, az áramszolgáltató másfél évre visszamenőleg mintegy félmillió lej értékű számlát állított ki, amelynek kifizetésére szűkös határidőt szabott – és ezt a város nem tudta tartani. A közvilágítás Barót tömbháznegyedeiben, az olaszteleki úton, valamint a központtól a Gát utcáig, továbbá egész Felsőrákoson, Köpecen és Miklósváron szünetel. Konfliktus az áramszolgáltatóval Benedek-Huszár János tájékoztatása szerint az önkormányzat és a korábbi áramszolgáltató, a Electrica Furnizare Rt. között évek óta nézetkülönbségek voltak a város mintegy 70 villanyórájának leolvasása és az elfogyasztott energia kiszámlázását illetően. „Bár folyamatosan azt kértük, hogy az olvasást és a számlázást havonta végezzék, ezt nem tették meg.

Sok esetben hatalmas összegeket becsültek meg tévesen, majd ugyancsak nagy összegeket számláztak le mínuszban pár hónap múlva”

– fogalmazott. Hirdetés Például volt olyan eset, amikor egy szám elírása miatt 10 000 kilowattórás többletfogyasztást számláztak ki, és mivel a város nem volt hajlandó kifizetni, „levágták a villanyt” egy tömbház lépcsőházában. Az is megtörtént, hogy a polgármesteri hivatal villanyórája elromlott, ezért leszerelték és elvitték, ennek ellenére egy összegben mintegy 120 ezer lejt számláztak ki. Ez az adott periódusra közel napi 1400 kilowattóra fogyasztást jelent, ami egy gyár fogyasztása lenne, nem egy hivatal épületéé – világított rá az elöljáró. Még nem tudták helyreállítani a közvilágítást Miután a nézeteltéréseket nem sikerült elsimítani, a város 2026. január elsejétől szolgáltatót váltott, az Electrica Furnizare Rt. pedig januárban 2025. december 31-ig terjedően kiállította visszamenőleg az összes számlát. „Csak a közvilágításra – amely esetében kéréseink ellenére 2024 nyarától kezdve egyetlen lejt sem számláztak, és minden hónapra 0 kilowattórát becsültek – hirtelen mintegy 400 ezer lejt számláztak ki, de

a teljes fogyasztásra hirtelen kiszámlázott összeg bőven meghaladja a félmillió lejt.

Miután éves villanyfogyasztásunk az alárendelt intézményekkel együtt kb. egymillió lej, ezt a hatalmas összeget, amely ennek több, mint fele, nem tudjuk ilyen hirtelen kifizetni” – húzta alá a városvezető.

Fotó: Erdély Bálint Előd

A számlafizetés határideje lejárt, így

a szolgáltató február 9-én, hétfőn délben beszüntette az áramszolgáltatást a fentebb említett településeken,

Benedek-Huszár János elmondása szerint minden előzetes és törvénybe foglalt értesítés nélkül. Éppen ezért a város panaszt tett az Országos Energiaszabályozó Hatóságnál (ANRE) a levágások törvényessége, valamint a számlázás szabályszerűtlensége miatt, és kérte a tartozás átütemezését. Az elöljáró kiemelte: a fogyasztási pontok többségében nem a fogyasztás mennyisége, hanem a számlázás módja ellen van kifogásuk.

Belátható időn belül nem tudják helyreállítani a közvilágítást. Képünk illusztráció Fotó: Erdély Bálint Előd

„Szerintünk nem tisztességes és nem szabályszerű másfél évnyi nullára becsült fogyasztás után félmillió lejt leszámlázni, annak a kifizetését 10 nap alatt kérni és előzetes figyelmeztetés nélkül a villanyt levágni” – nyomatékosított bejegyzésében. Noha a városvezető bízik abban, hogy napokban sikerül megtalálni a megfelelő megoldást, elismerte:

belátható időn belül a közvilágítást nem tudják biztosítani.