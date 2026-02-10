Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nem tudták határidőre kifizetni a számlát, napokig áram nélkül maradhat négy település

Barót nagy részén, valamint egész Felsőrákoson, Köpecen és Miklósváron szünetel a közvilágítás • Fotó: Tuchiluș Alex

Barót nagy részén, valamint egész Felsőrákoson, Köpecen és Miklósváron szünetel a közvilágítás

Fotó: Tuchiluș Alex

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Meghatározatlan ideig szünetel a közvilágítás Barót jelentős részén, valamint Felsőrákoson, Köpecen és Miklósváron. A polgármester szerint a városnak évek óta problémái vannak az áramszolgáltatóval a villanyórák leolvasása és a számlázás miatt.

Farkas Orsolya

2026. február 10., 20:582026. február 10., 20:58

2026. február 10., 21:062026. február 10., 21:06

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az áramszünetről hétfőn este értesítette a lakosságot Benedek-Huszár János baróti polgármester. Mint kiderült, az áramszolgáltató másfél évre visszamenőleg mintegy félmillió lej értékű számlát állított ki, amelynek kifizetésére szűkös határidőt szabott – és ezt a város nem tudta tartani. A közvilágítás Barót tömbháznegyedeiben, az olaszteleki úton, valamint a központtól a Gát utcáig, továbbá egész Felsőrákoson, Köpecen és Miklósváron szünetel.

Konfliktus az áramszolgáltatóval

Benedek-Huszár János tájékoztatása szerint az önkormányzat és a korábbi áramszolgáltató, a Electrica Furnizare Rt. között évek óta nézetkülönbségek voltak a város mintegy 70 villanyórájának leolvasása és az elfogyasztott energia kiszámlázását illetően. „Bár folyamatosan azt kértük, hogy az olvasást és a számlázást havonta végezzék, ezt nem tették meg.

Idézet
Sok esetben hatalmas összegeket becsültek meg tévesen, majd ugyancsak nagy összegeket számláztak le mínuszban pár hónap múlva”

– fogalmazott.

Hirdetés

Például volt olyan eset, amikor egy szám elírása miatt 10 000 kilowattórás többletfogyasztást számláztak ki, és mivel a város nem volt hajlandó kifizetni, „levágták a villanyt” egy tömbház lépcsőházában. Az is megtörtént, hogy a polgármesteri hivatal villanyórája elromlott, ezért leszerelték és elvitték, ennek ellenére egy összegben mintegy 120 ezer lejt számláztak ki. Ez az adott periódusra közel napi 1400 kilowattóra fogyasztást jelent, ami egy gyár fogyasztása lenne, nem egy hivatal épületéé – világított rá az elöljáró.

Még nem tudták helyreállítani a közvilágítást

Miután a nézeteltéréseket nem sikerült elsimítani, a város 2026. január elsejétől szolgáltatót váltott, az Electrica Furnizare Rt. pedig januárban 2025. december 31-ig terjedően kiállította visszamenőleg az összes számlát. „Csak a közvilágításra – amely esetében kéréseink ellenére 2024 nyarától kezdve egyetlen lejt sem számláztak, és minden hónapra 0 kilowattórát becsültek – hirtelen mintegy 400 ezer lejt számláztak ki, de

Idézet
a teljes fogyasztásra hirtelen kiszámlázott összeg bőven meghaladja a félmillió lejt.

Miután éves villanyfogyasztásunk az alárendelt intézményekkel együtt kb. egymillió lej, ezt a hatalmas összeget, amely ennek több, mint fele, nem tudjuk ilyen hirtelen kifizetni” – húzta alá a városvezető.

• Fotó: Erdély Bálint Előd Galéria

Fotó: Erdély Bálint Előd

A számlafizetés határideje lejárt, így

a szolgáltató február 9-én, hétfőn délben beszüntette az áramszolgáltatást a fentebb említett településeken,

Benedek-Huszár János elmondása szerint minden előzetes és törvénybe foglalt értesítés nélkül. Éppen ezért a város panaszt tett az Országos Energiaszabályozó Hatóságnál (ANRE) a levágások törvényessége, valamint a számlázás szabályszerűtlensége miatt, és kérte a tartozás átütemezését. Az elöljáró kiemelte: a fogyasztási pontok többségében nem a fogyasztás mennyisége, hanem a számlázás módja ellen van kifogásuk.

Belátható időn belül nem tudják helyreállítani a közvilágítást. Képünk illusztráció • Fotó: Erdély Bálint Előd Galéria

Belátható időn belül nem tudják helyreállítani a közvilágítást. Képünk illusztráció

Fotó: Erdély Bálint Előd

„Szerintünk nem tisztességes és nem szabályszerű másfél évnyi nullára becsült fogyasztás után félmillió lejt leszámlázni, annak a kifizetését 10 nap alatt kérni és előzetes figyelmeztetés nélkül a villanyt levágni” – nyomatékosított bejegyzésében. Noha a városvezető bízik abban, hogy napokban sikerül megtalálni a megfelelő megoldást, elismerte:

belátható időn belül a közvilágítást nem tudják biztosítani.

A közvilágítás hiánya közbiztonsági kérdés

A közösségi oldalon olvasható tájékoztatásra több mint százan reagáltak. Többen saját, negatív tapasztalataikat osztották meg a szolgáltatóval kapcsolatban. Rámutattak ugyanakkor arra is, hogy a közvilágítás hiánya közbiztonsági kérdés, az áramszünet következményei sok lakost negatívan érintenek: azokat, akik napkelte előtt indulnak el a munkahelyükre, és este érnek haza, valamint a falvakból városba ingázó gyerekeket, akik már reggel hét órakor úton vannak az iskolába, amikor még sötét van.

Megkeresésünkre Benedek-Huszár János polgármester közölte, hogy hétfő délután óta nem történt érdemi előrelépés az ügyben.

Háromszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Luxusautók frontális ütközése: egy üzletember életét vesztette, egy terhes nőt helikopterrel vittek kórházba
Lefilmezte, amint megroggyan a ló a vontatott teher súlyától – videóval
Megdobták Kovács Istvánt és a magyarokat gyalázták a Dinamo ultrái
Tánczos elárulta, mikor gondolkodik el az RMDSZ a kormányból való kilépésen
Családias légkör, kiváló feltételek – a székelyföldiek tapasztalatai a téli olimpián
Villáminterjú Péter Becze Renátával: Nem tudok egy helyben ülni
Luxusautók frontális ütközése: egy üzletember életét vesztette, egy terhes nőt helikopterrel vittek kórházba
Székelyhon

Luxusautók frontális ütközése: egy üzletember életét vesztette, egy terhes nőt helikopterrel vittek kórházba
Lefilmezte, amint megroggyan a ló a vontatott teher súlyától – videóval
Székelyhon

Lefilmezte, amint megroggyan a ló a vontatott teher súlyától – videóval
Megdobták Kovács Istvánt és a magyarokat gyalázták a Dinamo ultrái
Székely Sport

Megdobták Kovács Istvánt és a magyarokat gyalázták a Dinamo ultrái
Tánczos elárulta, mikor gondolkodik el az RMDSZ a kormányból való kilépésen
Krónika

Tánczos elárulta, mikor gondolkodik el az RMDSZ a kormányból való kilépésen
Családias légkör, kiváló feltételek – a székelyföldiek tapasztalatai a téli olimpián
Székely Sport

Családias légkör, kiváló feltételek – a székelyföldiek tapasztalatai a téli olimpián
Villáminterjú Péter Becze Renátával: Nem tudok egy helyben ülni
Nőileg

Villáminterjú Péter Becze Renátával: Nem tudok egy helyben ülni
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 10., kedd

Ilyet sem látni minden nap: rókák mászkálnak a háztetőn

Szokatlan jelenetet rögzített telefonjával egy kézdivásárhelyi lakó: a videón a két róka sétál és nézelődik egy lakóház tetején, a városközponttól nem messze. Az állatok láttán a többség jót derül, de vannak, akiket inkább aggaszt a bátorságuk.

Ilyet sem látni minden nap: rókák mászkálnak a háztetőn
Ilyet sem látni minden nap: rókák mászkálnak a háztetőn
2026. február 10., kedd

Ilyet sem látni minden nap: rókák mászkálnak a háztetőn
Hirdetés
2026. február 10., kedd

Henning Lajos kiállítását nyitják meg Kovásznán

Henning 65 – Fába vésve címmel retrospektív kiállítás nyílik február 11-én, szerdán este hat órától a kovásznai Kádár László Képtárban, ahol a brassói képzőművész több évtizedes alkotói pályájának meghatározó munkáival találkozhat a közönség.

Henning Lajos kiállítását nyitják meg Kovásznán
Henning Lajos kiállítását nyitják meg Kovásznán
2026. február 10., kedd

Henning Lajos kiállítását nyitják meg Kovásznán
2026. február 09., hétfő

Bejegyzetlen járművel, jogosítvány nélkül menekült a rendőrök elől – őrizetbe vették

Őrizetbe vették, majd hatósági felügyelet alá került egy fiatal, miután kiderült, hogy jogosítvány nélkül vezetett egy bejegyzetlen járművet, amivel elhajtott a rendőrök elől Zabolán – közli a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság.

Bejegyzetlen járművel, jogosítvány nélkül menekült a rendőrök elől – őrizetbe vették
Bejegyzetlen járművel, jogosítvány nélkül menekült a rendőrök elől – őrizetbe vették
2026. február 09., hétfő

Bejegyzetlen járművel, jogosítvány nélkül menekült a rendőrök elől – őrizetbe vették
2026. február 09., hétfő

Feltakarítják a traktor után a sarat az aszfalton, de a gazdának kell kifizetnie

Meglévő munkagépéhez egy úttakarító kefét szerzett be az illyefalvi önkormányzat, amellyel a mezőgazdasági gépek által a közutakra hordott sarat hatékonyan el lehet tüntetni. Csakhogy a sáros út felseprése fizetős szolgáltatás lesz.

Feltakarítják a traktor után a sarat az aszfalton, de a gazdának kell kifizetnie
Feltakarítják a traktor után a sarat az aszfalton, de a gazdának kell kifizetnie
2026. február 09., hétfő

Feltakarítják a traktor után a sarat az aszfalton, de a gazdának kell kifizetnie
Hirdetés
2026. február 09., hétfő

Újra lehet jelentkezni az idősek sepsiszentgyörgyi táncklubjába

Újraindul a Szenior Táncklub, amely a szépkorúak számára kínál lehetőséget a mozgásra és a jó hangulatú közösségi együttlétre Sepsiszentgyörgyön. A február 10-től kezdődő alkalmakra az egész Sepsi Metropoliszövezet területéről várják az érdeklődőket.

Újra lehet jelentkezni az idősek sepsiszentgyörgyi táncklubjába
Újra lehet jelentkezni az idősek sepsiszentgyörgyi táncklubjába
2026. február 09., hétfő

Újra lehet jelentkezni az idősek sepsiszentgyörgyi táncklubjába
2026. február 08., vasárnap

Egy régi adósság törlesztése: Pozsony Ferenc bemutatta a székely népi kultúráról írt könyvét

Évtizedes kutatómunka gyümölcse ért be a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeumban, ahol dr. Pozsony Ferenc néprajzkutató bemutatta A székely népi kultúra és reprezentációja című kötetét. Művével szülőföldjének is törlesztette régi adósságát.

Egy régi adósság törlesztése: Pozsony Ferenc bemutatta a székely népi kultúráról írt könyvét
Egy régi adósság törlesztése: Pozsony Ferenc bemutatta a székely népi kultúráról írt könyvét
2026. február 08., vasárnap

Egy régi adósság törlesztése: Pozsony Ferenc bemutatta a székely népi kultúráról írt könyvét
2026. február 08., vasárnap

Új év, régi panaszok: nem számíthatnak gyors megoldásra a helyiek

Életveszélyes híd, utcára folyó szennyvíz, rossz állapotú utak – az évek során felgyülemlett problémák miatt háborognak Szotyor lakói. A falufelelős a legutóbbi tanácsülésen ismét megoldásokat kért Sepsiszentgyörgy önkormányzatától.

Új év, régi panaszok: nem számíthatnak gyors megoldásra a helyiek
Új év, régi panaszok: nem számíthatnak gyors megoldásra a helyiek
2026. február 08., vasárnap

Új év, régi panaszok: nem számíthatnak gyors megoldásra a helyiek
Hirdetés
2026. február 07., szombat

Több száz éves emberi csontok kerültek felszínre Gelencén

Középkori eredetű emberi maradványokra bukkantak a gelencei szennyvízhálózat-bővítés során. Az érintett területet lezárták, a munkálatot ideiglenesen leállították, de már lehet folytatni.

Több száz éves emberi csontok kerültek felszínre Gelencén
Több száz éves emberi csontok kerültek felszínre Gelencén
2026. február 07., szombat

Több száz éves emberi csontok kerültek felszínre Gelencén
2026. február 06., péntek

Nyolc kutyát altattak el tavaly a szépmezői menhelyen

A szépmezői kutyamenhelyen jelenleg 99 kifejlett kutyát és 22 kölyköt gondoznak. A befogások száma nem csökken, folyamatosan újabb és újabb példányok érkeznek, így a vezetőségnek néha altatáshoz is kell folyamodnia.

Nyolc kutyát altattak el tavaly a szépmezői menhelyen
Nyolc kutyát altattak el tavaly a szépmezői menhelyen
2026. február 06., péntek

Nyolc kutyát altattak el tavaly a szépmezői menhelyen
2026. február 06., péntek

Nem várnak tovább: már hétvégén temetik a telet Kézdivásárhelyen

Bár a farsang farkáig még jó néhány nap van hátra, nem mindenhol várnak éppen addig az elűzésével. Kézdivásárhelyen például már ezen az szombaton, február 7-én eltemetik a telet.

Nem várnak tovább: már hétvégén temetik a telet Kézdivásárhelyen
Nem várnak tovább: már hétvégén temetik a telet Kézdivásárhelyen
2026. február 06., péntek

Nem várnak tovább: már hétvégén temetik a telet Kézdivásárhelyen
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!