Nyolc kutyát altattak el tavaly a szépmezői menhelyen

Néha előfordul, hogy gazdával rendelkező eb is bekerül a telepre, 2025-ben három kutyát vitt haza a tulajdonosa. Archív
Fotó: Tuchiluș Alex
A szépmezői kutyamenhelyen jelenleg 99 kifejlett kutyát és 22 kölyköt gondoznak. A befogások száma nem csökken, folyamatosan újabb és újabb példányok érkeznek, így a vezetőségnek néha altatáshoz is kell folyamodnia.
A kutyamenhely tavaly került át a TEGA köztisztasági vállalat ügykezeléséből az Urban Locato önkormányzati céghez személyzettel, ingóságokkal és az állatállománnyal együtt. Júniustól a befogások száma elérte 295-öt, ám az örökbefogadások száma mindössze 166-ot tett ki (101 kifejlett példány, 65 kölyök).
A negatív mérleg azt eredményezi, hogy néha végleges altatáshoz kell folyamodni. Tavaly nyolc ebet altattak el, másik nyolc betegség következtében pusztult el. „Ennek mi sem örvendünk, ám néha elkerülhetetlen, így
– mondja Benedek Olivér, a menhely adminisztrátora, aki szerint hosszú távon a kóbor vagy nem udvaron belül tartott ebek ivartalanítása lehet a megoldás, ehhez azonban a gazdáknak kell lépniük.
A telepen az utóbbi hét hónap folyamán összesen 910 látogató fordult meg, köztük nagyon sokan segítő szándékú önkéntesek voltak, többen vittek tápot is, amire mindig szükség van.
Az örökbefogadás ingyenes annak, aki hazaviszi az állatot, az intézménynek azonban egy kutya befogása 163 lejbe került, az ivartalanítása nemtől függően 242 (kan) vagy 302 (szuka) lejbe. Ehhez társulnak még a kötelező oltások és féregtelenítés (60 lej 50 bani lej), a chipezés (163 lej), a napi szállás és ellátás (19 lej).
