Nyolc kutyát altattak el tavaly a szépmezői menhelyen

Néha előfordul, hogy gazdával rendelkező eb is bekerül a telepre, 2025-ben három kutyát vitt haza a tulajdonosa. Archív • Fotó: Tuchiluș Alex

Néha előfordul, hogy gazdával rendelkező eb is bekerül a telepre, 2025-ben három kutyát vitt haza a tulajdonosa. Archív

Fotó: Tuchiluș Alex

A szépmezői kutyamenhelyen jelenleg 99 kifejlett kutyát és 22 kölyköt gondoznak. A befogások száma nem csökken, folyamatosan újabb és újabb példányok érkeznek, így a vezetőségnek néha altatáshoz is kell folyamodnia.

Kocsis Károly

2026. február 06., 20:052026. február 06., 20:05

A kutyamenhely tavaly került át a TEGA köztisztasági vállalat ügykezeléséből az Urban Locato önkormányzati céghez személyzettel, ingóságokkal és az állatállománnyal együtt. Júniustól a befogások száma elérte 295-öt, ám az örökbefogadások száma mindössze 166-ot tett ki (101 kifejlett példány, 65 kölyök).

A negatív mérleg azt eredményezi, hogy néha végleges altatáshoz kell folyamodni. Tavaly nyolc ebet altattak el, másik nyolc betegség következtében pusztult el. „Ennek mi sem örvendünk, ám néha elkerülhetetlen, így

Idézet
nincs kizárva, hogy további beavatkozások történnek”

– mondja Benedek Olivér, a menhely adminisztrátora, aki szerint hosszú távon a kóbor vagy nem udvaron belül tartott ebek ivartalanítása lehet a megoldás, ehhez azonban a gazdáknak kell lépniük.

A telepen az utóbbi hét hónap folyamán összesen 910 látogató fordult meg, köztük nagyon sokan segítő szándékú önkéntesek voltak, többen vittek tápot is, amire mindig szükség van.

Az örökbefogadás ingyenes annak, aki hazaviszi az állatot, az intézménynek azonban egy kutya befogása 163 lejbe került, az ivartalanítása nemtől függően 242 (kan) vagy 302 (szuka) lejbe. Ehhez társulnak még a kötelező oltások és féregtelenítés (60 lej 50 bani lej), a chipezés (163 lej), a napi szállás és ellátás (19 lej).

Háromszék
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. február 06., péntek

Nem várnak tovább: már hétvégén temetik a telet Kézdivásárhelyen

Bár a farsang farkáig még jó néhány nap van hátra, nem mindenhol várnak éppen addig az elűzésével. Kézdivásárhelyen például már ezen az szombaton, február 7-én eltemetik a telet.

Nem várnak tovább: már hétvégén temetik a telet Kézdivásárhelyen
Nem várnak tovább: már hétvégén temetik a telet Kézdivásárhelyen
2026. február 06., péntek

Nem várnak tovább: már hétvégén temetik a telet Kézdivásárhelyen
2026. február 06., péntek

Kastélyban lép fel Ádám Julcsi és Gáspár Álmos

Különleges művészi eseménynek lehetnek részesei, akik szombaton ellátogatnak az orbaiszéki Zabolára. A Mikes-kastélyban többek között a tavaly Junior Príma díjjal elismert Ádám Júlia, valamint a sepsiszentgyörgyi Gáspár Álmos is fellép.

Kastélyban lép fel Ádám Julcsi és Gáspár Álmos
Kastélyban lép fel Ádám Julcsi és Gáspár Álmos
2026. február 06., péntek

Kastélyban lép fel Ádám Julcsi és Gáspár Álmos
2026. február 05., csütörtök

Lehetőség, hogy jót tegyünk: önkénteseket vár a háromszéki tűzoltóság

A Kovászna megyei tűzoltóság felhívása azoknak szól, akik szívesen segédkeznének a mentési akciókban. Mutatjuk az önkéntességi programban való részvétel feltételeit.

Lehetőség, hogy jót tegyünk: önkénteseket vár a háromszéki tűzoltóság
Lehetőség, hogy jót tegyünk: önkénteseket vár a háromszéki tűzoltóság
2026. február 05., csütörtök

Lehetőség, hogy jót tegyünk: önkénteseket vár a háromszéki tűzoltóság
2026. február 05., csütörtök

Ezúttal is a kultúra több területére tekint ki a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet

A sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet idén a Helikon 100 centenáriumi ünnepségsorozat koordinálása mellett hangoskönyv-kiadással, közösségi erdőültetéssel és egy különleges, a székely házasodási szokásokat feltáró gyűjtéssel várja a közönséget.

Ezúttal is a kultúra több területére tekint ki a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet
Ezúttal is a kultúra több területére tekint ki a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet
2026. február 05., csütörtök

Ezúttal is a kultúra több területére tekint ki a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet
2026. február 05., csütörtök

EMSZ: ne a valódi sérülteket büntessék, hanem szűrjék ki a csalókat

Üdvözlendők, de nem elégségesek az adóügyi korrekciók – vélik a háromszéki EMSZ vezetői, akik szerint a jelenlegi adóterhek nem a mindennapi valóságra, hanem költségvetési kényszerre épülnek, ami csődhullámot indíthat el a vállalkozások körében.

EMSZ: ne a valódi sérülteket büntessék, hanem szűrjék ki a csalókat
EMSZ: ne a valódi sérülteket büntessék, hanem szűrjék ki a csalókat
2026. február 05., csütörtök

EMSZ: ne a valódi sérülteket büntessék, hanem szűrjék ki a csalókat
2026. február 05., csütörtök

Orvoshiány miatt korlátozzák a betegellátást Kézdivásárhelyen

Február 5-től csak napközben, 14 óráig fogadnak olyan sürgősségi és szülészeti eseteket, amelyekhez aneszteziológus szakorvos jelenléte szükséges – közölte a páciensekkel csütörtökön a kézdivásárhelyi kórház.

Orvoshiány miatt korlátozzák a betegellátást Kézdivásárhelyen
Orvoshiány miatt korlátozzák a betegellátást Kézdivásárhelyen
2026. február 05., csütörtök

Orvoshiány miatt korlátozzák a betegellátást Kézdivásárhelyen
2026. február 05., csütörtök

Több szempontból is előnyös, ha egy önkormányzat együttműködik a Waze-zel

Az autósok mellett az önkormányzatok, útkezelők tevékenységét is segítheti az egyik legnépszerűbb közösségi navigációs alkalmazás partnerségi programja, amelyhez Háromszék is csatlakozott. Utánajártunk, mit jelent ez az együttműködés a gyakorlatban.

Több szempontból is előnyös, ha egy önkormányzat együttműködik a Waze-zel
Több szempontból is előnyös, ha egy önkormányzat együttműködik a Waze-zel
2026. február 05., csütörtök

Több szempontból is előnyös, ha egy önkormányzat együttműködik a Waze-zel
2026. február 04., szerda

A holokauszt helyi emlékezete Sepsiszentgyörgyön

Az egykori sepsiszentgyörgyi zsidó közösségről és annak emlékezetéről beszéltek kedden este a Bod Péter Megyei Könyvtár előadótermében. A holokauszt óta alig esik szó róluk, pedig emlékezni számunkra is fontos.

A holokauszt helyi emlékezete Sepsiszentgyörgyön
A holokauszt helyi emlékezete Sepsiszentgyörgyön
2026. február 04., szerda

A holokauszt helyi emlékezete Sepsiszentgyörgyön
2026. február 04., szerda

Az időben felfedezett rákos megbetegedés jó eséllyel gyógyítható

Havonta több száz beteget kezelnek Marosvásárhelyen az onkológiai klinikán, nemcsak Maros megyeieket, hanem máshonnan érkezőket is. A rák elleni küzdelem világnapján megmutatták az új sugárterápiás eszközt, amivel még célzottabban tudnak gyógyítani.

Az időben felfedezett rákos megbetegedés jó eséllyel gyógyítható
Az időben felfedezett rákos megbetegedés jó eséllyel gyógyítható
2026. február 04., szerda

Az időben felfedezett rákos megbetegedés jó eséllyel gyógyítható
2026. február 04., szerda

Megérkeztek a csónakok a sepsiszentgyörgyi befagyott tóhoz

Noha a vízfelületet még jég borítja, a háttérben már minden adott a tavaszi szezonnyitáshoz a sepsiszentgyörgyi városi szabadidős létesítménynél. A fenntartó Rekreatív Rt. beszerezte az állomási tóra szánt csónakokat és vízibicikliket.

Megérkeztek a csónakok a sepsiszentgyörgyi befagyott tóhoz
Megérkeztek a csónakok a sepsiszentgyörgyi befagyott tóhoz
2026. február 04., szerda

Megérkeztek a csónakok a sepsiszentgyörgyi befagyott tóhoz
