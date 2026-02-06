Egyre népszerűbb a marosvásárhelyi iskolabusz-program

Fotó: Haáz Vince
Január utolsó két hetében mintegy hatezer diák vette igénybe a marosvásárhelyi iskolabuszokat, melyek célja, hogy minél több diák önállóan jusson el a tanintézetbe, és a szülők ne autóval szállítsák őket.
Marosvásárhelyen 2021 őszén indult el az iskolajárat-program, amely ingyenes buszjáratokat biztosít a diákok számára. Idén január 12–30. között már közel hatezer diák utazott az önkormányzat által működtetett iskolabuszokkal – közölte a város polgármesteri hivatala.
A biztonság érdekében minden járművön helyi rendőr is jelen van, aki segíti és eligazítja a gyerekeket. A program célja a forgalom csökkentése, a környezetszennyezés mérséklése, valamint a diákok önállóságának erősítése.
Az útvonalakkal kapcsolatos részletek itt találhatók.
