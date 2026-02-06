Rovatok
Amíg az apa letette a bölcsiben a gyereket, addig az autóban maradt másik fiúval ellopták a kocsit

Képünk illusztráció • Fotó: Gábos Albin

Képünk illusztráció

Fotó: Gábos Albin

A benne ülő ötéves kisfiúval együtt lopott el egy autót egy húszéves férfi a Pest vármegyei Sülysápon szerdán, majd a gyermeket hat kilométerrel arrébb Úriban egy bolt előtt magára hagyta és továbbhajtott – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon csütörtökön.

Székelyhon

2026. február 06., 07:502026. február 06., 07:50

A vezetéstől eltiltott K. Milánnal szemben – akit a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Újszászon fogtak el – jármű önkényes elvétele és egyedi azonosítójellel visszaélés miatt indult büntetőeljárás. A nagykátai rendőrök szerdán este kihallgatták, majd őrizetbe vétele után kezdeményezték letartoztatását.

A tájékoztatás szerint egy apa február 4-én reggel kisgyermekeivel rutinszerű útjára indult Sülysápon. Amíg a kisebbet bevitte a bölcsődébe, a nagyobb a hátsó ülésen várt. Ezt látva az éppen arra sétáló szentmártonkátai férfi azonnal a járó motorral otthagyott autóba pattant, és gondolkodás nélkül elhajtott – írja az MTI. Az apa, aki

a bölcsőde előtt már csak a kocsi és a gyermek hűlt helyét találta,

tárcsázta a segélyhívót, közben K. Milán a kisfiúval együtt elhagyta a települést, és az óvodást Úriban magára hagyta. Egy ottani üzlet dolgozója hívta a rendőrséget azzal, hogy talált egy gyermeket, aki azt mondta neki, hogy „ellopták az autójukat”. A rendőrök elmentek a kisfiúért és épségben hazavitték.

Az autó jeladójának bemérését követően a rendőrök azonnal felvették a kapcsolatot a szomszédos rendőrkapitányságokkal, a térfigyelő kamerák felvételeinek ellenőrzésével pedig azonosították a kocsi mozgásának útvonalát, majd Újszászon elfogták a tolvajt – ismertették.

Nem ez volt az első autó, amit a gyanúsított ellopott, hasonló jellegű bűncselekmények miatt már több eljárás indult ellene – olvasható a közleményben.

Külföld Rendőrség
