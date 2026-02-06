A benne ülő ötéves kisfiúval együtt lopott el egy autót egy húszéves férfi a Pest vármegyei Sülysápon szerdán, majd a gyermeket hat kilométerrel arrébb Úriban egy bolt előtt magára hagyta és továbbhajtott – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon csütörtökön.

A vezetéstől eltiltott K. Milánnal szemben – akit a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Újszászon fogtak el – jármű önkényes elvétele és egyedi azonosítójellel visszaélés miatt indult büntetőeljárás. A nagykátai rendőrök szerdán este kihallgatták, majd őrizetbe vétele után kezdeményezték letartoztatását. A tájékoztatás szerint egy apa február 4-én reggel kisgyermekeivel rutinszerű útjára indult Sülysápon. Amíg a kisebbet bevitte a bölcsődébe, a nagyobb a hátsó ülésen várt. Ezt látva az éppen arra sétáló szentmártonkátai férfi azonnal a járó motorral otthagyott autóba pattant, és gondolkodás nélkül elhajtott – írja az MTI. Az apa, aki

a bölcsőde előtt már csak a kocsi és a gyermek hűlt helyét találta,