Képünk illusztráció
Fotó: Gábos Albin
A benne ülő ötéves kisfiúval együtt lopott el egy autót egy húszéves férfi a Pest vármegyei Sülysápon szerdán, majd a gyermeket hat kilométerrel arrébb Úriban egy bolt előtt magára hagyta és továbbhajtott – közölte a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság a Police.hu oldalon csütörtökön.
A vezetéstől eltiltott K. Milánnal szemben – akit a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei Újszászon fogtak el – jármű önkényes elvétele és egyedi azonosítójellel visszaélés miatt indult büntetőeljárás. A nagykátai rendőrök szerdán este kihallgatták, majd őrizetbe vétele után kezdeményezték letartoztatását.
A tájékoztatás szerint egy apa február 4-én reggel kisgyermekeivel rutinszerű útjára indult Sülysápon. Amíg a kisebbet bevitte a bölcsődébe, a nagyobb a hátsó ülésen várt. Ezt látva az éppen arra sétáló szentmártonkátai férfi azonnal a járó motorral otthagyott autóba pattant, és gondolkodás nélkül elhajtott – írja az MTI. Az apa, aki
tárcsázta a segélyhívót, közben K. Milán a kisfiúval együtt elhagyta a települést, és az óvodást Úriban magára hagyta. Egy ottani üzlet dolgozója hívta a rendőrséget azzal, hogy talált egy gyermeket, aki azt mondta neki, hogy „ellopták az autójukat”. A rendőrök elmentek a kisfiúért és épségben hazavitték.
Az autó jeladójának bemérését követően a rendőrök azonnal felvették a kapcsolatot a szomszédos rendőrkapitányságokkal, a térfigyelő kamerák felvételeinek ellenőrzésével pedig azonosították a kocsi mozgásának útvonalát, majd Újszászon elfogták a tolvajt – ismertették.
Nem ez volt az első autó, amit a gyanúsított ellopott, hasonló jellegű bűncselekmények miatt már több eljárás indult ellene – olvasható a közleményben.
Újra bevezeti a kötelező sorkatonai szolgálatot a Romániával délnyugatról határos Szerbia. Idén decembertől vagy jövő év márciustól tervezik újraindítani.
Megvásárolja a medgyesi Automecanica Rt. többségi részvénycsomagját a török Otokar. A Koç Grouphoz tartozó Otokar a szárazföldi harcászati eszközök legnagyobb törökországi exportőre.
Egy ember meghalt, négyen súlyosan megsérültek kedden este Barcelona térségben egy újabb spanyolországi vonatbalesetben – közölte a katalán rendőrség.
Két román állampolgár könnyebb sérüléseket szenvedett a spanyolországi Córdoba térségében történt vasúti balesetben – erősítette meg hétfőn a külügyminisztérium.
Halálos vonatbaleset történt a dél-spanyolországi Córdoba közelében, amelyben legkevesebb 39 ember életét vesztette, a sérültek száma hetven fölött van, legalább 24 ember sérülése súlyos, közülük négy kiskorú – írja az EFE spanyol hírügynökség.
Pánik tört ki egy németországi autópályán, miután egy ittas román sofőr közel 30 kilométeren át a forgalommal szemben vezetett. Összefogással tudták feltartóztatni.
Adrian Ahrițculesei január 9-én elérte a Déli-sarkot, és ezzel beírta magát a történelembe: ő az első román állampolgár, akinek sikerült elérnie az Antarktisz mindhárom fontos pontját – jelentette be a hegymászó menedzsere, Ștefan Adrian Jurca.
Madárral ütközött, emiatt megszakította útját a Lufthansa Münchenből Kolozsvárra tartó járata Budapesten vasárnap kora délután – közölte a Budapest Airport vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok vezérigazgató-helyettese az MTI-vel.
Legalább 40 ember vesztette életét szombaton, az Egyesült Államok venezuelai műveletében, amelynek során elfogták Nicolás Maduro elnököt – írja a New York Times egy venezuelai tisztviselőre hivatkozva.
Egy román állampolgár is van a svájci Crans-Montana üdülőtelepen szilveszter éjszakáján történt tűzeset halálos áldozatai között – tájékoztatott vasárnap a külügyminisztérium.
