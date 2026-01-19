Súlyos vonatbaleset Spanyolországban, csaknem negyvenen vesztették életüket

Halálos vonatbaleset történt a dél-spanyolországi Córdoba közelében, amelyben legkevesebb 39 ember életét vesztette, a sérültek száma hetven fölött van, legalább 24 ember sérülése súlyos, közülük négy kiskorú – írja a nyomozáshoz közel álló forrásokra hivatkozva az EFE spanyol hírügynökség.

A szerencsétlenségben két nagy sebességű vonat siklott ki. Az egyik az Iryo társaság Málagából Madridból tartó járműve, a másik a Renfe vállalat Madridból Huelvába közlekedő járata. Óscar Puente közlekedési miniszter az X közösségi platformon közölte:

a spanyol fővárosba tartó vonat utolsó vagonjai siklottak ki először, és ráborultak az ellentétes irányú vágányokra, amelyen a másik vonat érkezett.

Az Iryo társaság közleménye szerint járatán több mint 300 ember utazott.

A kisiklás oka egyelőre ismeretlen.

A román külügyminisztérium információi szerint jelenleg nincs román állampolgár a spanyolországi vonatbaleset áldozatai között – közölte a külügyminisztérium szóvivője a HotNews-szal. Dos trenes de alta velocidad descarrilan en Adamuz, Córdoba.

Confirmados dos fallecidos.

Mientras Oscar Puente tuiteando contra Trump por Groenlandia y apoyando a Sarah Santaolalla.

¿Qué más tiene que pasar para que dimita este maldito inútil?pic.twitter.com/3yziMmCuFV pic.twitter.com/UfQQBuGuEV — Capitán General de los Tercios (@capTercio) January 18, 2026