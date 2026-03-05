Rovatok
Megérkeztek a budapesti reptérre az Oroszországból szabadon engedett magyar hadifoglyok

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI

A legfontosabb feladatunk, hogy Magyarországot soha ne engedjük belerángatni a háborúba – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, a kiszabadított hadifoglyokkal való, Budapestre érkezésekor.

Székelyhon

2026. március 05., 08:552026. március 05., 08:55

Megérkezett Budapestre csütörtök hajnalban az a két kényszersorozott kárpátaljai magyar hadifogoly, akiknek elengedését a miniszterrel előző nap Moszkvában folytatott tárgyalásán hagyta jóvá Vlagyimir Putyin orosz elnök.

A két kárpátaljai magyar férfit szeretteik várták a Liszt Ferenc Budapest Nemzetközi Repülőtéren.

Az őket Magyarországra hozó Szijjártó Péter külügyminiszter hangsúlyozta: Ukrajnában most már több mint négy éve egy teljesen értelmetlen háború zajlik, egy olyan háború, amelynek kitörnie sem lett volna szabad, de a kitörés után két hónappal az isztambuli béketárgyalásokon mindenképpen véget kellett volna, hogy érjen.

Két kényszersorozott magyar hadifoglyot hozhat Magyarországra Moszkvából Szijjártó Péter
Vlagyimir Putyin orosz elnök jóváhagyta két kárpátaljai magyar hadifogoly elengedését a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel folytatott tárgyalásán szerdán Moszkvában.

„Nekünk, magyaroknak minden erőnkkel ki kell állni a béke mellett” – hangsúlyozta, hozzátéve: a legfontosabb feladatuk az, hogy Magyarországot soha ne engedjük belerángatni a szomszédban zajló háborúba.

Nekünk ebből a háborúból ki kell maradnunk, és minden egyes magyar embert meg kell védenünk ennek a háborúnak a következményeitől és magától a háborútól”

– fogalmazott az MTI tudósítása szerint.

„Amíg, itt Magyarországon szuverén nemzeti kormány van, addig mi minden magyar emberért ki fogunk állni, akit akarata ellenére ennek a háborúnak az áldozatává akarnak tenni” – hangsúlyozta.

Sajnos sok magyart vittek el. Sokan meg is haltak, sokan eltűntek, és voltak, akik hadifogságba kerültek. Most ők hazatérhetnek, most már biztonságban vannak, nekik már nem kell visszatérniük a háborúba”

– mondta a külügyminiszter.

„Szinte percre pontosan 24 órával ezelőtt indultunk el pont innen, és azért indultunk el, hogy többen jöjjünk haza, mint ahányan elmentünk, és ez mint láthatják sikerült is, hála Istennek” – tette hozzá.

A kényszersorozott, magyar állampolgársággal is rendelkező, magyar nemzetiségű férfiak a Szijjártó Pétert szállító repülőgéppel érkeztek Budapestre.

Orbán Viktor miniszterelnök keddi telefonbeszélgetésükkor kérte az orosz hadifogságba esett magyar állampolgárok szabadon bocsátását Vlagyimir Putyintól. Szijjártó Péter szerda este jelentette be a két kárpátaljai magyar kényszersorozott hadifogoly elengedését, miután tárgyalt az orosz elnökkel.

Külföld Magyarország
