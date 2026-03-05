Megérkeztek a budapesti reptérre az Oroszországból szabadon engedett magyar hadifoglyok

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI
A legfontosabb feladatunk, hogy Magyarországot soha ne engedjük belerángatni a háborúba – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, a kiszabadított hadifoglyokkal való, Budapestre érkezésekor.
Megérkezett Budapestre csütörtök hajnalban az a két kényszersorozott kárpátaljai magyar hadifogoly, akiknek elengedését a miniszterrel előző nap Moszkvában folytatott tárgyalásán hagyta jóvá Vlagyimir Putyin orosz elnök.
Az őket Magyarországra hozó Szijjártó Péter külügyminiszter hangsúlyozta: Ukrajnában most már több mint négy éve egy teljesen értelmetlen háború zajlik, egy olyan háború, amelynek kitörnie sem lett volna szabad, de a kitörés után két hónappal az isztambuli béketárgyalásokon mindenképpen véget kellett volna, hogy érjen.
Vlagyimir Putyin orosz elnök jóváhagyta két kárpátaljai magyar hadifogoly elengedését a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel folytatott tárgyalásán szerdán Moszkvában.
„Nekünk, magyaroknak minden erőnkkel ki kell állni a béke mellett” – hangsúlyozta, hozzátéve: a legfontosabb feladatuk az, hogy Magyarországot soha ne engedjük belerángatni a szomszédban zajló háborúba.
– fogalmazott az MTI tudósítása szerint.
„Amíg, itt Magyarországon szuverén nemzeti kormány van, addig mi minden magyar emberért ki fogunk állni, akit akarata ellenére ennek a háborúnak az áldozatává akarnak tenni” – hangsúlyozta.
– mondta a külügyminiszter.
„Szinte percre pontosan 24 órával ezelőtt indultunk el pont innen, és azért indultunk el, hogy többen jöjjünk haza, mint ahányan elmentünk, és ez mint láthatják sikerült is, hála Istennek” – tette hozzá.
Orbán Viktor miniszterelnök keddi telefonbeszélgetésükkor kérte az orosz hadifogságba esett magyar állampolgárok szabadon bocsátását Vlagyimir Putyintól. Szijjártó Péter szerda este jelentette be a két kárpátaljai magyar kényszersorozott hadifogoly elengedését, miután tárgyalt az orosz elnökkel.
