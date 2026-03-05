Közel 4,7 millió nyugdíjast tartanak nyilván Romániában

Fotó: Tuchiluș Alex
Idén februárban 4,68 millió nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 9978-cal kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2780 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) csütörtökön közzétett adataiból.
A nyugdíjkiadások teljes összege az év második hónapjában 13,034 milliárd lej volt. A nyugdíjasok közül 526.868-an korábban a mezőgazdaságban dolgoztak, ők átlagban 718 lejes nyugdíjban részesültek.
Az állami nyugdíjrendszerben nyilvántartott személyek közül 3.783.636-an jogosultak teljes öregségi nyugdíjra, közülük 2.160.004-en nők. Az átlagnyugdíj ebben a kategóriában 3111 lej volt. Idén
(az átlagnyugdíjuk 2530 lej volt) és 393.857 személy rokkantsági nyugdíjban (az átlagnyugdíjuk 1089 lej volt).
Túlélő hozzátartozói nyugdíjat 446.078 személy kapott (az átlagnyugdíjuk 1506 lej volt), 92 nyugdíjas pedig szociális segélyben (átlagosan 540 lejben) részesült – írja az Agerpres.
Az év második felében stabilizálódni fog az infláció, addig azonban még érezhetők lesznek a gazdasági visszaesés hatásai – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan kormányfő.
Tűz ütött ki szerda este egy nagyszebeni tömbházlakásban; egy ember súlyosan megsérült, újraélesztésre volt szükség.
A kormány a csütörtöki ülésén rendeletet fogadhat el a földgáz árának ideiglenes korlátozásáról – jelentette ki Ilie Bolojan miniszterelnök.
A Mezőméhes községhez tartozó Mezővelkére vonultak a nagysármási tűzoltók szerda este, ahol egy lakóház tetőzete gyúlt ki.
A Perzsa-öböl térségében zajló háború és a Hormuzi-szoros forgalmának részleges lezárása az üzemanyagárak emelkedéséhez vezetett – jelentette ki szerda este Ilie Bolojan miniszterelnök.
Lélekemelő nagyböjti koncertre kerül sor a csíkdelnei Úr-kápolnában, a március 8-án 11 órától kezdődő szentmise után.
Vlagyimir Putyin orosz elnök jóváhagyta két kárpátaljai magyar hadifogoly elengedését a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel folytatott tárgyalásán szerdán Moszkvában.
Lenyűgöző hangszerrel egészült ki a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum. A Bartók Béla-terem új ékszerét Hankó Balázs, Magyarország kultúráért és innovációért felelős minisztere adta át, a zongorát pedig maga az alkotó szólaltatta meg először.
Kárp György 80 címmel különleges, zenés-vidám estére várják az érdeklődőket március 5-én, csütörtökön 18 órától a Szovátai Városháza dísztermében
A romániai lakások háromnegyede nincs pénzügyileg védve a természeti katasztrófák ellen, mivel a közel 10 millió lakóingatlan közül mindössze mintegy 2,4 millió rendelkezik kötelező biztosítással – jelentette ki a PAID vezérigazgatója.
