Közel 4,7 millió nyugdíjast tartanak nyilván Romániában

Idén februárban 4,68 millió nyugdíjast tartottak nyilván Romániában, 9978-cal kevesebbet, mint az előző hónapban; az átlagnyugdíj 2780 lej volt – derül ki az Országos Nyugdíjpénztár (CNPP) csütörtökön közzétett adataiból.

A nyugdíjkiadások teljes összege az év második hónapjában 13,034 milliárd lej volt. A nyugdíjasok közül 526.868-an korábban a mezőgazdaságban dolgoztak, ők átlagban 718 lejes nyugdíjban részesültek.

Az állami nyugdíjrendszerben nyilvántartott személyek közül 3.783.636-an jogosultak teljes öregségi nyugdíjra, közülük 2.160.004-en nők. Az átlagnyugdíj ebben a kategóriában 3111 lej volt. Idén