Holtan került elő a szentegyházi férfi, aki szombaton tűnt el

Képünk illusztráció
Fotó: Pixabay
Megtalálták a Szentegyházi Polgármesteri Hivatal szombaton délután eltűnt munkatársát. A férfi életét vesztette.
Lőrincz Csaba polgármester tájékoztatása szerint a férfit a szomszédai és a hivatal munkatársai egyaránt nagy erőkkel keresték szombati eltűnését követően, ám sajnos amikor rátaláltak, már nem volt életben. Kiemelte, a tragikus hírt mély megdöbbenéssel és megrendüléssel fogadták, hiszen megbecsült, jó kolléga volt.
A közösséget és a munkatársakat egyaránt megrázta az eset.
