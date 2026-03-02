Holtan került elő a szentegyházi férfi, aki szombaton tűnt el

Lőrincz Csaba polgármester tájékoztatása szerint a férfit a szomszédai és a hivatal munkatársai egyaránt nagy erőkkel keresték szombati eltűnését követően, ám sajnos amikor rátaláltak, már nem volt életben. Kiemelte, a tragikus hírt mély megdöbbenéssel és megrendüléssel fogadták, hiszen megbecsült, jó kolléga volt.

A közösséget és a munkatársakat egyaránt megrázta az eset.