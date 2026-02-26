Elbukhatja Fenyéd és Székelyudvarhely a közös buszvásárlást

Időhúzás miatt bukhatják el a buszvásárlással kapcsolatos projektet. Képünk illusztráció
Fotó: Olti Angyalka
Egyre kisebb az esély arra, hogy a már megnyert pályázat részeként közösen vásárolhasson buszokat Fenyéd és Székelyudvarhely. A városvezetés vészforgatókönyveket állított össze a beruházás megmentéséért.
„Milyen fázisban van az elektromos buszok vásárlásával kapcsolatos pályázat, amelyet közösen nyert meg Székelyudvarhely és Fenyéd?” – kérdezte Bálint Csongor, a Székelyudvarhelyért Párt frakcióvezetője Szakács-Paál Istvántól, Székelyudvarhely polgármesterétől a legutóbbi tanácsülésen.
Közbeszerzési eljárást indíthat a székelyudvarhelyi és fenyédi önkormányzat hat elektromos busz beszerzésére, miután erre jelentős támogatást nyertek. Azt szeretnék, ha nem csak a két település között indíthatnának járatokat.
Zárójelben: arról a projektről van szó, amelynek részeként buszjáratokat szeretnének indítani a két település között, sőt a várostól akár Máréfalva, Oroszhegy, Zetelaka, Felsőboldogfalva és Farkaslaka irányába is.
Próbálta, de alig tudta leplezni felháborodását az üggyel kapcsolatban Szakács-Paál István, aki rögtön vázolta is az országos helyreállítási terv programban (PNRR) támogatást nyert projekt részleteit. Erről egyébként korábban a hivatal beruházási osztályának vezetőjével egyeztetett. Rámutatott, 2022-ben kötötte meg a finanszírozási szerződést a hat elektromos busz megvásárlására a két település, majd 2023 végéig semmi előrelépés nem történt.
– fakadt ki az elöljáró. Folytatta, 2024 választási év volt, ezért nem is kér senkit számon, amiért az év első hónapjaiban inkább a kampányra összpontosított. Utóbbi esetben nem beszélt polgármesteri tévedésről, de „attól a hivatal munkatársai dolgozhattak volna.”
Szakács-Paál elmondása szerint a pályázattal kapcsolatos munka 2024 novemberében indult újra, amikor pontosításokat végeztek a dokumentumokban. A következő év tavaszán közbeszerzési eljárást írtak ki a buszok beszerzéséhez, amire négy vállalat jelentkezett, de sajnos egy cég sem felelt meg a feltételeknek.
Időközben a város levelet kapott a PNRR munkatársaitól, amelyben közölték, hogy le kell állítani a pályázatokat, amelyeknek nem kezdődött el a kivitelezése.
A kilátástalan körülmények ellenére tavaly decemberben a városvezetés úgy döntött, hogy újabb közbeszerzési eljárást hirdet a buszok beszerzéséért – így a polgármester. Erre három jelentkező volt, az általuk leadott dokumentációk kielemzése és elbírálása folyamatban van. Sajnos arról is kapott nem hivatalos levelet a városvezetés – jelezte a polgármester –, hogy a projektet le fogják állítani. A közbeszerzési eljárást ettől függetlenül nem állítják le.
Egy másik vészforgatókönyv, hogy újabb európai uniós pályázatot nyújt be a két település a beruházás megmentése érdekében. „Nem dőlhetünk hátra két évet, ha megnyerünk egy pályázatot” – szögezte le zárásként.
A polgármester részletes válaszára Bálint Csongor, a Székelyudvarhelyért Párt frakcióvezetője nem reagált.
