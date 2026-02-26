Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Elbukhatja Fenyéd és Székelyudvarhely a közös buszvásárlást

Időhúzás miatt bukhatják el a buszvásárlással kapcsolatos projektet

Időhúzás miatt bukhatják el a buszvásárlással kapcsolatos projektet. Képünk illusztráció

Fotó: Olti Angyalka

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Egyre kisebb az esély arra, hogy a már megnyert pályázat részeként közösen vásárolhasson buszokat Fenyéd és Székelyudvarhely. A városvezetés vészforgatókönyveket állított össze a beruházás megmentéséért.

Fülöp-Székely Botond

2026. február 26., 21:072026. február 26., 21:07

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

„Milyen fázisban van az elektromos buszok vásárlásával kapcsolatos pályázat, amelyet közösen nyert meg Székelyudvarhely és Fenyéd?” – kérdezte Bálint Csongor, a Székelyudvarhelyért Párt frakcióvezetője Szakács-Paál Istvántól, Székelyudvarhely polgármesterétől a legutóbbi tanácsülésen.

korábban írtuk

Mikor közlekedhetünk elektromos buszokkal Székelyudvarhely és Fenyéd között?
Mikor közlekedhetünk elektromos buszokkal Székelyudvarhely és Fenyéd között?

Közbeszerzési eljárást indíthat a székelyudvarhelyi és fenyédi önkormányzat hat elektromos busz beszerzésére, miután erre jelentős támogatást nyertek. Azt szeretnék, ha nem csak a két település között indíthatnának járatokat.

Zárójelben: arról a projektről van szó, amelynek részeként buszjáratokat szeretnének indítani a két település között, sőt a várostól akár Máréfalva, Oroszhegy, Zetelaka, Felsőboldogfalva és Farkaslaka irányába is.

Az idő telt, a munka állt

Próbálta, de alig tudta leplezni felháborodását az üggyel kapcsolatban Szakács-Paál István, aki rögtön vázolta is az országos helyreállítási terv programban (PNRR) támogatást nyert projekt részleteit. Erről egyébként korábban a hivatal beruházási osztályának vezetőjével egyeztetett. Rámutatott, 2022-ben kötötte meg a finanszírozási szerződést a hat elektromos busz megvásárlására a két település, majd 2023 végéig semmi előrelépés nem történt.

Idézet
Két év úgy telt el, hogy bár nyertünk egy pályázatot, bemutattuk a sajtónak, örvendeztünk, de semmi munka nem volt a háttérben

– fakadt ki az elöljáró. Folytatta, 2024 választási év volt, ezért nem is kér senkit számon, amiért az év első hónapjaiban inkább a kampányra összpontosított. Utóbbi esetben nem beszélt polgármesteri tévedésről, de „attól a hivatal munkatársai dolgozhattak volna.”

Hirdetés

Szakács-Paál elmondása szerint a pályázattal kapcsolatos munka 2024 novemberében indult újra, amikor pontosításokat végeztek a dokumentumokban. A következő év tavaszán közbeszerzési eljárást írtak ki a buszok beszerzéséhez, amire négy vállalat jelentkezett, de sajnos egy cég sem felelt meg a feltételeknek.

Időközben a város levelet kapott a PNRR munkatársaitól, amelyben közölték, hogy le kell állítani a pályázatokat, amelyeknek nem kezdődött el a kivitelezése.

Megoldást keresnek

A kilátástalan körülmények ellenére tavaly decemberben a városvezetés úgy döntött, hogy újabb közbeszerzési eljárást hirdet a buszok beszerzéséért – így a polgármester. Erre három jelentkező volt, az általuk leadott dokumentációk kielemzése és elbírálása folyamatban van. Sajnos arról is kapott nem hivatalos levelet a városvezetés – jelezte a polgármester –, hogy a projektet le fogják állítani. A közbeszerzési eljárást ettől függetlenül nem állítják le.

Ha sikerül nyertest hirdetni, akkor el fognak menni Bukarestbe, hogy különleges miniszteri memorandumot kérve folytathassák a beruházást.

Egy másik vészforgatókönyv, hogy újabb európai uniós pályázatot nyújt be a két település a beruházás megmentése érdekében. „Nem dőlhetünk hátra két évet, ha megnyerünk egy pályázatot” – szögezte le zárásként.

A polgármester részletes válaszára Bálint Csongor, a Székelyudvarhelyért Párt frakcióvezetője nem reagált.

Udvarhelyszék Székelyudvarhely Közlekedés Fenyéd
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 26., csütörtök

Adócsökkentési remények és zöld utat kapott beruházások Székelyudvarhelyen

Három utca és két jelentős középület modernizálási terveit hagyták jóvá a székelyudvarhelyi tanácsosok a februári ülésükön, csütörtökön. Mindemellett a helyi adók esetleges csökkentéséről is szó esett.

Adócsökkentési remények és zöld utat kapott beruházások Székelyudvarhelyen
Adócsökkentési remények és zöld utat kapott beruházások Székelyudvarhelyen
2026. február 26., csütörtök

Adócsökkentési remények és zöld utat kapott beruházások Székelyudvarhelyen
Hirdetés
2026. február 26., csütörtök

Áramszünet lesz Farkaslaka néhány utcájában

Áramszünet lesz Farkaslaka számos háztartásában február 27-én, pénteken 9 és 17 óra között.

Áramszünet lesz Farkaslaka néhány utcájában
Áramszünet lesz Farkaslaka néhány utcájában
2026. február 26., csütörtök

Áramszünet lesz Farkaslaka néhány utcájában
2026. február 26., csütörtök

Körvonalazódnak a közlekedési változások Székelyudvarhely szombatfalvi részén

Forgalmi átszervezések előtt áll a szombatfalvi városrész. A Lejtő utca egy részének egyirányúsítása, a teherforgalom irányának pontosítása és a jelzőlámpák visszaállítása mellett a városközpont jövőbeni, „shared space” alapú átalakítása is szóba került.

Körvonalazódnak a közlekedési változások Székelyudvarhely szombatfalvi részén
Körvonalazódnak a közlekedési változások Székelyudvarhely szombatfalvi részén
2026. február 26., csütörtök

Körvonalazódnak a közlekedési változások Székelyudvarhely szombatfalvi részén
2026. február 26., csütörtök

Tűz ütött ki Székelyudvarhelyen szerdán este – videóval

Lángok csaptak fel egy melléképületben Székelyudvarhelyen szerda késő este.

Tűz ütött ki Székelyudvarhelyen szerdán este – videóval
Tűz ütött ki Székelyudvarhelyen szerdán este – videóval
2026. február 26., csütörtök

Tűz ütött ki Székelyudvarhelyen szerdán este – videóval
Hirdetés
2026. február 24., kedd

Színészek és táncosok mesélnek a barátság erejéről Székelyudvarhelyen

A barátság erejéről szól a Barátságunk története című új mesejáték, amelyet a Tomcsa Sándor Színház és az Udvarhely Néptáncműhely közösen visz színpadra Székelyudvarhelyen. Az összművészeti előadás bemutatóját szombaton tartják.

Színészek és táncosok mesélnek a barátság erejéről Székelyudvarhelyen
Színészek és táncosok mesélnek a barátság erejéről Székelyudvarhelyen
2026. február 24., kedd

Színészek és táncosok mesélnek a barátság erejéről Székelyudvarhelyen
2026. február 23., hétfő

Anyamedve a kamerák kereszttüzében: egyelőre nem jelent veszélyt a sóskúti lakó

Távolságtartásra intenek a Sóskúton tanyázó medvecsalád miatt. A két bocsával pihenő anyamedve ugyan közel, mintegy 30–40 méterre húzódott meg a diákszállótól, de eddigi viselkedése alapján nem keresi az emberek társaságát és nem mutat agressziót.

Anyamedve a kamerák kereszttüzében: egyelőre nem jelent veszélyt a sóskúti lakó
Anyamedve a kamerák kereszttüzében: egyelőre nem jelent veszélyt a sóskúti lakó
2026. február 23., hétfő

Anyamedve a kamerák kereszttüzében: egyelőre nem jelent veszélyt a sóskúti lakó
2026. február 23., hétfő

Kápolnási Zsolt történész tart történelmi visszatekintőt

Kápolnási Zsolt történész Székelyudvarhely és Budapest a millenniumi ünnepségek hevében (1896) címmel tart előadást február 26-án Székelyudvarhelyen.

Kápolnási Zsolt történész tart történelmi visszatekintőt
Kápolnási Zsolt történész tart történelmi visszatekintőt
2026. február 23., hétfő

Kápolnási Zsolt történész tart történelmi visszatekintőt
Hirdetés
2026. február 20., péntek

Egészségügyi szakembereknek és pácienseknek egyaránt szól a székelyudvarhelyi kórháznapok idei kiadása

A város egyik legnagyobb tudományos rendezvényévé nőtte ki magát a Székelyudvarhelyi Kórház Napok: a harmadik kiadást március 4–7. között tartják. Idén is külön napot szentelnek a prevenciós, lakosságnak szóló programoknak.

Egészségügyi szakembereknek és pácienseknek egyaránt szól a székelyudvarhelyi kórháznapok idei kiadása
Egészségügyi szakembereknek és pácienseknek egyaránt szól a székelyudvarhelyi kórháznapok idei kiadása
2026. február 20., péntek

Egészségügyi szakembereknek és pácienseknek egyaránt szól a székelyudvarhelyi kórháznapok idei kiadása
2026. február 20., péntek

Figyelem: tíz közkút és forrás vizéből csak egy iható Maros megyében

Szigorú figyelmeztetést adott ki a Maros Megyei Közegészségügyi Igazgatóság: a bevizsgált közkutak és források kevesebb mint 10 százaléka rendelkezik mindenki számára iható vízzel. Nitráttartalom vagy a bakteriális fertőzöttség miatt tilos a fogyasztás.

Figyelem: tíz közkút és forrás vizéből csak egy iható Maros megyében
Figyelem: tíz közkút és forrás vizéből csak egy iható Maros megyében
2026. február 20., péntek

Figyelem: tíz közkút és forrás vizéből csak egy iható Maros megyében
2026. február 20., péntek

Új mentőautó szolgál Korond térségében

Korszerű, négykerék-meghajtású mentőautóval bővült Korond és a környező települések sürgősségi egészségügyi ellátása, ami jelentősen javítja a beavatkozások gyorsaságát, különösen a hegyvidéki térségben.

Új mentőautó szolgál Korond térségében
Új mentőautó szolgál Korond térségében
2026. február 20., péntek

Új mentőautó szolgál Korond térségében
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!