Filmekbe illő autós üldőzés zajlott szombat éjjel Csíkszeredában

Az üldözést követően a sofőr végül a Mihail Sadoveanu utcában megállt, kiszállt az autóból, és gyalog próbált elmenekülni.
Fotó: Csíki közlekedési infó / Facebook
Nem állt meg rendőrök jelzésére, előbb autóval, majd gyalogosan próbált menekülni egy fiatal Csíkszeredában vasárnapra virradóra. Mint kiderült, ittasan, felfüggesztett jogosítvánnyal vezetettt egy lejárt forgalmi engedélyű autót.
Megdöbbentő látvány fogadta a Szentlélek utcában közlekedőket vasárnap reggel Csíkszeredában. Járdára dőlt villanyoszlop, kidöntött közlekedési tábla és szétszóródott autóalkatrészek jelezték: nem mindennapi események zajlottak ott az éjszaka folyamán.
Fotó: Székelyhon
Utánanéztünk, mi is történt pontosan: mint kiderült, éjszaka egy óra előtt valamivel filmbe illő autós üldözés zajlott a város utcáin.
Răducanu Mariana Ramona, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a Székelyhon érdeklődésére elmondta, a csíkszeredai rendőrség szolgálatban lévő járőre a Petőfi Sándor és a Szentlélek utcák kereszteződésében egy megrongálódott személygépkocsit intett megállásra. Mivel
A sofőr végül a Mihail Sadoveanu utcában állt meg, kiszállt az autóból, és gyalog próbált elmenekülni a tömbházak között.
Fotó: Székelyhon
Az illetőt rövid időn belül sikerült elfogniuk a rendőröknek, majd rendőrségre kísérték kihallgatásra. A férfi azonosítása során kiderült, hogy
Ha ez mind nem lett volna elég, a rendőrségi ellenőrzésekből az is kiderült, hogy mielőtt megállították volna, a fiatal állítólag megrongált egy, a város egyik utcájában parkoló gépkocsit, valamint egy villanyoszlopot a Szentlélek utcában.
Fotó: Székelyhon
A vizsgálatok azt is feltárták, hogy az autó ideiglenes rendszáma lejárt. Az adatbázisok ellenőrzése során ráadásul arra is fény derült, hogy a fiatal jogosítványa fel volt függesztve. A bizonyítékok összegyűjtését követően a rendőrök vasárnap reggel őrizetbe vették a férfit.
A nyomozás büntetőeljárás keretében folytatódik ittas és jogosítvány nélküli vezetés, valamint bejegyzetlen járművel való közlekedés miatt.
