Filmekbe illő autós üldőzés zajlott szombat éjjel Csíkszeredában

Az üldözést követően a sofőr végül a Mihail Sadoveanu utcában megállt, kiszállt az autóból, és gyalog próbált elmenekülni. • Fotó: Csíki közlekedési infó / Facebook

Az üldözést követően a sofőr végül a Mihail Sadoveanu utcában megállt, kiszállt az autóból, és gyalog próbált elmenekülni.

Fotó: Csíki közlekedési infó / Facebook

Nem állt meg rendőrök jelzésére, előbb autóval, majd gyalogosan próbált menekülni egy fiatal Csíkszeredában vasárnapra virradóra. Mint kiderült, ittasan, felfüggesztett jogosítvánnyal vezetettt egy lejárt forgalmi engedélyű autót.

Székelyhon

2026. február 22., 13:122026. február 22., 13:12

2026. február 22., 15:122026. február 22., 15:12

Megdöbbentő látvány fogadta a Szentlélek utcában közlekedőket vasárnap reggel Csíkszeredában. Járdára dőlt villanyoszlop, kidöntött közlekedési tábla és szétszóródott autóalkatrészek jelezték: nem mindennapi események zajlottak ott az éjszaka folyamán.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

Utánanéztünk, mi is történt pontosan: mint kiderült, éjszaka egy óra előtt valamivel filmbe illő autós üldözés zajlott a város utcáin.

Răducanu Mariana Ramona, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a Székelyhon érdeklődésére elmondta, a csíkszeredai rendőrség szolgálatban lévő járőre a Petőfi Sándor és a Szentlélek utcák kereszteződésében egy megrongálódott személygépkocsit intett megállásra. Mivel

a jármű vezetője nem állt meg a rendőröl jelzésére, utána eredtek és több utcán keresztül üldözték.

A sofőr végül a Mihail Sadoveanu utcában állt meg, kiszállt az autóból, és gyalog próbált elmenekülni a tömbházak között.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

Az illetőt rövid időn belül sikerült elfogniuk a rendőröknek, majd rendőrségre kísérték kihallgatásra. A férfi azonosítása során kiderült, hogy

egy 26 éves csíkszeredai fiatalról van szó, aki jelentős mennyiségű alkoholt fogyasztott a történteket megelőzően: leheletéből 0,67 mg/liter légalkoholszintet mutatott ki a készülék.

Ha ez mind nem lett volna elég, a rendőrségi ellenőrzésekből az is kiderült, hogy mielőtt megállították volna, a fiatal állítólag megrongált egy, a város egyik utcájában parkoló gépkocsit, valamint egy villanyoszlopot a Szentlélek utcában.

• Fotó: Székelyhon Galéria

Fotó: Székelyhon

A vizsgálatok azt is feltárták, hogy az autó ideiglenes rendszáma lejárt. Az adatbázisok ellenőrzése során ráadásul arra is fény derült, hogy a fiatal jogosítványa fel volt függesztve. A bizonyítékok összegyűjtését követően a rendőrök vasárnap reggel őrizetbe vették a férfit.

A nyomozás büntetőeljárás keretében folytatódik ittas és jogosítvány nélküli vezetés, valamint bejegyzetlen járművel való közlekedés miatt.

Csíkszék Csíkszereda Bűnügy Rendőrség
