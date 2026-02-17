Öt külföldi próbált csalással román okmányt szerezni Csíkszeredában

Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Az ukrajnai háború kezdete óta öt külföldi állampolgár – mind a volt Szovjetunió területéről – próbált csalással román személyi okmányt szerezni Csíkszeredában. Az eseteket időben kiszűrték, az ügyészség vizsgálja a gyanús kísérleteket.
2026. február 17., 12:242026. február 17., 12:24
A tájékoztatás szerint mind az öt esetben csalási kísérlet megalapozott gyanúja merült fel még az okmányok kiállítása előtt, ezért a szolgálat 48 órán belül a bírósághoz fordult. A Hargita Megyei Személynyilvántartási Igazgatóság ugyanakkor megtette a szükséges lépéseket a büntetőeljárás megindítása érdekében.
A polgármesteri hivatal közleménye szerint az eseteket az ügyészség vizsgálja, és jogerős bírósági döntésig az érintetteket megilleti az ártatlanság vélelme – írja az Agerpres.
A közlemény szerint az országos szinten is növekvő számú csalási kísérletek miatt a csíkszeredai szolgálat fokozott figyelmet fordít az iratok ellenőrzésére, és az összes gyanús esetben értesíti az illetékes hatóságokat.
