Öt külföldi próbált csalással román okmányt szerezni Csíkszeredában

Az ukrajnai háború kezdete óta öt külföldi állampolgár – mind a volt Szovjetunió területéről – próbált csalással román személyi okmányt szerezni Csíkszeredában. Az eseteket időben kiszűrték, az ügyészség vizsgálja a gyanús kísérleteket.

A tájékoztatás szerint mind az öt esetben csalási kísérlet megalapozott gyanúja merült fel még az okmányok kiállítása előtt, ezért a szolgálat 48 órán belül a bírósághoz fordult. A Hargita Megyei Személynyilvántartási Igazgatóság ugyanakkor megtette a szükséges lépéseket a büntetőeljárás megindítása érdekében.

Az egyik ügyben a feltételezett elkövetőt a rendőrség közreműködésével tetten érték az okmányok átadásának pillanatában, majd előállították és kihallgatták.

A polgármesteri hivatal közleménye szerint az eseteket az ügyészség vizsgálja, és jogerős bírósági döntésig az érintetteket megilleti az ártatlanság vélelme – írja az Agerpres.

A közlemény szerint az országos szinten is növekvő számú csalási kísérletek miatt a csíkszeredai szolgálat fokozott figyelmet fordít az iratok ellenőrzésére, és az összes gyanús esetben értesíti az illetékes hatóságokat.