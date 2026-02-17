Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Öt külföldi próbált csalással román okmányt szerezni Csíkszeredában

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Az ukrajnai háború kezdete óta öt külföldi állampolgár – mind a volt Szovjetunió területéről – próbált csalással román személyi okmányt szerezni Csíkszeredában. Az eseteket időben kiszűrték, az ügyészség vizsgálja a gyanús kísérleteket.

Székelyhon

2026. február 17., 12:242026. február 17., 12:24

2026. február 17., 12:252026. február 17., 12:25

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A tájékoztatás szerint mind az öt esetben csalási kísérlet megalapozott gyanúja merült fel még az okmányok kiállítása előtt, ezért a szolgálat 48 órán belül a bírósághoz fordult. A Hargita Megyei Személynyilvántartási Igazgatóság ugyanakkor megtette a szükséges lépéseket a büntetőeljárás megindítása érdekében.

Az egyik ügyben a feltételezett elkövetőt a rendőrség közreműködésével tetten érték az okmányok átadásának pillanatában, majd előállították és kihallgatták.

A polgármesteri hivatal közleménye szerint az eseteket az ügyészség vizsgálja, és jogerős bírósági döntésig az érintetteket megilleti az ártatlanság vélelme – írja az Agerpres.

Hirdetés

A közlemény szerint az országos szinten is növekvő számú csalási kísérletek miatt a csíkszeredai szolgálat fokozott figyelmet fordít az iratok ellenőrzésére, és az összes gyanús esetben értesíti az illetékes hatóságokat.

Csíkszék Csíkszereda
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 16., hétfő

A csíkszeredaiak egy része szeret szabálytalanul parkolni gyalogátkelőkön, zöldövezeteken

Bár a helyi rendőrség csapata létszámát tekintve egy kisebb baráti társaságnak is beillene, a Csíkszeredai Helyi Rendőrség rendkívül aktív évet zárt: tavaly összesen 2331 jegyzőkönyvet állítottak ki, a bírságok összértéke pedig elérte az 1,4 millió lejt.

A csíkszeredaiak egy része szeret szabálytalanul parkolni gyalogátkelőkön, zöldövezeteken
A csíkszeredaiak egy része szeret szabálytalanul parkolni gyalogátkelőkön, zöldövezeteken
2026. február 16., hétfő

A csíkszeredaiak egy része szeret szabálytalanul parkolni gyalogátkelőkön, zöldövezeteken
Hirdetés
2026. február 16., hétfő

Az Anghel Saligny program helyett uniós támogatással újítanak fel két csíkszeredai utcát  

Lemond Csíkszereda az Anghel Saligny program támogatásáról, amelyet a Hajnal, Akác és Gyár utcák felújítására biztosítottak korábban, ezeket ugyanis európai uniós támogatással szeretnék korszerűsíteni.

Az Anghel Saligny program helyett uniós támogatással újítanak fel két csíkszeredai utcát  
Az Anghel Saligny program helyett uniós támogatással újítanak fel két csíkszeredai utcát  
2026. február 16., hétfő

Az Anghel Saligny program helyett uniós támogatással újítanak fel két csíkszeredai utcát  
2026. február 16., hétfő

A gyalogátkelőn gázoltak el egy fiatal lányt Csíkszeredában

Megsérült egy fiatal lány, miután a gyalogátkelőn elgázolták vasárnap este Csíkszeredában, a Brassói úton.

A gyalogátkelőn gázoltak el egy fiatal lányt Csíkszeredában
A gyalogátkelőn gázoltak el egy fiatal lányt Csíkszeredában
2026. február 16., hétfő

A gyalogátkelőn gázoltak el egy fiatal lányt Csíkszeredában
2026. február 13., péntek

Nemsokára bárki személyi igazolványt igényelhet Csíkszentsimonban is

Nemcsak a községbeliek, hanem gyakorlatilag bárki igényelhet rövidesen új személyi igazolványt Csíkszentsimonban, ahol megnyílik az első csíkszéki községi személyi nyilvántartó iroda.

Nemsokára bárki személyi igazolványt igényelhet Csíkszentsimonban is
Nemsokára bárki személyi igazolványt igényelhet Csíkszentsimonban is
2026. február 13., péntek

Nemsokára bárki személyi igazolványt igényelhet Csíkszentsimonban is
Hirdetés
2026. február 13., péntek

Gyalogátkelőn ütöttek el egy idős házaspárt

Kórházi ellátásra szorult az a két idős, akiket egy gyalogátjárón ütöttek el Csíkszereda központjában hétfőn. A rendőrség vizsgálja a baleset körülményeit.

Gyalogátkelőn ütöttek el egy idős házaspárt
Gyalogátkelőn ütöttek el egy idős házaspárt
2026. február 13., péntek

Gyalogátkelőn ütöttek el egy idős házaspárt
2026. február 13., péntek

Csíkcsobotfalván vasárnap lesz farsangbúcsúztatás

A közigazgatásilag Csíkszeredához tartozó Csíkcsobotfalván vasárnap délután tartják a hagyományos farsangbúcsúztatót. A csobotfalviak szombaton részt vesznek Alsósófalván a megyei farsangbúcsúztatón, majd saját településükön is eltemetik a telet.

Csíkcsobotfalván vasárnap lesz farsangbúcsúztatás
Csíkcsobotfalván vasárnap lesz farsangbúcsúztatás
2026. február 13., péntek

Csíkcsobotfalván vasárnap lesz farsangbúcsúztatás
2026. február 13., péntek

Az utolsó jóváhagyásokra várnak: egymillió lejes versenyfutás az idővel Csíkszeredában

Komoly pénzügyi kockázatot vállal a csíkszeredai önkormányzat, ha június közepéig nem sikerül lezárnia az új általános városrendezési terv engedélyeztetési folyamatát. Jelenleg a szükséges negyvenkét jóváhagyás jelentős része már megvan.

Az utolsó jóváhagyásokra várnak: egymillió lejes versenyfutás az idővel Csíkszeredában
Az utolsó jóváhagyásokra várnak: egymillió lejes versenyfutás az idővel Csíkszeredában
2026. február 13., péntek

Az utolsó jóváhagyásokra várnak: egymillió lejes versenyfutás az idővel Csíkszeredában
Hirdetés
2026. február 12., csütörtök

Holtan találtak egy férfit Menaságújfaluban, a tragédia körülményeit vizsgálják

A patakmederben találták meg egy férfi holttestét a Csíkszentgyörgy községhez tartozó Menaságújfaluban szerdán este, a halálának körülményeit még vizsgálják.

Holtan találtak egy férfit Menaságújfaluban, a tragédia körülményeit vizsgálják
Holtan találtak egy férfit Menaságújfaluban, a tragédia körülményeit vizsgálják
2026. február 12., csütörtök

Holtan találtak egy férfit Menaságújfaluban, a tragédia körülményeit vizsgálják
2026. február 11., szerda

A csíkszeredai művelődési ház felújítási munkálatait nyárig be kell fejezni

Alapos külső és belső átalakuláson esik át a Csíki Játékszínnek és a Hargita Székely Néptáncszínháznak otthont adó épület. A szerdai építőtelep-bejáráson kiderült: restaurált művészeti értékek is várják majd a közönséget a nyári átadás után.

A csíkszeredai művelődési ház felújítási munkálatait nyárig be kell fejezni
A csíkszeredai művelődési ház felújítási munkálatait nyárig be kell fejezni
2026. február 11., szerda

A csíkszeredai művelődési ház felújítási munkálatait nyárig be kell fejezni
2026. február 10., kedd

Érvénytelenítette a bíróság a Csukás-tó területének kisajátítását

Jogerőssé vált az a bírósági végzés, amely hatályon kívül helyezte a tusnádfürdői önkormányzat azon határozatát, amellyel a város kisajátította a Csukás-tó területét. A városvezetés eleget tesz ennek, de a kisajátítás újraindítására készül.

Érvénytelenítette a bíróság a Csukás-tó területének kisajátítását
Érvénytelenítette a bíróság a Csukás-tó területének kisajátítását
2026. február 10., kedd

Érvénytelenítette a bíróság a Csukás-tó területének kisajátítását
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!