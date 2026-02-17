Módosul az alkalmazottak munkaidő-nyilvántartásának szabályozása az előadó-művészeti intézményeknél – jelentette be kedden a kulturális minisztérium.

A közlemény szerint a 2007/21-es kormányrendeletet módosító tervezetet

március első tíz napjában dolgozza ki a minisztérium által létrehozott munkacsoport az érintettek bevonásával.

A minisztérium közölte, hogy olyan kötelező erejű és közvetlenül alkalmazandó szabályozást kívánnak bevezetni, amelyet nem előz meg próbaidőszak – ismerteti az Agerpres .

A pénteki tanácskozáson a kulturális és a munkaügyi minisztérium képviselői, a szakszervezetek és az érintett szakmai kategóriák – a művészeti, műszaki, vezetői és beosztotti állomány – képviselői vettek részt. A résztvevők egyetértettek abban, hogy célzottan kell módosítani a hatályos jogszabályt.

A munkacsoport ülésein az előadóművészeti intézmények további képviselői is részt vehetnek. A kulturális minisztérium február 19-én 17 óráig várja az érdeklődők jelentkezését.