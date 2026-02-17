Képünk illusztráció
Módosul az alkalmazottak munkaidő-nyilvántartásának szabályozása az előadó-művészeti intézményeknél – jelentette be kedden a kulturális minisztérium.
2026. február 17., 12:432026. február 17., 12:43
A közlemény szerint a 2007/21-es kormányrendeletet módosító tervezetet
A minisztérium közölte, hogy olyan kötelező erejű és közvetlenül alkalmazandó szabályozást kívánnak bevezetni, amelyet nem előz meg próbaidőszak – ismerteti az Agerpres.
Erről a kulturális minisztériumban múlt pénteken tartott egyeztetésen döntöttek, miután
A pénteki tanácskozáson a kulturális és a munkaügyi minisztérium képviselői, a szakszervezetek és az érintett szakmai kategóriák – a művészeti, műszaki, vezetői és beosztotti állomány – képviselői vettek részt. A résztvevők egyetértettek abban, hogy célzottan kell módosítani a hatályos jogszabályt.
A munkacsoport ülésein az előadóművészeti intézmények további képviselői is részt vehetnek. A kulturális minisztérium február 19-én 17 óráig várja az érdeklődők jelentkezését.
