Módosul az előadó-művészeti intézmények alkalmazottainak munkaidő-nyilvántartása

Képünk illusztráció • Fotó: Borbély Fanni

Képünk illusztráció

Fotó: Borbély Fanni

Módosul az alkalmazottak munkaidő-nyilvántartásának szabályozása az előadó-művészeti intézményeknél – jelentette be kedden a kulturális minisztérium.

Székelyhon

2026. február 17., 12:422026. február 17., 12:42

2026. február 17., 12:432026. február 17., 12:43

A közlemény szerint a 2007/21-es kormányrendeletet módosító tervezetet

március első tíz napjában dolgozza ki a minisztérium által létrehozott munkacsoport az érintettek bevonásával.

A minisztérium közölte, hogy olyan kötelező erejű és közvetlenül alkalmazandó szabályozást kívánnak bevezetni, amelyet nem előz meg próbaidőszak – ismerteti az Agerpres.

Erről a kulturális minisztériumban múlt pénteken tartott egyeztetésen döntöttek, miután

visszavonták a napi munkaidőn túl végzett tevékenység egységes nyilvántartására vonatkozó korábbi utasításokat.

A pénteki tanácskozáson a kulturális és a munkaügyi minisztérium képviselői, a szakszervezetek és az érintett szakmai kategóriák – a művészeti, műszaki, vezetői és beosztotti állomány – képviselői vettek részt. A résztvevők egyetértettek abban, hogy célzottan kell módosítani a hatályos jogszabályt.

A munkacsoport ülésein az előadóművészeti intézmények további képviselői is részt vehetnek. A kulturális minisztérium február 19-én 17 óráig várja az érdeklődők jelentkezését.

