Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Használt lábbeliket dobott el, rekordbüntetést kapott

• Fotó: Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség

Fotó: Marosvásárhelyi Helyi Rendőrség

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

45 ezer lejes pénzbírságot róttak ki kedden a marosvásárhelyi rendőrök egy marosszentannai férfira, aki nagy mennyiségű használt cipőt, zsákot és más hulladékot dobott közterületre.

Simon Virág

2026. február 17., 14:232026. február 17., 14:23

2026. február 17., 14:252026. február 17., 14:25

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A marosvásárhelyi helyi rendőrség közösségi oldalán számolt be arról, hogy kedden

sikerült azonosítani és megbírságolni azt a férfit, aki tavaly novemberben nagy mennyiségű hulladékot dobott el közterületre.

Kiderült, hogy a marosszentannai elkövető azt mondta a hulladékok eredeti tulajdonosainak, hogy elviszi tőlük a használt cipőket és más szemetet és azzal fogja fűteni a házát.

Hirdetés

Fizettek is neki, hogy megszabaduljanak a fölösleges termékektől. De a férfi, előzetes ígéretével ellentétben,

a nagy mennyiségű szemetet eldobta a remeteszegi régi temető bejárata mellé.

A helyi rendőrök a marosvásárhelyi rendőrökkel közösen kiderítették, hogy honnan származnak a hulladékok és így derült fény a szemetelő kilétére is.

A tettest megbírságolták, a volt tulajdonosokat pedig felszólították, hogy szállíttassák el a használt cipőket, zsákokat és más hulladékokat a helyszínről.

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 17., kedd

Indul a Potápi Tehetségprogram: ösztöndíjjal támogatják a közösségükért dolgozó fiatalokat

A Potápi Árpád János Alapítvány a Magyar Nemzetért elindítja a Potápi Tehetségprogramot. A program célja, hogy támogassa a tehetséges és szülőföldjük iránt elkötelezett külhoni és anyaországi fiatalokat – közölte az alapítvány.

Indul a Potápi Tehetségprogram: ösztöndíjjal támogatják a közösségükért dolgozó fiatalokat
Indul a Potápi Tehetségprogram: ösztöndíjjal támogatják a közösségükért dolgozó fiatalokat
2026. február 17., kedd

Indul a Potápi Tehetségprogram: ösztöndíjjal támogatják a közösségükért dolgozó fiatalokat
Hirdetés
2026. február 17., kedd

Szánkózás közben esett a folyóba két kiskorú: az egyikük megmenekült, a másikuk holtteste most került elő

A kolozsvári tűzoltók kedden megtalálták annak a négyéves gyermeknek a holttestét, aki január 23-án tűnt el a Kis-Szamosban.

Szánkózás közben esett a folyóba két kiskorú: az egyikük megmenekült, a másikuk holtteste most került elő
Szánkózás közben esett a folyóba két kiskorú: az egyikük megmenekült, a másikuk holtteste most került elő
2026. február 17., kedd

Szánkózás közben esett a folyóba két kiskorú: az egyikük megmenekült, a másikuk holtteste most került elő
2026. február 17., kedd

Gazdasági szakértő: a következő két évben a beruházások felgyorsítása a növekedés kulcsa

A következő két évben a beruházások felgyorsítása a gazdasági növekedés kulcsa makro- és mikrogazdasági szinten egyaránt – hangsúlyozta kedden Iancu Guda közgazdász a Romanian Business Leaders konferenciáján.

Gazdasági szakértő: a következő két évben a beruházások felgyorsítása a növekedés kulcsa
Gazdasági szakértő: a következő két évben a beruházások felgyorsítása a növekedés kulcsa
2026. február 17., kedd

Gazdasági szakértő: a következő két évben a beruházások felgyorsítása a növekedés kulcsa
2026. február 17., kedd

Kiáll a székelyek mellett az FK Csíkszereda sorozatos bírságolása miatt egy román történész

Cristian Sandache galaci történész szerint a Román Labdarúgó Szövetség diszkriminatív módon, idióta hozzáállással viszonyul az FK Csíkszeredához, amikor sorozatos bírságokkal sújtja a klubot a közösségi szimbólumok használata miatt.

Kiáll a székelyek mellett az FK Csíkszereda sorozatos bírságolása miatt egy román történész
Kiáll a székelyek mellett az FK Csíkszereda sorozatos bírságolása miatt egy román történész
2026. február 17., kedd

Kiáll a székelyek mellett az FK Csíkszereda sorozatos bírságolása miatt egy román történész
Hirdetés
2026. február 17., kedd

Módosul az előadó-művészeti intézmények alkalmazottainak munkaidő-nyilvántartása

Módosul az alkalmazottak munkaidő-nyilvántartásának szabályozása az előadó-művészeti intézményeknél – jelentette be kedden a kulturális minisztérium.

Módosul az előadó-művészeti intézmények alkalmazottainak munkaidő-nyilvántartása
Módosul az előadó-művészeti intézmények alkalmazottainak munkaidő-nyilvántartása
2026. február 17., kedd

Módosul az előadó-művészeti intézmények alkalmazottainak munkaidő-nyilvántartása
2026. február 17., kedd

Újra működhet a ditrói kórház

Újra fogadja a betegeket a gyergyóditrói kórházi egység, miután sikerült rendezni a működés jogi feltételeit és megkötni a szükséges szerződéseket.

Újra működhet a ditrói kórház
Újra működhet a ditrói kórház
2026. február 17., kedd

Újra működhet a ditrói kórház
2026. február 17., kedd

Átszabták a dolgokat: 21 millió lejt osztottak újra beruházásokra Csíkszeredában

Csíkszereda városa lemondott három utca felújításának állami támogatásáról, hogy azokat uniós forrásokból valósítsa meg, a felszabadult 21 millió lejt pedig hidakra, bicikliutakra és más elmaradt utcák korszerűsítésére fordítják.

Átszabták a dolgokat: 21 millió lejt osztottak újra beruházásokra Csíkszeredában
Átszabták a dolgokat: 21 millió lejt osztottak újra beruházásokra Csíkszeredában
2026. február 17., kedd

Átszabták a dolgokat: 21 millió lejt osztottak újra beruházásokra Csíkszeredában
Hirdetés
2026. február 17., kedd

Tovább nőtt Románia államadóssága: novemberben elérte az 1121 milliárd lejt

A pénzügyminisztérium kedden közzétett adatai szerint tavaly novemberben az előző havi 1116 milliárd lejről 1121 milliárd lejre nőtt az államadósság.

Tovább nőtt Románia államadóssága: novemberben elérte az 1121 milliárd lejt
Tovább nőtt Románia államadóssága: novemberben elérte az 1121 milliárd lejt
2026. február 17., kedd

Tovább nőtt Románia államadóssága: novemberben elérte az 1121 milliárd lejt
2026. február 17., kedd

Erős szél, havazás és hideg várható az elkövetkező napokban

Hideg időre, havazásra és szélre figyelmeztető, sárga jelzésű riasztásokat adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia területének mintegy felére, köztük Erdélyre is.

Erős szél, havazás és hideg várható az elkövetkező napokban
Erős szél, havazás és hideg várható az elkövetkező napokban
2026. február 17., kedd

Erős szél, havazás és hideg várható az elkövetkező napokban
2026. február 17., kedd

Elérte a PSD, hogy ne csökkenjen 10 százalékkal az egészségügyi, rendvédelmi és oktatási alkalmazottak bére

A kormánykoalíció pártjai elfogadták, hogy a rendvédelmi, az oktatási és az egészségügyi intézmények alkalmazottainak jövedelme mentesüljön a 10 százalékos csökkentés alól – számolt be hétfőn este Sorin Grindeanu, a PSD elnöke.

Elérte a PSD, hogy ne csökkenjen 10 százalékkal az egészségügyi, rendvédelmi és oktatási alkalmazottak bére
Elérte a PSD, hogy ne csökkenjen 10 százalékkal az egészségügyi, rendvédelmi és oktatási alkalmazottak bére
2026. február 17., kedd

Elérte a PSD, hogy ne csökkenjen 10 százalékkal az egészségügyi, rendvédelmi és oktatási alkalmazottak bére
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!