Használt lábbeliket dobott el, rekordbüntetést kapott

45 ezer lejes pénzbírságot róttak ki kedden a marosvásárhelyi rendőrök egy marosszentannai férfira, aki nagy mennyiségű használt cipőt, zsákot és más hulladékot dobott közterületre.

A marosvásárhelyi helyi rendőrség közösségi oldalán számolt be arról, hogy kedden

sikerült azonosítani és megbírságolni azt a férfit, aki tavaly novemberben nagy mennyiségű hulladékot dobott el közterületre.

Kiderült, hogy a marosszentannai elkövető azt mondta a hulladékok eredeti tulajdonosainak, hogy elviszi tőlük a használt cipőket és más szemetet és azzal fogja fűteni a házát.

Fizettek is neki, hogy megszabaduljanak a fölösleges termékektől. De a férfi, előzetes ígéretével ellentétben,