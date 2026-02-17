Rovatok
Szánkózás közben esett a folyóba két kiskorú: az egyikük megmenekült, a másikuk holtteste most került elő

Az egyik gyerek halálával járó baleset még januárban történt • Fotó: Katasztrófavédelem

Az egyik gyerek halálával járó baleset még januárban történt

Fotó: Katasztrófavédelem

A kolozsvári tűzoltók kedden megtalálták annak a négyéves gyermeknek a holttestét, aki január 23-án tűnt el a Kis-Szamosban.

Székelyhon

2026. február 17., 15:132026. február 17., 15:13

2026. február 17., 15:152026. február 17., 15:15

A Kolozs megyei katasztrófavédelmi felügyelőség tájékoztatása szerint

az eltűnt gyermek személyleírásának megfelelő kisfiú holttestére bukkantak a folyóban Széplak térségében.

A holttestet a tűzoltók emelték ki a vízből. A rendőrség vizsgálja a gyermek halálának körülményeit.

A négyéves gyermek január 23-án esett a Kis-Szamosba a Kolozs megyei Szamosújváron egy ötéves fiúval együtt, miközben szánkóztak a folyóparton.

Az ötéves gyermeket egy 17 éves fiatal kimentette a vízből. A kisfiút kórházba szállították, ahol túljutott az életveszélyen.

Belföld Tragédia
