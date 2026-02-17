Átszabták a dolgokat: 21 millió lejt osztottak újra beruházásokra Csíkszeredában

Csíkszereda városa lemondott három utca felújításának állami támogatásáról, hogy azokat uniós forrásokból valósítsa meg, a felszabadult 21 millió lejt pedig hidakra, bicikliutakra és más elmaradt utcák korszerűsítésére fordítják.

Barabás Hajnal 2026. február 17., 12:092026. február 17., 12:09

Rendkívüli ülést tartott a városi képviselő-testület kedden, amikor „stratégiai döntés” született az Anghel Saligny-program forrásainak hatékonyabb felhasználásáról. Hirdetés A tanácsosok jóváhagyták, hogy lemondanak az Anghel Saligny-program listájában szereplő Hajnal, Akác és Gyár utcák felújításáról szóló beruházásról, és

az így felszabadult 21 millió lejt újraosztják a listán szereplő többi projekt között.

Mint Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere elmondta:

már megvan az építkezési engedély a Harom utcai Olt-híd felújítására.

Amennyiben az Anghel Saligny-programban elfogadják a döntésüket, akkor megköthetik rá a finanszírozási szerződést és kiírhatják a közbeszerzést a kivitelezésre 5,8 millió lej értékben. Továbbá: a Nagymező utcában biciklisáv létrehozására 4,8 millió lejt fordítanának ebből a programból;

a Pünkösd, Levendula és Búza utcák felújítására pedig 3 millió lejt szánnának. A szécsenyi utcák felújítására a korábban megnyert 8 millió lejt további 7,5 millió lejes tétellel egészítenék ki.

Így csoportosulna át a 21 millió lej, amelyet a Hajnal, Akác és Gyár utcák felújítására nyertünk, amely beruházást azonban a Központi Fejlesztési Régió programjában szeretnénk megvalósítani”

– magyarázta az alpolgármester.

A szécsenyi utcák felújítására 15,5 millió lejt fordítanának az Anghel Saligny-program révén Fotó: Borbély Fanni