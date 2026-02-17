Átszabták a dolgokat: 21 millió lejt osztottak újra beruházásokra Csíkszeredában

Fotó: Borbély Fanni
Csíkszereda városa lemondott három utca felújításának állami támogatásáról, hogy azokat uniós forrásokból valósítsa meg, a felszabadult 21 millió lejt pedig hidakra, bicikliutakra és más elmaradt utcák korszerűsítésére fordítják.
Rendkívüli ülést tartott a városi képviselő-testület kedden, amikor „stratégiai döntés” született az Anghel Saligny-program forrásainak hatékonyabb felhasználásáról.
A tanácsosok jóváhagyták, hogy lemondanak az Anghel Saligny-program listájában szereplő Hajnal, Akác és Gyár utcák felújításáról szóló beruházásról, és
Mint Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere elmondta:
Amennyiben az Anghel Saligny-programban elfogadják a döntésüket, akkor megköthetik rá a finanszírozási szerződést és kiírhatják a közbeszerzést a kivitelezésre 5,8 millió lej értékben. Továbbá:
a Nagymező utcában biciklisáv létrehozására 4,8 millió lejt fordítanának ebből a programból;
a Pünkösd, Levendula és Búza utcák felújítására pedig 3 millió lejt szánnának.
A szécsenyi utcák felújítására a korábban megnyert 8 millió lejt további 7,5 millió lejes tétellel egészítenék ki.
– magyarázta az alpolgármester.
A szécsenyi utcák felújítására 15,5 millió lejt fordítanának az Anghel Saligny-program révén
Fotó: Borbély Fanni
Korodi Attila polgármester napirend előtti felszólalásában újságolta el, hogy újabb előrelépés történt a Harvíz Rt. víz-és szennyvízhálózatok felújítására és bővítésére vonatkozó óriásprojektjének ügyében. Egyrészt
sikerült lezárni a Natura 2000-es területeken áthaladó projektek engedélyeztetését,
tavaly decemberben pedig az Európai Bizottság Regionális Alapok Vezérigazgatósága is jóváhagyását adta a beruházásra.
Most már Bukarestben „pattog a labda”, várják a szerződéskötéshez szükséges lépéseket a kormánytól. A projekt eleinte 300 milliós gigantikus projekt volt, amelyet végül két fázisra kellett osztani, így két, egyenként 150 millió eurós projektet kell majd végigvinni.
Csíkszereda szempontjából is fontos ez a beruházás, hiszen Szécsenyben teljes víz-és szennyvízhálózat épülne ki, és Csibában a vízhálózat.
Módosul az alkalmazottak munkaidő-nyilvántartásának szabályozása az előadó-művészeti intézményeknél – jelentette be kedden a kulturális minisztérium.
Újra fogadja a betegeket a gyergyóditrói kórházi egység, miután sikerült rendezni a működés jogi feltételeit és megkötni a szükséges szerződéseket.
A pénzügyminisztérium kedden közzétett adatai szerint tavaly novemberben az előző havi 1116 milliárd lejről 1121 milliárd lejre nőtt az államadósság.
Hideg időre, havazásra és szélre figyelmeztető, sárga jelzésű riasztásokat adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) Románia területének mintegy felére, köztük Erdélyre is.
A kormánykoalíció pártjai elfogadták, hogy a rendvédelmi, az oktatási és az egészségügyi intézmények alkalmazottainak jövedelme mentesüljön a 10 százalékos csökkentés alól – számolt be hétfőn este Sorin Grindeanu, a PSD elnöke.
Előzetes letartóztatásba került egy 15 éves brassói fiatal, miután több személygépkocsit megrongált, eleget téve egy közösségi oldalon kapott kihívásnak. Az egyik autó teljesen kiégett, a tűz pedig egy másik járműre is átterjedt.
95 éves korában elhunyt Robert Duvall Oscar-, valamint többszörös Emmy- és Golden Globe-díjas amerikai színész filmrendező, forgatókönyvíró és producer – közölte hétfőn a Variety a család közlésére hivatkozva.
Nem csökkentik tíz százalékkal a kórházakban, a mentőszolgálatnál és a sürgősségen dolgozók jövedelmét – közölte hétfőn Facebook-oldalán Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter a kormánykoalíció aznapi döntéseire utalva.
Elkészült annak a jogszabálynak a tervezete, amely biztosítja, hogy március 31. után ne emelkedjen a földgáz lakossági ára – nyilatkozta hétfőn Bogdan Ivan energiaügyi miniszter a parlamentben.
A szenátus hétfőn elutasította azt a törvénytervezetet, amelyik szerint 2026-ban és 2027-ben a politikai pártok nem részesülnek költségvetési támogatásban.
szóljon hozzá!