Átszabták a dolgokat: 21 millió lejt osztottak újra beruházásokra Csíkszeredában

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszereda városa lemondott három utca felújításának állami támogatásáról, hogy azokat uniós forrásokból valósítsa meg, a felszabadult 21 millió lejt pedig hidakra, bicikliutakra és más elmaradt utcák korszerűsítésére fordítják.

Barabás Hajnal

2026. február 17., 12:092026. február 17., 12:09

Rendkívüli ülést tartott a városi képviselő-testület kedden, amikor „stratégiai döntés” született az Anghel Saligny-program forrásainak hatékonyabb felhasználásáról.

A tanácsosok jóváhagyták, hogy lemondanak az Anghel Saligny-program listájában szereplő Hajnal, Akác és Gyár utcák felújításáról szóló beruházásról, és

az így felszabadult 21 millió lejt újraosztják a listán szereplő többi projekt között.

Mint Bors Béla, Csíkszereda alpolgármestere elmondta:

már megvan az építkezési engedély a Harom utcai Olt-híd felújítására.

Amennyiben az Anghel Saligny-programban elfogadják a döntésüket, akkor megköthetik rá a finanszírozási szerződést és kiírhatják a közbeszerzést a kivitelezésre 5,8 millió lej értékben. Továbbá:

  • a Nagymező utcában biciklisáv létrehozására 4,8 millió lejt fordítanának ebből a programból;

  • a Pünkösd, Levendula és Búza utcák felújítására pedig 3 millió lejt szánnának.

A szécsenyi utcák felújítására a korábban megnyert 8 millió lejt további 7,5 millió lejes tétellel egészítenék ki.

Így csoportosulna át a 21 millió lej, amelyet a Hajnal, Akác és Gyár utcák felújítására nyertünk, amely beruházást azonban a Központi Fejlesztési Régió programjában szeretnénk megvalósítani”

– magyarázta az alpolgármester.

A szécsenyi utcák felújítására 15,5 millió lejt fordítanának az Anghel Saligny-program révén • Fotó: Borbély Fanni Galéria

A szécsenyi utcák felújítására 15,5 millió lejt fordítanának az Anghel Saligny-program révén

Fotó: Borbély Fanni

Zöld jelzést kapott a Harvíz Rt. óriásprojektje

Korodi Attila polgármester napirend előtti felszólalásában újságolta el, hogy újabb előrelépés történt a Harvíz Rt. víz-és szennyvízhálózatok felújítására és bővítésére vonatkozó óriásprojektjének ügyében. Egyrészt

  • sikerült lezárni a Natura 2000-es területeken áthaladó projektek engedélyeztetését,

  • tavaly decemberben pedig az Európai Bizottság Regionális Alapok Vezérigazgatósága is jóváhagyását adta a beruházásra.

Most már Bukarestben „pattog a labda”, várják a szerződéskötéshez szükséges lépéseket a kormánytól. A projekt eleinte 300 milliós gigantikus projekt volt, amelyet végül két fázisra kellett osztani, így két, egyenként 150 millió eurós projektet kell majd végigvinni.

Csíkszereda szempontjából is fontos ez a beruházás, hiszen Szécsenyben teljes víz-és szennyvízhálózat épülne ki, és Csibában a vízhálózat.

Csíkszék Csíkszereda
