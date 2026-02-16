Megvan, hogy mekkora támogatást adnak a következő fűtési idényben a gázszámla kifizetésére

Elkészült annak a jogszabálynak a tervezete, amely biztosítja, hogy március 31. után ne emelkedjen a földgáz lakossági ára – nyilatkozta hétfőn Bogdan Ivan energiaügyi miniszter a parlamentben.

A miniszter elmondta, hogy a jogszabály elfogadása után a lakossági gáz ára változatlan marad, mivel a hatóságok a termelőtől kezdve az egész ellátási láncon szabályozott tarifákat vezetnek be, hogy elkerüljék a drágulásokat. Hozzátette, az intézkedés kiszámíthatóságot teremt a vállalatok és a lakosság számára – írja az Agerpres hírügynökség.

Bogdan Ivan bejelentette azt is, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) kezdeményezésére folytatják a kis jövedelmű fogyasztóknak nyújtott havi 50 lejes villanyszámla-kedvezményt, és hasonló támogatást vezetnek be a földgáz esetében is: