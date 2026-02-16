Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Megvan, hogy mekkora támogatást adnak a következő fűtési idényben a gázszámla kifizetésére

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Elkészült annak a jogszabálynak a tervezete, amely biztosítja, hogy március 31. után ne emelkedjen a földgáz lakossági ára – nyilatkozta hétfőn Bogdan Ivan energiaügyi miniszter a parlamentben.

Székelyhon

2026. február 16., 19:262026. február 16., 19:26

2026. február 16., 19:272026. február 16., 19:27

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A miniszter elmondta, hogy a jogszabály elfogadása után a lakossági gáz ára változatlan marad, mivel a hatóságok a termelőtől kezdve az egész ellátási láncon szabályozott tarifákat vezetnek be, hogy elkerüljék a drágulásokat. Hozzátette, az intézkedés kiszámíthatóságot teremt a vállalatok és a lakosság számára – írja az Agerpres hírügynökség.

Hirdetés

Bogdan Ivan bejelentette azt is, hogy a Szociáldemokrata Párt (PSD) kezdeményezésére folytatják a kis jövedelmű fogyasztóknak nyújtott havi 50 lejes villanyszámla-kedvezményt, és hasonló támogatást vezetnek be a földgáz esetében is:

a 2026. október 1. és 2027. március 31. közötti fűtési szezonban a nagyon alacsony jövedelműek havi 100 lejes támogatást kapnak.

Belföld Társadalom
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

A gyalogátkelőn gázoltak el egy fiatal lányt Csíkszeredában
Juhait próbálta menteni a medvétől, a gazdát sebesítette meg a nagyvad
Dominált a GYHK a Sportklub ellen, sima vendégsiker a székely rangadón
Budapestre érkezett Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere
Nyílt háború lett, rendre egy magyar zászlóért büntették az FK Csíkszeredát
Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
A gyalogátkelőn gázoltak el egy fiatal lányt Csíkszeredában
Székelyhon

A gyalogátkelőn gázoltak el egy fiatal lányt Csíkszeredában
Juhait próbálta menteni a medvétől, a gazdát sebesítette meg a nagyvad
Székelyhon

Juhait próbálta menteni a medvétől, a gazdát sebesítette meg a nagyvad
Dominált a GYHK a Sportklub ellen, sima vendégsiker a székely rangadón
Székely Sport

Dominált a GYHK a Sportklub ellen, sima vendégsiker a székely rangadón
Budapestre érkezett Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere
Krónika

Budapestre érkezett Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere
Nyílt háború lett, rendre egy magyar zászlóért büntették az FK Csíkszeredát
Székely Sport

Nyílt háború lett, rendre egy magyar zászlóért büntették az FK Csíkszeredát
Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
Nőileg

Miklós Edit a Lélekhangban: Leginkább magamban bíztam 
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 16., hétfő

Hiába a szűkös költségvetés, a pártok állami támogatását nem függesztik fel

A szenátus hétfőn elutasította azt a törvénytervezetet, amelyik szerint 2026-ban és 2027-ben a politikai pártok nem részesülnek költségvetési támogatásban.

Hiába a szűkös költségvetés, a pártok állami támogatását nem függesztik fel
Hiába a szűkös költségvetés, a pártok állami támogatását nem függesztik fel
2026. február 16., hétfő

Hiába a szűkös költségvetés, a pártok állami támogatását nem függesztik fel
Hirdetés
2026. február 16., hétfő

Változhatnak a helyi adók: módosításokat készít elő a koalíció

A koalíció vezetői hétfői tanácskozásukon véglegesítették a közigazgatási reformcsomagról és a gazdaságélénkítő intézkedésekről szóló törvénytervezeteket, amelyeket a véleményezési eljárás lezárása után sürgősségi rendelettel fogad el a Bolojan-kabinet.

Változhatnak a helyi adók: módosításokat készít elő a koalíció
Változhatnak a helyi adók: módosításokat készít elő a koalíció
2026. február 16., hétfő

Változhatnak a helyi adók: módosításokat készít elő a koalíció
2026. február 16., hétfő

Változékony, csapadékos időt tartogat a tél utolsó két hete

A következő két hétben országszerte hőmérséklet-ingadozásra és szinte napi jelleggel csapadékra kell számítani – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) február 16-március 1. közötti előrejelzéséből.

Változékony, csapadékos időt tartogat a tél utolsó két hete
Változékony, csapadékos időt tartogat a tél utolsó két hete
2026. február 16., hétfő

Változékony, csapadékos időt tartogat a tél utolsó két hete
2026. február 16., hétfő

A PSD nem ért egyet az orvosok, a tanárok és a „milicisták” fizetésének csökkentésével

A Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Sorin Grindeanu hétfőn kijelentette, hogy nem ért egyet az orvosok, a tanárok, a csendőrök és a „milicisták” fizetésének csökkentésével.

A PSD nem ért egyet az orvosok, a tanárok és a „milicisták” fizetésének csökkentésével
A PSD nem ért egyet az orvosok, a tanárok és a „milicisták” fizetésének csökkentésével
2026. február 16., hétfő

A PSD nem ért egyet az orvosok, a tanárok és a „milicisták” fizetésének csökkentésével
Hirdetés
2026. február 16., hétfő

Juhait próbálta menteni a medvétől, a gazdát sebesítette meg a nagyvad

Medvetámadás történt hétfőn délben Nyomáton, egy kilométerre a falutól. A juhait mentő gazdát leütötte a nagyvad, a kutyák kergették el a medvét.

Juhait próbálta menteni a medvétől, a gazdát sebesítette meg a nagyvad
Juhait próbálta menteni a medvétől, a gazdát sebesítette meg a nagyvad
2026. február 16., hétfő

Juhait próbálta menteni a medvétől, a gazdát sebesítette meg a nagyvad
2026. február 16., hétfő

Átadták az adócsökkentést kérvényező aláírásokat Bukarestben

Három Hargita megyei város polgármestere több mint 10 ezer aláírást adott át Bukarestben a miniszterelnök kancellárjának hétfőn, amelyben arra kérték, tegyék lehetővé az önkormányzatoknak, hogy még ebben az évben csökkenthessék az adókat.

Átadták az adócsökkentést kérvényező aláírásokat Bukarestben
Átadták az adócsökkentést kérvényező aláírásokat Bukarestben
2026. február 16., hétfő

Átadták az adócsökkentést kérvényező aláírásokat Bukarestben
2026. február 16., hétfő

Mentsük meg a Gyermekeket: Románia az elmúlt évtizedek legsúlyosabb oltásellenességi hullámával küzd

Románia az elmúlt évtizedek legsúlyosabb oltási válságával küzd: a gyermekek körében jelentősen csökkent az átoltottság a fertőző betegségek elleni vakcinákkal – hívta fel a figyelmet a Mentsük meg a Gyermekeket romániai szervezete.

Mentsük meg a Gyermekeket: Románia az elmúlt évtizedek legsúlyosabb oltásellenességi hullámával küzd
Mentsük meg a Gyermekeket: Románia az elmúlt évtizedek legsúlyosabb oltásellenességi hullámával küzd
2026. február 16., hétfő

Mentsük meg a Gyermekeket: Románia az elmúlt évtizedek legsúlyosabb oltásellenességi hullámával küzd
Hirdetés
2026. február 16., hétfő

Befejeződött öt tömbház energetikai felújítása Marosvásárhelyen

2024–2025 között, teljes egészében európai uniós támogatásból megújítottunk öt lakóépületet Marosvásárhelyen.

Befejeződött öt tömbház energetikai felújítása Marosvásárhelyen
Befejeződött öt tömbház energetikai felújítása Marosvásárhelyen
2026. február 16., hétfő

Befejeződött öt tömbház energetikai felújítása Marosvásárhelyen
2026. február 16., hétfő

Módosítani kellett a költségeket a székelyudvarhelyi és gyergyószentmiklósi CityApp pályázat esetében

A helyi ügyintézést segítő alkalmazás és különböző digitalizációs megoldások fejlesztésének finanszírozására közösen pályázott Székelyudvarhely és Gyergyószentmiklós. A múlt évi áfaemelés miatt módosítani kellett projekt költségeit.

Módosítani kellett a költségeket a székelyudvarhelyi és gyergyószentmiklósi CityApp pályázat esetében
Módosítani kellett a költségeket a székelyudvarhelyi és gyergyószentmiklósi CityApp pályázat esetében
2026. február 16., hétfő

Módosítani kellett a költségeket a székelyudvarhelyi és gyergyószentmiklósi CityApp pályázat esetében
2026. február 16., hétfő

Orbán Viktor: Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit

Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Marco Rubio amerikai külügyminiszterrel tartott sajtótájékoztatóján hétfőn Budapesten.

Orbán Viktor: Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit
Orbán Viktor: Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit
2026. február 16., hétfő

Orbán Viktor: Magyarország támogatja az Egyesült Államok ukrajnai béketörekvéseit
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!