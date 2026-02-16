Átadták az adócsökkentést kérvényező aláírásokat Bukarestben

Három Hargita megyei város polgármestere több mint 10 ezer aláírást adott át Bukarestben a miniszterelnök kancellárjának hétfőn, amelyben arra kérték, tegyék lehetővé az önkormányzatoknak, hogy még ebben az évben csökkenthessék az adókat.

Csíkszereda Városháza kezdeményezésére több mint 5 ezer csíkszeredai lakos írta alá a petíciót, amelyben kérik Ilie Bolojan kormányfőt, hogy a 2026-os állami költségvetés elfogadása előtt biztosítson törvényes lehetőséget arra, hogy az önkormányzatok

még az idei évben csökkenthessék a helyi adókat.

Ugyanakkor kérik a fogyatékkal élők számára korábban biztosított adókedvezmények visszaállítását is.

Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott Gyergyószentmiklós és Székelyudvarhely is, a másik két város szintén petíciót indított. Szakács-Paál István hétfő reggel közösségi oldalán arrók számolt be, hogy Székelyudvarhelyről 4 ezer aláírást gyűjtöttek össze.

A három Hargita megyei város közleményében kifejtik, álláspontjuk, hogy biztosítani kell a helyi közösségek számára a kedvező döntések meghozatalának jogi kereteit.

Az összegyűjtött aláírásokat hétfőn Bukarestben Korodi Attila, Nagy Zoltán és Szakács-Paál István