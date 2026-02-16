Átadták az adócsökkentést kérvényező aláírásokat Bukarestben

Fotó: Csíkszereda Városháza
Három Hargita megyei város polgármestere több mint 10 ezer aláírást adott át Bukarestben a miniszterelnök kancellárjának hétfőn, amelyben arra kérték, tegyék lehetővé az önkormányzatoknak, hogy még ebben az évben csökkenthessék az adókat.
Csíkszereda Városháza kezdeményezésére több mint 5 ezer csíkszeredai lakos írta alá a petíciót, amelyben kérik Ilie Bolojan kormányfőt, hogy a 2026-os állami költségvetés elfogadása előtt biztosítson törvényes lehetőséget arra, hogy az önkormányzatok
Ugyanakkor kérik a fogyatékkal élők számára korábban biztosított adókedvezmények visszaállítását is.
Ehhez a kezdeményezéshez csatlakozott Gyergyószentmiklós és Székelyudvarhely is, a másik két város szintén petíciót indított. Szakács-Paál István hétfő reggel közösségi oldalán arrók számolt be, hogy Székelyudvarhelyről 4 ezer aláírást gyűjtöttek össze.
A három Hargita megyei város közleményében kifejtik, álláspontjuk, hogy biztosítani kell a helyi közösségek számára a kedvező döntések meghozatalának jogi kereteit.
Az összegyűjtött aláírásokat hétfőn Bukarestben Korodi Attila, Nagy Zoltán és Szakács-Paál István
A több mint 10 ezer aláírás egyértelműen jelzi, hogy a Hargita megyei lakosság törvényes lehetőséget kér az adók csökkentésére, és kéri a fogyatékkal élők számára korábban biztosított adókedvezmények visszaállítását – írják közleményükben.
