Fotó: Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház/Facebook
Szervek és szövetek eltávolítását végezték el vasárnap éjszaka a marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban: egy 52 éves, agyhalott férfi máját, veséit és szaruhártyáit ültethetik át rászoruló betegeknek.
2026. február 16., 16:012026. február 16., 16:01
2026. február 16., 16:022026. február 16., 16:02
A beavatkozást Marosvásárhelyről, Kolozsvárról és Bukarestből érkezett orvoscsoportok hajtották végre a marosvásárhelyi sürgősségi kórházban.
A két vesét a veséket a kolozsvári urológiai és veseátültetési intézetbe szállították, a máj szintén Kolozsvárra, a Prof. Dr. Octavian Fodor Gasztroenterológiai és Hepatológiai Regionális Intézetbe került. A szaruhártyákat Bukarestbe vitték – olvasható az intézmény közösségi oldalán.
A közlemény szerint a donor életben tartásában és a folyamat koordinálásában részt vevő helyi csapat tagjai között volt Oana Pitea regionális koordinátor, Bianca Grigorescu, Dorin Boca asszisztens, Adriana Petrișor és Kerekes Imola.
Az intézmény külön köszönetet mond a donor családjának, amely a legnehezebb pillanatban is úgy döntött, hogy másoknak esélyt ad az életre.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, idén már több hasonló beavatkozást végeztek a kórházban.
Marosvásárhelyen hajtották végre 2026 első szervkivételét: egy 72 éves, intenzív osztályon kezelt, agyhalott férfi máját és veséit távolítottak el. Az életmentő szervek Kolozsvárra és Bukarestbe kerültek.
Több betegnek segíthetnek egy 63 éves agyhalott donor szervei és szövetei, akinek a máját, a veséit és a csontszövetét távolították el az elmúlt hétvégén a marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban.
Teljesen elkorhadt gerendát, málló vakolatot találtak Dicsőszentmártonban, amikor megvizsgálták az egykori felekezeti iskola tűzfalát. Az épületben belső felújítás zajlik, de még nem tudják, mi lesz az omlásveszélyes résszel.
Szászrégenben fogták el azt a fiatalembert, akit azzal gyanúsítanak, hogy a Kolozs megyei Magyarlónán különös kegyetlenséggel megölt egy férfit, majd pénzt és ékszert lopva elmenekült az áldozat házából.
Katonai helikopterrel szállították Bukarestből Marosvásárhelyre a szívet, ami ötórás műtét során került be az 51 éves páciens mellkasába. Idén ez már a harmadik szívtranszplantáció Marosvásárhelyen.
Súlyosan megsérült egy férfi miután felborult az autójával szombat este Sáromberkén. A sérültet egy SMURD-egység látta el a helyszínen és vitte kórházba.
Csaknem ezer ember fordult meg tavaly a marosvásárhelyi börtönben fogvatartottként úgy, hogy a hivatalos előírásoknak megfelelő férőhelyek száma 214. Az éves beszámolóból kiderült, senki nem szökött meg, és új börtönépületeket terveznek felhúzni.
Melléképület gyulladt ki Dánoson pénteken délelőtt, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.
Hatalmi visszaéléssel vádolja a városi rendőrséget Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, miután a hatóságok leszereltették az illegálisan parkoló autókat elszállító vontató rendszámtábláit. A szolgáltatás leállt, az ügy a bíróságon folytatódik.
Bemutatták azt a magyar nyelven is elérhető online információs platformot, amely a Méltányos Átállási Program Maros megyei megvalósításáról nyújt áttekinthető tájékoztatást. A program célja a zöld energiára való átállás elősegítése pályázati úton.
A hatóságok szerint megközelítőleg kétmillió lejes kár érte az állami költségvetést egy összetett adócsalási ügyben, amely Maros megyéből indult.
Négynapos programsorozattal készülnek Nyárádszeredában a Bocskai Napok alkalmából február 17. és 22. között.
szóljon hozzá!