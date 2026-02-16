Szervek és szövetek eltávolítását végezték el vasárnap éjszaka a marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórházban: egy 52 éves, agyhalott férfi máját, veséit és szaruhártyáit ültethetik át rászoruló betegeknek.

A beavatkozást Marosvásárhelyről, Kolozsvárról és Bukarestből érkezett orvoscsoportok hajtották végre a marosvásárhelyi sürgősségi kórházban.

A két vesét a veséket a kolozsvári urológiai és veseátültetési intézetbe szállították, a máj szintén Kolozsvárra, a Prof. Dr. Octavian Fodor Gasztroenterológiai és Hepatológiai Regionális Intézetbe került. A szaruhártyákat Bukarestbe vitték – olvasható az intézmény közösségi oldalán.

A közlemény szerint a donor életben tartásában és a folyamat koordinálásában részt vevő helyi csapat tagjai között volt Oana Pitea regionális koordinátor, Bianca Grigorescu, Dorin Boca asszisztens, Adriana Petrișor és Kerekes Imola.

Az intézmény külön köszönetet mond a donor családjának, amely a legnehezebb pillanatban is úgy döntött, hogy másoknak esélyt ad az életre.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, idén már több hasonló beavatkozást végeztek a kórházban.

