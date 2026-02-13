Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Nagy erőkkel vonultak ki a tűzoltók egy kigyulladt épülethez Dánosra

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Melléképület gyulladt ki Dánoson pénteken délelőtt, a helyszínre nagy erőkkel szálltak ki a tűzoltók.

Székelyhon

2026. február 13., 11:152026. február 13., 11:15

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A tűzeset következtében egy személygépkocsi megrongálódott és egy gazdasági melléképület mintegy ötven négyzetméternyi részén károk keletkeztek.

Hirdetés

A segesvári hivatásos tűzoltók két tűzoltóautóval és egy rohammentő-kocsival siettek a helyszínre, a beavatkozást a helyi önkéntes tűzoltók is támogatták. A tüzet sikerült rövid időn belül lokalizálni, majd teljesen el is oltották – olvasható a Maros megyei tűzoltóság közleményében.

Marosszék Tűzoltóság Tűzeset
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Holtan találtak egy férfit Menaságújfaluban, a tragédia körülményeit vizsgálják
Sok az RSV-fertőzés, tele vannak a gyermekgyógyászati osztályok
Diószegi László: csak a feljutás feledtetné ezt a gyalázatos kupaszereplést
Végrehajtói felszólítást kapott a nagyváradi premontrei apát a rendház elhagyására
Az FK Csíkszereda védelmére kelt a polgármester
Nemes Tibor és Mikita Dorka Júlia: Nagyon erős az összetartozás-érzésünk
Holtan találtak egy férfit Menaságújfaluban, a tragédia körülményeit vizsgálják
Székelyhon

Holtan találtak egy férfit Menaságújfaluban, a tragédia körülményeit vizsgálják
Sok az RSV-fertőzés, tele vannak a gyermekgyógyászati osztályok
Székelyhon

Sok az RSV-fertőzés, tele vannak a gyermekgyógyászati osztályok
Diószegi László: csak a feljutás feledtetné ezt a gyalázatos kupaszereplést
Székely Sport

Diószegi László: csak a feljutás feledtetné ezt a gyalázatos kupaszereplést
Végrehajtói felszólítást kapott a nagyváradi premontrei apát a rendház elhagyására
Krónika

Végrehajtói felszólítást kapott a nagyváradi premontrei apát a rendház elhagyására
Az FK Csíkszereda védelmére kelt a polgármester
Székely Sport

Az FK Csíkszereda védelmére kelt a polgármester
Nemes Tibor és Mikita Dorka Júlia: Nagyon erős az összetartozás-érzésünk
Nőileg

Nemes Tibor és Mikita Dorka Júlia: Nagyon erős az összetartozás-érzésünk
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. február 13., péntek

A rendőrséggel pereskedik a marosvásárhelyi városháza

Hatalmi visszaéléssel vádolja a városi rendőrséget Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere, miután a hatóságok leszereltették az illegálisan parkoló autókat elszállító vontató rendszámtábláit. A szolgáltatás leállt, az ügy a bíróságon folytatódik.

A rendőrséggel pereskedik a marosvásárhelyi városháza
A rendőrséggel pereskedik a marosvásárhelyi városháza
2026. február 13., péntek

A rendőrséggel pereskedik a marosvásárhelyi városháza
Hirdetés
2026. február 12., csütörtök

Magyarul is elérhető online platform segíti a Méltányos Átállási Program követését Maros megyében

Bemutatták azt a magyar nyelven is elérhető online információs platformot, amely a Méltányos Átállási Program Maros megyei megvalósításáról nyújt áttekinthető tájékoztatást. A program célja a zöld energiára való átállás elősegítése pályázati úton.

Magyarul is elérhető online platform segíti a Méltányos Átállási Program követését Maros megyében
Magyarul is elérhető online platform segíti a Méltányos Átállási Program követését Maros megyében
2026. február 12., csütörtök

Magyarul is elérhető online platform segíti a Méltányos Átállási Program követését Maros megyében
2026. február 12., csütörtök

Közel kétmillió lejjel károsították meg az államot – negyven házkutatást tartottak adócsalási ügyben

A hatóságok szerint megközelítőleg kétmillió lejes kár érte az állami költségvetést egy összetett adócsalási ügyben, amely Maros megyéből indult.

Közel kétmillió lejjel károsították meg az államot – negyven házkutatást tartottak adócsalási ügyben
Közel kétmillió lejjel károsították meg az államot – negyven házkutatást tartottak adócsalási ügyben
2026. február 12., csütörtök

Közel kétmillió lejjel károsították meg az államot – negyven házkutatást tartottak adócsalási ügyben
2026. február 11., szerda

Bocskai Napok lesznek Nyárádszeredában

Négynapos programsorozattal készülnek Nyárádszeredában a Bocskai Napok alkalmából február 17. és 22. között.

Bocskai Napok lesznek Nyárádszeredában
Bocskai Napok lesznek Nyárádszeredában
2026. február 11., szerda

Bocskai Napok lesznek Nyárádszeredában
Hirdetés
2026. február 11., szerda

Soha nem késő befejezni az iskolát – lehet jelentkezni a Második esély programra

A Második esély program a korai iskolaelhagyó fiataloknak, felnőtteknek segít elvégezni az általános iskolát. Nem csak újrakezdési esély, de alapvégzettséget is ad. Februártól lehet iratkozni a programra, amelyben Maros megye öt iskolája vesz részt.

Soha nem késő befejezni az iskolát – lehet jelentkezni a Második esély programra
Soha nem késő befejezni az iskolát – lehet jelentkezni a Második esély programra
2026. február 11., szerda

Soha nem késő befejezni az iskolát – lehet jelentkezni a Második esély programra
2026. február 09., hétfő

Biztató határidőt közölt a miniszter az égési sérülteket kezelő marosvásárhelyi központ átadására

Vélhetően idén ősszel használatba vehető lesz a súlyos égési sérülteket kezelő marosvásárhelyi központ – közölte vasárnap este Alexandru Rogobete egészségügyi miniszter.

Biztató határidőt közölt a miniszter az égési sérülteket kezelő marosvásárhelyi központ átadására
Biztató határidőt közölt a miniszter az égési sérülteket kezelő marosvásárhelyi központ átadására
2026. február 09., hétfő

Biztató határidőt közölt a miniszter az égési sérülteket kezelő marosvásárhelyi központ átadására
2026. február 08., vasárnap

Mit keres a bukaresti turista Székelyföldön? Maros megye a fővárosi turisztikai vásáron

Bár a nagyszabású külföldi reklámkampány elindítása még várat magára, a belföldi piacon továbbra is aktív Maros megye. Jövő héten a Bukarestben megnyíló országos turisztikai vásáron keresik a választ arra, mire vágynak leginkább a bukaresti látogatók.

Mit keres a bukaresti turista Székelyföldön? Maros megye a fővárosi turisztikai vásáron
Mit keres a bukaresti turista Székelyföldön? Maros megye a fővárosi turisztikai vásáron
2026. február 08., vasárnap

Mit keres a bukaresti turista Székelyföldön? Maros megye a fővárosi turisztikai vásáron
Hirdetés
2026. február 07., szombat

A „bandavezér” hatása: így alakul ki a kiközösítés már óvodáskorban

Egy országos kutatás szerint az óvodákban is gyakori a kiközösítés és a szóbeli bántás, de ha figyelünk a jelekre, akkor itt még könnyebben lehet kezelni ezeket a helyzeteket. A gyerekek érzelmeinek kifejezését pedig egy lila maci is segíti.

A „bandavezér” hatása: így alakul ki a kiközösítés már óvodáskorban
A „bandavezér” hatása: így alakul ki a kiközösítés már óvodáskorban
2026. február 07., szombat

A „bandavezér” hatása: így alakul ki a kiközösítés már óvodáskorban
2026. február 06., péntek

Egyre népszerűbb a marosvásárhelyi iskolabusz-program

Január utolsó két hetében mintegy hatezer diák vette igénybe a marosvásárhelyi iskolabuszokat, melyek célja, hogy minél több diák önállóan jusson el a tanintézetbe, és a szülők ne autóval szállítsák őket.

Egyre népszerűbb a marosvásárhelyi iskolabusz-program
Egyre népszerűbb a marosvásárhelyi iskolabusz-program
2026. február 06., péntek

Egyre népszerűbb a marosvásárhelyi iskolabusz-program
2026. február 06., péntek

Jelentős a múltja a fotópapírgyárnak, talán jövője is lesz a létesítménynek

Szállodát, lakóépületeket, kereskedelmi egységeket, műhelyeket hoznának létre az egykori marosvásárhelyi fotópapírgyárban és annak környékén. A csaknem hatvan méter magas épület jó állapotban van, átalakítása az egész lakónegyedre hatással lenne.

Jelentős a múltja a fotópapírgyárnak, talán jövője is lesz a létesítménynek
Jelentős a múltja a fotópapírgyárnak, talán jövője is lesz a létesítménynek
2026. február 06., péntek

Jelentős a múltja a fotópapírgyárnak, talán jövője is lesz a létesítménynek
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!