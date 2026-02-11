Rovatok
Bocskai Napok lesznek Nyárádszeredában

Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Négynapos programsorozattal készülnek Nyárádszeredában a Bocskai Napok alkalmából február 17. és 22. között.

Székelyhon

2026. február 11., 12:332026. február 11., 12:33

A Bocskai Napok rendezvénysorozat február 17-én, kedden 18 órától kezdődik a Bocskai István Dalkar hagyományos farsangfarki előadásával a Nyárádszeredai Művelődési Ház nagytermében. Február 20-án, pénteken 19 órától a Magyar menyegző című vándormozis előadást vetítik ugyanott.

Február 21-én, szombaton 18 órától az Angyalcsinálók című produkciót mutatja be a Bekecs Táncszínház, a Bocskai István-bérlet részeként, szintén a művelődési ház nagytermében. Az est 20 órától táncházzal folytatódik a Csámborgó Vendéglőben.

A rendezvénysorozat február 22-én, vasárnap 11 órától ünnepi istentisztelettel zárul a Nyárádszeredai Református Templomban, a Bocskai István Elméleti Líceum diákjainak műsorával. 13 órától koszorúzást és ünnepi köszöntőket tartanak a Bocskai István-szobor előtti téren, majd 18 órától a végzős diákok szalagavató ünnepsége lesz a művelődési ház nagytermében.

Marosszék
Hirdetés
