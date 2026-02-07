Kolbászkészítés: ahány ház, annyi szokás – videó

Annyi bizonyos, hogy a disznó feldolgozása a falusi, illetve népi hagyományok része, és jó, ha az idősebbek, tapasztaltabbak mellett a fiatalok is elsajátítják ennek a munkának az alapjait és fortélyait. Erre is kiváló alkalmat biztosított a XIII. Csíkszentmiklósi Kolbászfesztivál szombaton.