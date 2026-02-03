Baleset történt Csíkszereda és Szentegyháza között, egy ember megsérült

Baleset történt Szentegyháza és Csíkszereda között kedden délelőtt, egy ember megsérült.

Két autó ütközött össze a Szentegyháza és Csíkszereda közötti útszakaszon kedden reggel negyed kilenc körül. A helyszínre a rendőrség mellett kiszálltak a szentegyházi önkéntes tűzoltók, illetve a mentőszolgálat szakemberei is.

Az elsődleges vizsgálatok alapján a hatóságiak megállapították, hogy egy 56 éves, csíkszeredai férfi a 13A jelzésű országúton közlekedett Szentegyháza irányából Csíkszereda felé, ám járművével átsodródott a menetiránnyal ellentétes sávba, ahol