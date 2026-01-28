Lopott autóval ment Csíkból Udvarhelyre, majd ellopott egy másikat is, hogy haza tudjon menni

Két autót is eltulajdonított egyetlen éjszaka alatt egy 22 éves, csíkszeredai fiatalember: egyiket lakóhelyéről, másikat Székelyudvarhelyről vitte el.

A hatóságokat január 27-én, szerda reggel értesítette egy 46 éves férfi, hogy eltűnt csíkszeredai cége udvaráról egy gépjármű, amely nem volt bezárva és az indítókulcs is a helyén volt.

A nyomozás során kiderült, hogy a fiatal január 26-án este kilenc óra körül vitte el az autót Csíkszeredából, majd Székelyudvarhelyig hajtott vele. Ott elveszítette uralmát a jármű felett,