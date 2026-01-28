Lopott autóval ment Csíkból Udvarhelyre, majd ellopott egy másikat is, hogy haza tudjon menni

Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Két autót is eltulajdonított egyetlen éjszaka alatt egy 22 éves, csíkszeredai fiatalember: egyiket lakóhelyéről, másikat Székelyudvarhelyről vitte el.
A hatóságokat január 27-én, szerda reggel értesítette egy 46 éves férfi, hogy eltűnt csíkszeredai cége udvaráról egy gépjármű, amely nem volt bezárva és az indítókulcs is a helyén volt.
A nyomozás során kiderült, hogy a fiatal január 26-án este kilenc óra körül vitte el az autót Csíkszeredából, majd Székelyudvarhelyig hajtott vele. Ott elveszítette uralmát a jármű felett,
Ezt követően Székelyudvarhelyen egy másik, szintén nyitva lévő, kulccsal hagyott személygépkocsit tulajdonított el, amellyel visszatért Csíkszeredába, végül az utcán hagyta az autót.
A rendőrség adatbázisában végzett ellenőrzés alapján a fiatal
Mindkét járművet visszaszolgáltatták a tulajdonosoknak. A gyanúsítottat a csíkszeredai rendőrkapitányságra vitték kihallgatásra, majd 24 órára őrizetbe vették. Az ügyben az ügyészség dönt a további intézkedésekről – adja hírül a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.
