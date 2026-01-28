Rovatok
Lopott autóval ment Csíkból Udvarhelyre, majd ellopott egy másikat is, hogy haza tudjon menni

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

Két autót is eltulajdonított egyetlen éjszaka alatt egy 22 éves, csíkszeredai fiatalember: egyiket lakóhelyéről, másikat Székelyudvarhelyről vitte el.

Székelyhon

2026. január 28., 14:402026. január 28., 14:40

2026. január 28., 15:202026. január 28., 15:20

A hatóságokat január 27-én, szerda reggel értesítette egy 46 éves férfi, hogy eltűnt csíkszeredai cége udvaráról egy gépjármű, amely nem volt bezárva és az indítókulcs is a helyén volt.

A nyomozás során kiderült, hogy a fiatal január 26-án este kilenc óra körül vitte el az autót Csíkszeredából, majd Székelyudvarhelyig hajtott vele. Ott elveszítette uralmát a jármű felett,

letért az útról, megrongálta az autót, majd ott is hagyta.

Ezt követően Székelyudvarhelyen egy másik, szintén nyitva lévő, kulccsal hagyott személygépkocsit tulajdonított el, amellyel visszatért Csíkszeredába, végül az utcán hagyta az autót.

A rendőrség adatbázisában végzett ellenőrzés alapján a fiatal

semmilyen járműkategóriára érvényes jogosítvánnyal nem rendelkezik.

Mindkét járművet visszaszolgáltatták a tulajdonosoknak. A gyanúsítottat a csíkszeredai rendőrkapitányságra vitték kihallgatásra, majd 24 órára őrizetbe vették. Az ügyben az ügyészség dönt a további intézkedésekről – adja hírül a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság.

Csíkszék Udvarhelyszék
