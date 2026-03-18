Erdőt is fenyeget a tarlótűz Maroshévízen

Erdőt is fenyeget a szerda esti tarlótűz Maroshévíz környékén, mintegy öt hektáron ég a száraz növényzet, hivatásos és önkéntes tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén.

Több tarlótűzhöz is riasztották szerdán a tűzoltókat. Maroshévíz közelében öt hektáron ég a mező, és félő, hogy átterjed a szomszédos erdőre – tájékoztatott a Hargita megyei tűzoltóság szerdán este. A helyszínen a hivatásos maroshévízi tűzoltók küzdenek a lángok megfékezésével, és a helyi önkéntes tűzoltókat is riasztották az esethez.

A Maros megyei tűzoltóság is több tarlóégetésről adott számot szerdán. Például a tűzoltóknak kellett közbelépniük emiatt Alsóidecsen, Petelén, Marosvásárhelyen, Szászrégenben, valamint Maroscsapón.