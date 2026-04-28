Áramkábeleket szakított el egy kidőlt fa Borszéken, tűz is keletkezett

Száraz növényzet és cserjék gyulladtak ki Borszéken: a lángok egy magasfeszültségű vezetéket érintő meghibásodás miatt keletkeztek, miután egy fa rádőlt az oszlopra, és elszakította a vezetékeket.

A tűz mintegy 500 négyzetméteres területet érint, a helyszínre a gyergyóhollói valamint a borszéki tűzoltók vonultak ki.

A beavatkozó egységek jelenleg is a tűz körülhatárolásán és eloltásán dolgoznak – olvasható a Hargita megyeit tűzoltóság rövid közleményében. Hozzáteszik: