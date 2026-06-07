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Küzdenek a motoros életéért a vasárnapi baleset után

• Fotó: Info Trafic Romania/Facebook

Fotó: Info Trafic Romania/Facebook

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Súlyos közúti balesethez riasztották a mentőegységeket vasárnap délután a Kolozs megyei Méra közelébe, miután egy motoros ütközött egy személyautóval.

Székelyhon

2026. június 07., 20:522026. június 07., 20:52

2026. június 07., 20:552026. június 07., 20:55

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A vasárnap délutáni balesetben egy motorkerékpár és egy személyautó volt érintett, az ütközés következtében pedig súlyosan megsérült a motoros – tájékoztatott a Kolozs megyei katasztrófavédelem. A helyszínre riasztott mentőegységek eszméletlen állapotban találták a motorost, és – a hatósági tájékoztatás idején – megpróbálják újraéleszteni.

A rendőrség közölte, hogy az 1F országút érintett szakaszán lezárták az autós forgalmat a mentés és helyszínelés érdekében.

Belföld Baleset Közlekedés
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