Küzdenek a motoros életéért a vasárnapi baleset után

Fotó: Info Trafic Romania/Facebook
Súlyos közúti balesethez riasztották a mentőegységeket vasárnap délután a Kolozs megyei Méra közelébe, miután egy motoros ütközött egy személyautóval.
2026. június 07., 20:522026. június 07., 20:52
2026. június 07., 20:552026. június 07., 20:55
A vasárnap délutáni balesetben egy motorkerékpár és egy személyautó volt érintett, az ütközés következtében pedig súlyosan megsérült a motoros – tájékoztatott a Kolozs megyei katasztrófavédelem. A helyszínre riasztott mentőegységek eszméletlen állapotban találták a motorost, és – a hatósági tájékoztatás idején – megpróbálják újraéleszteni.
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