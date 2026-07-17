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Agyonszúrták a Málnáson holtan talált fiatal férfit

Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

Képünk illusztráció

Fotó: Barabás Ákos

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Harmincnapos előzetes letartóztatásba került egy 29 éves férfi, akit minősített emberöléssel gyanúsítanak. A nyomozás szerint a gyanúsított július 11-én halálosan megkéselt egy 22 éves férfit Málnás külterületén.

Székelyhon

2026. július 17., 13:082026. július 17., 13:08

2026. július 17., 13:542026. július 17., 13:54

Elrendelték a büntetőeljárás megindítását egy 29 éves férfi ellen minősített emberölés gyanújával július 16-án, csütörtökön – közölte a Kovászna Megyei Törvényszék.

A nyomozás eddigi adatai szerint július 11-én, szombaton a gyanúsított és a 22 éves áldozat Málnás község külterületének egy erdős részén tartózkodtak. Az ügyészség szerint a gyanúsított

erősen ittas állapotban egy konfliktus hatására

ököllel arcon ütötte a fiatalembert, aki ettől hanyatt esett.

{A}

Ezt követően a nála lévő bicskával a sértett nyakának bal oldalán megszúrta, majd

testének több pontján is további szúrásokat ejtett rajta.

A sérülések következtében a 22 éves férfi életét vesztette.

Az ügyészség július 16-án, csütörtökön 24 órára őrizetbe vette a gyanúsítottat, majd még ugyanazon a napon a Kovászna Megyei Törvényszék bírája elrendelte harmincnapos előzetes letartóztatását – közölték.

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Háromszék Tragédia
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