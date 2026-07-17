Agyonszúrták a Málnáson holtan talált fiatal férfit

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Fotó: Barabás Ákos
Harmincnapos előzetes letartóztatásba került egy 29 éves férfi, akit minősített emberöléssel gyanúsítanak. A nyomozás szerint a gyanúsított július 11-én halálosan megkéselt egy 22 éves férfit Málnás külterületén.
2026. július 17., 13:082026. július 17., 13:08
2026. július 17., 13:542026. július 17., 13:54
Elrendelték a büntetőeljárás megindítását egy 29 éves férfi ellen minősített emberölés gyanújával július 16-án, csütörtökön – közölte a Kovászna Megyei Törvényszék.
A nyomozás eddigi adatai szerint július 11-én, szombaton a gyanúsított és a 22 éves áldozat Málnás község külterületének egy erdős részén tartózkodtak. Az ügyészség szerint a gyanúsított
ököllel arcon ütötte a fiatalembert, aki ettől hanyatt esett.
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Ezt követően a nála lévő bicskával a sértett nyakának bal oldalán megszúrta, majd
A sérülések következtében a 22 éves férfi életét vesztette.
Az ügyészség július 16-án, csütörtökön 24 órára őrizetbe vette a gyanúsítottat, majd még ugyanazon a napon a Kovászna Megyei Törvényszék bírája elrendelte harmincnapos előzetes letartóztatását – közölték.
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