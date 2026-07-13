Ma reggeli jelentés: a férfi lábán ejtett sebeket a medve

Hatósági és elsősegélynyujtó egységeket is a helyszínre riasztottak. Képünk illusztráció
Fotó: Pinti Attila
Medve harapott meg egy 47 éves férfit Argeș megyében – jelentette hétfőn a megyei katasztrófavédelmi felügyelőség.
2026. július 13., 10:132026. július 13., 10:13
2026. július 13., 10:302026. július 13., 10:30
Medve támadt egy emberre hétfőre virradóan Argeș megye magasan fekvő területén, megmentéséhez a hegyimentőkre, illetve a hegyi csendőrségre is szükség volt – ők hozták le az áldozatot az elsősegélynyújtó orvosi egységhez.
„Egy SMURD-egységet riasztottak az Argeș megyei Lerești község területére, a Voina térségébe, hogy elsősegélyt nyújtson egy 47 éves férfinak, akit medve harapott meg” – közölte hétfőn az Argeș megyei katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU).
A mentősök kiérkezésekor a férfi eszméleténél volt és együttműködött az egészségügyi csapattal.
– tették hozzá a közleményben. A helyszíni orvosi vizsgálatot követően a beteget a câmpulungi kórházba szállították további kivizsgálásra és szakorvosi ellátásra.
A bevetésben részt vettek azoknak az intézményeknek és hatóságoknak a képviselői is, amelyek ilyen esetekben beavatkozási hatáskörrel rendelkeznek.
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