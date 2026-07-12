Közzétették az érettségi végleges eredményeit

A tanügyminisztérium szerint az óvások elbírálása után 74,8 százalékról 2,1 százalékkal 76,9 százalékra nőtt a sikeresen leérettségiző diákok aránya.

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A sikeres vizsgához szükséges átmenő jegyeket és a legalább 6-os átlagot elérő diákok száma 97.020, közülük 92.502-en idei végzősök, 4518-an korábbi évfolyamokon végeztek. Előbbiek esetében az átmenési arány 81,6 százalék, utóbbiak esetében pedig 35,1 százalék.

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A legtöbb média (16.704) 9 és 9,49 közötti, 70 diák pedig színtízesre vizsgázott. Ugyanakkor 29.084 diák megbukott a vizsgán,