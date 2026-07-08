Ennyi volt, visszahívták a csíkszeredai főkonzult

Fotó: Pinti Attila
Rövid ímélben értesítették Dolhai Istvánt, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetőjét, hogy július végéig láthatja el főkonzuli teendőit.
2026. július 08., 13:022026. július 08., 13:02
2026. július 08., 13:582026. július 08., 13:58
„Tegnap (kedden) délután kaptam egy rövid ímélt a Külügyminisztérium Személyügyi Főosztályától, hogy július 31-i határidővel megszűnik a főkonzuli megbízatásom” – erősítette meg értesüléseinket Dolhai István főkonzul, aki még annyit hozzátett, hogy semmilyen indoklás nem szerepelt az ímélben.
Arról sem tudott információt megosztani a Székelyhonnal, hogy ki fogja átvenni a főkonzuli teendőket; minden bizonnyal a megbízott első konzul.
A legnagyobb számú magyar főkonzulátust vezeti hetven alkalmazottal augusztus második felétől Dolhai István. A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéssel is rendelkező új főkonzul kedden mutatkozott be a sajtónak.
2024 augusztusában írtuk meg, hogy
A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéssel is rendelkező diplomata akkor azt mondta, hogy 2021 szeptemberében helyezték ki Magyarország Kolozsvári Főkonzulátusára, ahol Mile Lajos akkori főkonzul rá is bízta a honosítási teendőket és az eskücsoportok vezetését.
Három évre rá, 2024-ben Szijjártó Péter akkori külgazdasági és külügyminiszter kérte fel, hogy vezesse Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusát.
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