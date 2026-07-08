Ennyi volt, visszahívták a csíkszeredai főkonzult

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„Tegnap (kedden) délután kaptam egy rövid ímélt a Külügyminisztérium Személyügyi Főosztályától, hogy július 31-i határidővel megszűnik a főkonzuli megbízatásom” – erősítette meg értesüléseinket Dolhai István főkonzul, aki még annyit hozzátett, hogy semmilyen indoklás nem szerepelt az ímélben.

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Arról sem tudott információt megosztani a Székelyhonnal, hogy ki fogja átvenni a főkonzuli teendőket; minden bizonnyal a megbízott első konzul.

korábban írtuk Dolhai István vezeti a világ legnagyobb magyar főkonzulátusát A legnagyobb számú magyar főkonzulátust vezeti hetven alkalmazottal augusztus második felétől Dolhai István. A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetéssel is rendelkező új főkonzul kedden mutatkozott be a sajtónak.

2024 augusztusában írtuk meg, hogy