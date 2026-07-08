Új nemzetközi pénzintézet jöhet létre a védelmi beruházások támogatására

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Fotó: Orbán Orsolya
Védelmi és biztonsági beruházásokat finanszírozó nemzetközi pénzintézet létrehozásáról írt alá szándéknyilatkozatot kilenc ország az ankarai NATO-csúcson – jelentette be kedden Nicușor Dan román elnök.
A Kanada által koordinált Védelmi, Biztonsági és Reziliencia Bank (DSRB) egyik regionális irodája Romániában működne. A román államfő Facebook-bejegyzése szerint, melyet az MTI szemlézett, az új multilaterális pénzintézet
járulna hozzá a tagállamok védelmi beruházásaihoz. „Alapító tagként Románia megerősíti elkötelezettségét az új együttműködési eszköz fejlesztése iránt, és megtiszteltetésnek tartja, hogy otthont adhat a bank egyik regionális irodájának” – idézte az elnök bejegyzését a román sajtó.
A román média által ismertetett szándéknyilatkozatot Kanada, Albánia, Belgium, Görögország, Lettország, Luxemburg, Románia, Törökország és Ukrajna írta alá. A dokumentumban az alapító államok hangsúlyozzák:
hanem azok kiegészítése a védelmi beruházások terén. A felek szerint a jelenlegi geopolitikai helyzet gyors lépéseket tesz szükségessé, ezért arra törekednek, hogy az új pénzintézet már 2027-ben megkezdhesse működését. Mark Carney kanadai miniszterelnök még áprilisban jelentette be, hogy a fokozott geopolitikai kockázatok közepette újrafegyverkezésre készülő országok támogatására Kanadában hoznák létre a Védelmi, Biztonsági és Reziliencia Bank székhelyét. A volt NATO-biztonsági tanácsadók, korábbi magas rangú katonai tisztségviselők és bankárok által kezdeményezett pénzintézet
elsősorban azokban az országokban, amelyek nehezebben jutnak kedvező kamatozású forrásokhoz.
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