Közös erővel használnák ki a meglévő és az épülő kórházak lehetőségeit a betegek érdekében Marosvásárhelyen

A régi és új egészségügyi intézmények összefogtak a betegek érdekeiért
Fotó: Haáz Vince
Az emberi és anyagi erőforrások hatékonyabb kihasználása, a közös országos és uniós pályázatok jobb kiaknázása érdekében egészségügyi konzorciumot hoztak létre Marosvásárhelyen. A rivalizálás helyett összefogtak a beteg gyógyulása érdekében.
2026. július 07., 15:472026. július 07., 15:47
2026. július 07., 15:512026. július 07., 15:51
Az érvényben levő egészségügyi törvény lehetővé teszi az egészségügyi intézmények szövetkezését, az úgynevezett konzorciumok létrehozását. Ezt a lehetőséget kihasználva, hosszú egyeztetés után
A marosvásárhelyi orvosi egyetem és a helyi kórházak együttműködése nem új keletű, az egyetem mindig jó kapcsolatot ápolt az egészségügyi intézményekkel, a diákok a közelben levő kórházakban gyakorlatoznak, ott voltak rezidensek és ott építették szakmai karriert is – mondta kedden a szerződés aláírásakor Horațiu Suciu szívsebész, akivel egyetértett az egyetem rektora Leonard Azamfirei és kiegészítésként elmondta, hogy az összefogás legnagyobb célja,
Úgy értékelte, hogy ez a szövetség nemcsak a város és a megye, hanem az egész régió hasznára válik.
Hiszen – mint elhangzott – a szívintézetben és transzplantációs központban
A nagykórház vezetője, Florin Crăciun szerint fontos kiemelni, hogy az együttműködéssel közösen fog a négy egészségügyi intézmény országos és uniós pénzalapokra pályázni, de
Fontos, hogy az egészségügyi kutatásokra is összehangoltan oda tudnak figyelni. Az épülő Emil Palade egyetemi kórház vezetője, Rodica Biro szerint az egészségügyi konzorcium létrehozása megoldást jelenthet a szakemberhiányra is, hiszen
A keddi eseményen elhangzott, hogy az együttműködési szerződéssel az intézmények nem veszítik el az önállóságukat és lehetővé válik, hogy Marosvásárhelyen egy stratégia fontosságú egészségügyi központ alakuljon ki.
A jelenlevők egyetértettek abban, hogy
Hiszen új épület lesz a szívintézetnek, most épül a nagykórházhoz tartozó égési sérültek központja, ahol a sürgősségi kórház intenzív terápiás osztálya is helyet kap majd és idén befejezik a Marosvásárhely és Jedd határában épülő egyetemi kórházat is.
Azt is megtudtuk, hogy a partnerség nem befolyásolja a páciensek ellátását, ők továbbra is a megszokott módon és helyeken fordulhatnak az egészségügyi központokhoz.
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