Közös erővel használnák ki a meglévő és az épülő kórházak lehetőségeit a betegek érdekében Marosvásárhelyen

A régi és új egészségügyi intézmények összefogtak a betegek érdekeiért

Az emberi és anyagi erőforrások hatékonyabb kihasználása, a közös országos és uniós pályázatok jobb kiaknázása érdekében egészségügyi konzorciumot hoztak létre Marosvásárhelyen. A rivalizálás helyett összefogtak a beteg gyógyulása érdekében.

Simon Virág 2026. július 07., 15:472026. július 07., 15:47 2026. július 07., 15:512026. július 07., 15:51

Az érvényben levő egészségügyi törvény lehetővé teszi az egészségügyi intézmények szövetkezését, az úgynevezett konzorciumok létrehozását. Ezt a lehetőséget kihasználva, hosszú egyeztetés után

Marosvásárhelyen az orvosi egyetem, az egyetem Emil Palade Kórháza, a Marosvásárhelyi Sürgősségi Klinikai Kórház (nagykórház) és a szívtranszplantációs intézet aláírt egy együttműködési szerződést.

Hirdetés Az együttműködés nem új keletű A marosvásárhelyi orvosi egyetem és a helyi kórházak együttműködése nem új keletű, az egyetem mindig jó kapcsolatot ápolt az egészségügyi intézményekkel, a diákok a közelben levő kórházakban gyakorlatoznak, ott voltak rezidensek és ott építették szakmai karriert is – mondta kedden a szerződés aláírásakor Horațiu Suciu szívsebész, akivel egyetértett az egyetem rektora Leonard Azamfirei és kiegészítésként elmondta, hogy az összefogás legnagyobb célja,

közösen használni a rendelkezésre álló anyagi és emberi erőforrásokat a betegek gyógyulásáért.

Úgy értékelte, hogy ez a szövetség nemcsak a város és a megye, hanem az egész régió hasznára válik. Hiszen – mint elhangzott – a szívintézetben és transzplantációs központban

a betegek 68 százaléka érkezik más megyéből, míg a nagykórházban az évi 35 ezer bennfekvő közül 27 százalék nem Maros megyei.

Megoldás a szakemberhiányra is A nagykórház vezetője, Florin Crăciun szerint fontos kiemelni, hogy az együttműködéssel közösen fog a négy egészségügyi intézmény országos és uniós pénzalapokra pályázni, de

a közös adatbázis létrehozásával egyszerűsödnek a kezelési protokollok és nem kell megismételni a vizsgálatokat sem.

Fontos, hogy az egészségügyi kutatásokra is összehangoltan oda tudnak figyelni. Az épülő Emil Palade egyetemi kórház vezetője, Rodica Biro szerint az egészségügyi konzorcium létrehozása megoldást jelenthet a szakemberhiányra is, hiszen

a kórházak egymást kiegészítve fognak működni, közösen használva a meglevő szakembereket és a felhalmozott tudást.

A keddi eseményen elhangzott, hogy az együttműködési szerződéssel az intézmények nem veszítik el az önállóságukat és lehetővé válik, hogy Marosvásárhelyen egy stratégia fontosságú egészségügyi központ alakuljon ki. A jelenlevők egyetértettek abban, hogy

közös erővel jobban tudnak fejleszteni, jobban ki tudják használni a most épülő új kórházak biztosította lehetőséget.