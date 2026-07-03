Gyermekcsoporttal túrázott a pedagógus, amikor villámcsapás érte

Fotó: Salvamont Salvaspeo Dâmbovița/Facebook
Villámcsapás ért egy tanárt a Bucsecs-hegységben, miközben egy 14 gyermekből álló csoporttal túrázott. A pedagógust eszméletlen állapotban találták meg a hegyimentők, majd hordágyon szállították le a hegyről.
A 14 gyermekből és egy pedagógusból álló csoport az Omu-csúcsról a Jalomica-barlang felé vezető turistaútvonalon ereszkedett lefelé csütörtökön, amikor heves vihar érte őket.
elvesztette az eszméletét, és nem tudott továbbhaladni.
A gyermekeknek sikerült eljutniuk egy közeli esztenához, ahol segítséget kértek. Az esztenán dolgozó pásztor azonnal értesítette a hegyimentőket. A Dâmbovița megyei hegyimentők a helyszínen elsősegélyben részesítette és stabilizálta a sérültet, majd
A mentőakció befejezése után a hegyimentők visszatértek a hegyre a 14 gyermekért, akiket biztonságban kísértek le a rájuk váró autóbuszig – olvasható a Dâmbovița megyei hegyimentő-szolgálat közösségi oldalán.
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