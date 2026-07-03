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Gyermekcsoporttal túrázott a pedagógus, amikor villámcsapás érte

• Fotó: Salvamont Salvaspeo Dâmbovița/Facebook

Fotó: Salvamont Salvaspeo Dâmbovița/Facebook

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Villámcsapás ért egy tanárt a Bucsecs-hegységben, miközben egy 14 gyermekből álló csoporttal túrázott. A pedagógust eszméletlen állapotban találták meg a hegyimentők, majd hordágyon szállították le a hegyről.

Székelyhon

2026. július 03., 09:362026. július 03., 09:36

A 14 gyermekből és egy pedagógusból álló csoport az Omu-csúcsról a Jalomica-barlang felé vezető turistaútvonalon ereszkedett lefelé csütörtökön, amikor heves vihar érte őket.

A csoportot kísérő tanárba villám csapott,

elvesztette az eszméletét, és nem tudott továbbhaladni.

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A gyermekeknek sikerült eljutniuk egy közeli esztenához, ahol segítséget kértek. Az esztenán dolgozó pásztor azonnal értesítette a hegyimentőket. A Dâmbovița megyei hegyimentők a helyszínen elsősegélyben részesítette és stabilizálta a sérültet, majd

nehéz terepen hordágyon szállította le a Peștera hegyimentő-bázisig, onnan kórházba vitték.

A mentőakció befejezése után a hegyimentők visszatértek a hegyre a 14 gyermekért, akiket biztonságban kísértek le a rájuk váró autóbuszig – olvasható a Dâmbovița megyei hegyimentő-szolgálat közösségi oldalán.

Belföld
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