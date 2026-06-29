Megvan, hogy mikor jöhet a zivatar a vörös hőségriasztás idején

Vörös hőségriasztás van érvényben szerda reggelig az ország területének háromnegyed részén; fokozott hőterhelés és helyenként 41 Celsius-fokos maximumok várhatók.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Az előrejelzés szerint hétfő reggeltől szerda reggelig a Bánságban, Körösvidéken, Máramarosban, Erdélyben, Moldvában, Olténiában és Munténia nyugati felében rendkívül magas hőmérsékleti értékekre, fokozott hőterhelésre kell számítani, a hőmérséklet-páratartalom index meghaladja a kritikus 80 egységet.

Hirdetés

A nappali csúcshőmérséklet 35 és 41 Celsius-fok között alakul, a legmagasabb értékek a Bánságban és a Körösvidéken várhatók.