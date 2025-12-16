szekelyhon szekelyhon

Régi filmekből ismerős hollywoodi színész-rendezőt és feleségét gyilkolhatták meg

Régi filmekből ismerős hollywoodi színész-rendezőt és feleségét gyilkolhatták meg

A rendező és felesége szúrt sérüléseket szenvedett, Los Angeles rendőrségének képviselője egyértelmű gyilkosságról beszélt.

Kihívóan öltözködő lányokat megszégyenítő TikTok-trend hódít

Súlyos pszichés károkat okozhatnak az áldozatokban a közösségimédia-felületeken időről időre felbukkanó veszélyes trendek.

2025. december 10., szerda

2025. december 08., hétfő

Meghalt a Tenerifén óriáshullámok által elsodort másik román állampolgár is

A román külügyminisztérium hétfő délután közölte, hogy életét vesztette a Tenerifén óriáshullámok által elsodort másik román állampolgár is.

2025. december 08., hétfő

2025. december 08., hétfő

Végzetes üdülés: óriáshullámok okozták egy román állampolgár halálát Tenerifén

Megerősítette hétfőn a külügyminisztérium, hogy óriáshullámok okozták egy román állampolgár halálát Tenerifén.

2025. december 08., hétfő

2025. december 03., szerda

Uniós megállapodás született az orosz gázimport fokozatos megszüntetéséről

Az Európai Unió Tanácsának elnöksége és az Európai Parlament (EP) képviselői ideiglenes megállapodásra jutottak az orosz földgáz importjának fokozatos megszüntetésére vonatkozó szabályozásról – tájékoztatott a két uniós intézmény szerdán.

2025. december 03., szerda

2025. december 03., szerda

Útban Bécs felé, beugrik Budapesten Orbán Viktorhoz is Ilie Bolojan román kormányfő

Christian Stocker osztrák kancellár meghívására Ilie Bolojan hivatalos látogatást tesz szerdán és csütörtökön Ausztriában, és útban Bécs felé, Budapesten találkozik Orbán Viktor magyar kormányfővel is.

2025. december 03., szerda

2025. december 03., szerda

Ukrajnai háború: egyelőre nincs kompromisszumos béketerv

Egyelőre nincs Ukrajnára vonatkozó kompromisszumos béketerv, egyes amerikai javaslatok elfogadhatók Oroszország számára, mások viszont nem – jelentette ki Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója.

2025. december 03., szerda

2025. december 01., hétfő

Trump szerint jó esély van az Oroszország és Ukrajna közötti megállapodásra

Donald Trump szerint jó esély van a megállapodásra, az ukrajnai korrupciós botrány azonban gondot jelent a békefolyamatban. Az amerikai elnök erről vasárnap beszélt, miután lezárult az amerikai és ukrán delegáció közötti egyeztetés Floridában.

2025. december 01., hétfő

2025. november 28., péntek

Orbán Viktor Moszkvában: Magyarország energiaellátásának alapját az Oroszországból érkező energiahordozók jelentik

Magyarország energiaellátásának alapját az Oroszországból érkező energiahordozók jelentik most is és a jövőben is – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök pénteken Vlagyimir Putyin orosz államfővel megkezdett tárgyalások nyilvános szakaszában.

2025. november 28., péntek

2025. november 27., csütörtök

Rengeteg halottja van a hongkongi tűznek, sok embert még keresnek

Csütörtök délutánig legkevesebb 55 ember vesztette életét és 280 lakót továbbra sem sikerült elérni egy szerdán keletkezett, nagy kiterjedésű tűz után az észak-hongkongi Taj Po negyed lakótömbjeiben – írja az MTI a helyi hatóságok közlésére hivatkozva.

2025. november 27., csütörtök

2025. november 24., hétfő

Hárommillió forintot csaltak ki egy idős magyar nőtől romániai szélhámosok

A Szolnoki Járásbíróság nyomozási bírája elrendelte két román állampolgárságú férfi letartóztatását, akik – eddig ismeretlen – társukkal egy 77 éves tiszafüredi nőtől csaltak ki hárommillió millió forintot azzal, hogy az Interpoltól telefonálnak.

2025. november 24., hétfő

2025. november 24., hétfő

Az induló repülőgépet akarta lestoppolni két késésben lévő román utas – videóval

Két román férfi a kölni repülőtér kifutópályájára szaladt szombat este, hogy elérje a Bukarestbe tartó Wizz Air-járatot, amelynek a beszállásáról lekéstek. A repülőgép már elhagyta a beszállókaput, és bekapcsolt hajtóművekkel tartott a kifutó felé.

2025. november 24., hétfő

2025. november 24., hétfő

Donald Trump szerint hálátlan az ukrán vezetés

Hálátlanságot vetett az ukrán vezetés szemére Donald Trump amerikai elnök vasárnap, miközben Európát amiatt hibáztatta, hogy továbbra is kőolajat vásárol Oroszországtól.

2025. november 24., hétfő

2025. november 24., hétfő

Meghalt Udo Kier

81 éves korában elhunyt Udo Kier német színész, aki több mint 200 szerepben tűnt fel élete során. Halálhírét partnere, Delbert McBride erősítette meg, a színész egy kaliforniai kórházban hunyt el.

2025. november 24., hétfő

2025. november 18., kedd

Különleges vízumot hoz létre a jövő évi focivébére utazó szurkolóknak az Egyesült Államok

Különleges vízumot hoz létre a jövő évi labdarúgó-világbajnokságra utazó szurkolók számára az Egyesült Államok – jelentette be Donald Trump amerikai elnök hétfőn.

2025. november 18., kedd

2025. november 14., péntek

Behatolt egy orosz drón Románia légterébe, bekérették a bukaresti orosz nagykövetet

Bekérették a külügyminisztériumba pénteken a bukaresti orosz nagykövetet, miután az ukrán célpontok ellen november 10-én indított támadás során egy orosz drón behatolt Románia légterébe.

2025. november 14., péntek

2025. november 13., csütörtök

Újraindulhat az amerikai kormányzat működése, a Kongresszus elfogadta az átmeneti költségvetést

Az amerikai Kongresszus alsóháza elfogadta a szövetségi intézmények finanszírozásáról szóló, így a kormányzati működés újraindulását lehetővé tevő átmeneti költségvetési törvényt szerdán.

2025. november 13., csütörtök

2025. november 11., kedd

Akciófilmnek is elmenne az a kémsztori, amibe a konstancai NATO-légibázist is belekeverték

Bukarest és Kijev egyaránt tagadta kedden Moszkva vádjait, miszerint Ukrajna és Nagy-Britannia egy közös titkosszolgálati akcióval el akart téríteni egy orosz vadászrepülőgépet – írja az Agerpres az AFP hírügynökségre hivatkozva.

2025. november 11., kedd

